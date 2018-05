Rožnov opět patří dětem, pojede i parní vláček

Především rodiny s dětmi se mohou těšit na první červnový víkend. Vše začne už v pátek 1. června odpoledne, kdy se od 15 hodin uskuteční akce Rozhýbejme Rožnov. Při ní si děti na Masarykové náměstí a v městském parku mohou vyzkoušet spoustu sportovních aktivit, jako například lanové překážky, bumperball, discgolf, tanec, kolečkové brusle, chybět nebude ani skákací hrad. Pro děti je připravený i závěrečný závod na kolech, koloběžkách, odrážedlech a in-line bruslích.



V sobotu dopoledne pak přebere štafetu Dětský den od 9 do 13 hodin v městském parku u Hudebního altánu, který stejně jako páteční Rozhýbejme Rožnov organizuje Středisko volného času. „Na dětském dnu se mohou ti nejmenší těšit například na lanové atrakce, bigswing, skákací hrad nebo velmi oblíbené malování na obličej. Těch aktivit bude skutečně hodně, tak určitě vezměte děti a přijeďte se pobavit,“ zve na dětský den rožnovský destinační manažer Marek Havran. Stejný den odpoledne je na řadě oblíbený Pohádkový les. Ten začíná ve 14 hodin na hlavním parkovišti u Mlýnské doliny u Valašského muzea v přírodě a děti čeká cesta lesem k Jurkovičově rozhledně.



Další možností, jak v sobotu parádně zabavit děti, bude ve Valašském muzeu v přírodě. V nejstarším a největším muzeu svého druhu ve střední Evropě na sobotu připravili krásný program Slabikář devatera řemesel aneb Kdo si hraje, nezlobí, který bude pro malé i velké ideální příležitostí vyzkoušet si vybraná řemesla, jako například zdobení kůže, zpracování dřeva, perníkářství, krejčovství či metlářství. V 10.30 hodin se uskuteční slavnostní otevření dětského dvorku. V rámci doprovodného programu se v 10 a od 13 hodin uskuteční divadelní představení Lenky Sasínové s pohádkou O hloupé huse, ve 14.30 vystoupí Dětský folklorní soubor Rozmarija z Přešova. Po celý den si děti mohou vyzkoušet zapomenuté tradiční hry. Valašské muzeum v přírodě připravilo zajímavý program také na neděli 3. června, kdy od 14 hodin začíná komponovaný pořad Valašsko a jeho muzikanti. Zajímavou informací pro rodiče jistě bude, že v pátek 1. června mají všechny děti do 15 let vstup do Valašské dědiny zdarma.

Víkend šitý na míru dětem vhodně doplní jedna velmi oblíbená akce. „Do Rožnova v sobotu 2. června opět pojede historický parní vláček s lokomotivou Matěj, to vše v rámci akce Rožnovské parní léto 2018. Bude to první z celkem pěti jízd ze série Rožnovské parní léto,“ láká na atraktivní vyjížďku parním vlakem rožnovský destinační manažer Marek Havran. Časy odjezdů vlaků jsou následující: z Valašského Meziříčí do Rožnova p. R. se jede v 9.10 a 13.10 hodin, z Rožnova p. R. do Valašského Meziříčí se jede v 11.00 a 15.00 hodin.



Kompletní turistické informace včetně nejobsáhlejšího on-line kalendáře akcí, ale také například webkamer z města i okolí, předpovědi počasí, tipů na výlety či ubytovacích a stravovacích kapacit najdete vždy na turistickém webu města www.visitroznov.cz.