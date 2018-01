Rožnov chce udržet mladé pracující, až na tři roky jim zlevní nájem

Cílem města je, aby se absolventi škol, nejvýše však třicátníci, nestěhovali kvůli bydlení jinam. Popřípadě aby se mladí lidé odjinud, kteří nedosáhnou na vlastní byt, přestěhovali do Rožnova, kde ho dostanou.

„Nájem budou mít zvýhodněný, dva roky budou měsíčně platit jen 57 korun za metr čtvereční. Poté se jim činže zvýší na 82 korun, což by je mělo motivovat k nalezení vlastního bydlení,“ řekl místostarosta Jan Kučera.

Podmínkou k získání bytu je, aby se nájemníci nejpozději do tří měsíců od podpisu smlouvy přihlásili v Rožnově k trvalému pobytu. A aby ve městě měli práci.

„Vnímáme to jako pobídku jak pro absolventy, tak pro zapracované lidi z jiných obcí a měst, kteří by k nám mohli nastoupit. Když má člověk práci a má kde bydlet, je to základ,“ řekl vedoucí kovovýroby firmy Teveko Jaroslav Trčka, který shání zámečníky.

Podobně to vnímají v podniku Koh-i-noor, kde hledají devět techniků a 21 dělníků.

„Je smutné, že Rožnov vymírá. Firmy marně hledají zaměstnance, protože mladí lidé se stěhují za prací a bydlením jinam. Takže za mě jsou startovací byty pro mladé velkým plus,“ podotkla pracovnice obchodního úseku Eva Solanská.