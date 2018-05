Rožnov pod Radhoštěm zřídil na městském hřbitově kolumbárium, které slouží k ukládání uren se zpopelněnými ostatky

„Zájemci si mohou pronajmout kolumbární schránku, která je určena až pro 5 uren. Součástí schránky je epitafní krycí deska, kterou si zájemce o pronájem odkoupí a stává se jeho vlastnictvím,“ uvedla Petra Glumbíková z odboru správy majetku rožnovského MěÚ.



„Cena nájmu na 5 let činí 643,- Kč, za 10 let pak 1285,- Kč. Cena krycí desky činí 1573,- Kč. V případě zájmu o pronájem schránky se mohou občané obrátit na správu hřbitova Láň, která je k dispozici v areálu hřbitova, v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin. Podle zájmu bude město počet kolumbárních schránek postupně navyšovat,“ doplnila Petra Glumbíková.