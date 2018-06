Chybí lidé i peníze, ale výsluhy jsou slepou uličkou, říká šéf nemocnice

Vladimír Palička v nemocnici působí 34 let a přiznává, že zdravotnictví chybí peníze i lidé. Výsluhy pro sestry, které nedávno navrhl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), podle něj situaci nevyřeší.

„Myslím, že teď nikoho nenaláká, že za pětadvacet let dostane výsluhu,“ říká v rozhovoru pro MF DNES ředitel největší nemocnice v regionu.



Nemocnice slaví devadesát let, jak vnímáte její rychlý rozvoj?

Ona byla vždycky výborná, ale v posledních letech zažila úžasný medicínský rozvoj. Myslím, že vždy záleží na lidech, které tady máme - špičkoví oborníci, pečlivé sestry a obětavý personál. Ale také jsme se posunuli ve stavební oblasti, z původního areálu před devadesáti lety, který byl ve starší části, jsme postavili mnoho nových pavilonů, které jsou moderní. Přitom se snažíme, aby zůstala nemocnice krásná. Jsem rád, když někteří pacienti říkají: Vy máte krásnou nemocnici, nám se tady líbí. Což je trochu paradox. Pečujeme o ni, aby byla hezká a lidé se cítili dobře.

Vladimír Palička Do hradecké nemocnice nastoupil v roce 1984. Byl také děkanem lékařské fakulty a náměstkem ředitele nemocnice. Fakultní nemocnice v Hradci Králové má přes pět tisíc zaměstnanců. Je největším zaměstnavatelem v kraji a její roční rozpočet je 6,5 miliardy korun.

Překvapilo vás něco po vašem nástupu do funkce?

Já jsem se ve vedení pohyboval už delší dobu, takže žádné náhlé překvapení to nebylo a nic mě nemohlo překvapit dramaticky. Co mě těší je, že jsem většinou vnímán jako spolehlivý ředitel a podporují mě. To je pro mě hlavní, že cítím podporu lidí okolo sebe. To je to nejpříjemnější. Těch problémů je obrovské množství, týkají se celého zdravotnictví v republice - nedostatek pracovníků, nedostatek sester. Samozřejmě také peněz, ale pořád si myslím, že děláme špičkovou medicínu a pomáhame lidem v těžkých stavech.

Jak je na tom nemocnice s nedostatkem lékařů a sester dnes?

Ano je jich nedostatek, snažíme se je lákat aktivní personální politikou, děláme semináře pro studenty fakulty v posledních ročnících. Nabízíme jim dobré podmínky, dáváme velmi výrazné finanční příspěvky těm, kteří sem nastoupí, protože na začátku platy nejsou nijak zázračné. Ale myslím, že máme dobré platové podmínky. Udělali jsme i dětskou vlastní skupinu neboli mateřskou školku pro děti pracovníků.

Lákáte i lékaře ze zahraničí?

Zatím minimálně, ale určitě bychom mohli. Nejsem zastánce militantních postojů, že žádný cizinec se nemůže naučit českou medicínu. To není pravda, my jsme v 90. letech taky odcházeli do zahraničí a nehleděli na nás přes prsty. Tak já bych si netroufal hledět skrz prsty na všechny, kteří mají zájem a budou chtít dobře pracovat. Budeme rádi, když přijdou.

Co si myslíte o výsluhách pro sestry?

To je na velkou diskuzi, teď se to objevilo jako čerstvé téma. Nevím, jestli by to teď aktuálně pomohlo. Je to ocenění těžké práce, kterou sestry dělají, nepochybně. Ale že by to teď mělo nalákat někoho, aby šel do zdravotnictví, protože za pětadvacet let dostane výsluhu, tím si nejsem úplně jistý.

Teď trochu k jinému tématu, kterým je nedostatek parkovacích míst u nemocnice. Jak se snažíte situaci řešit?

To je hnisající rána této nemocnice a celkově tohoto města. My nemůžeme stavět parkoviště, my jsme tady na to, abychom peníze dávali do péče o nemocné a ne do stavby. Byli bychom rádi, kdyby se to podařilo, ale je to obtížné.

Univerzita vedle nemocnice má dostatečnou kapacitu parkovacích míst, proč není možné parkovat tam?

My s nimi máme velmi dobré vztahy, ale Univerzita je taky trochu něco jiného než my. Ona staví velký kampus a potřebuje své parkoviště, to nám moc nepomůže.

Co plánujete do budoucna? V roce 2036 se má otevřít nové chirurgické centrum?

Máme připraveno několik stavebních akcí, největší bude právě pavilon chirurgických oborů, který je již schválen vládou. Ten bychom chtěli postavit v návaznosti na stávající chirurgii a přemístit do ní stávající chirurgické obory, jako je neurochirurgie, ortopedie nebo krční. Zcentralizovali bychom sály a operační týmy. Podmínky by byly dokonalé. Ještě bychom rádi postavili novou infekční kliniku, která by byla potřeba. Rovněž by si to zasloužila tranfúzní klinika, ono je pořád něco potřeba.