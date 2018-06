Rozmarné slavnosti řeky Ostravice

Do soutěže ve sjezdu netradičních plavidel se může přihlásit každý, kdo má trochu fantazie a postaví si vlastní plavidlo, soutěžící se mohou hlásit i v den konání akce. Kreativitě při stavbě plavidla se meze nekladou. Vítěz soutěže získá 15 tisíc korun. Hodnotit se bude schopnost plavidla plout a manévrovat na hladině řeky Ostravice od soutoku s Lučinou po Most Miloše Sýkory, originalita vzhledu plavidla, originalita vzhledu posádky. Do soutěže je již nyní přihlášeno 9 plavidel.

Slavnosti začnou ve 14 hodin a o hodinu později hodin bude odstartována soutěž sjezdu netradičních plavidel. Novinkou akce bude lanovka nad vodou z Moravské na Slezskou.

Připravena budou různá stanoviště, například spojená s vodou - vodní pumpy, hod mokrou houbou, pro menší lovení rybiček, bublinová stanoviště s výrobou obřích bublin, stanoviště s hlavolamy nebo klaunské dovednosti - točení talířů, lyžování ve dvojicích, hod ponožkou, balancování na prkně atd. Děti se mohou dále těšit soutěže v dobývání hradu, obří stavebnice, šachy a Hopsalína.

Dále bude připravena galerie umění, koncertní scéna, kulinářská ulička, mokrá lávka, mobilní most, který bude sestaven z obrácených raftů ukotvených k břehům, lezecké stěny, workshopy parkouru i výtvarné workshopy, dětská hřiště i relax zóna s lehátky, slunečníky, bary. Zahrají a zazpívají David Stypka, Kuba Kupčík+KubaBand, Banda del Cafe.

Ve 22 hodin se můžete těšit na světelnou show nad Mostem Miloše Sýkory.

Akci pořádá náš obvod ve spolupráci s městským obvodem Slezská Ostrava a statutárním městem Ostravou.