Práci záchranářů na Rozkoši zkomplikoval zloděj, ukradl motory a benzín

„Policie tady ještě v tuto chvíli je a všechno vyšetřuje a nafocuje. Škoda je podle nás okolo čtyřiceti tisíc, jeden motor stojí dvacet tisíc plus benzin,“ řekla Milena Vrábelová z Vodní záchranné služby Náchod.



Ta zároveň zdůraznila, že záchrana rekreantů a plavců na Rozkoši není ohrožena. „Naštěstí máme ještě jeden velký záchranářský člun, takže máme bezpečnost zajištěnou.“

Zatím neznámý pachatel se měl krádeže dopustit po druhé hodině ranní. „Zjistili jsme to dnes ráno, když jsme šli chystat čluny do služby. V současné době nevíme, kdo by to mohl udělat,“ dodala Vrábelová.

Policie v současné době zajišťuje všechny stopy a zároveň prosí o spolupráci i svědky, kteří něco podezřelého zahlédli.