Jeseníkům chybí infokanál i bedekry. Napravíme to, říká nový šéf sdružení

Novinky, které přispějí k lepší informovanosti návštěvníků Jeseníků, připravuje Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. „Právě v této oblasti máme velké rezervy,“ říká jeho nový šéf Tomáš Rak.

„Je potřeba posunout informovanost na úroveň, která by měla být v současné době samozřejmostí. Turistům to dlužíme,“ tvrdí.

Návštěvnost Jeseníků přesto pořád stoupá. Dokonce tak výrazně, že třeba letos o svátcích byla některá nejznámější místa přeplněná...

Velmi složitá otázka zní, jak moc je území Jeseníků schopné pojmout turisty. Rostoucí návštěvnost svědčí o tom, že naše hory jsou nesmírně atraktivní. Naším cílem nyní je, abychom lidi po Jeseníkách víc rozptýlili . Chceme návštěvníky dostat i do méně známých míst, o kterých se příliš nepíše, ale přitom jsou velmi zajímavá a atraktivní. Právě na propagaci těchto cílů se chceme stále víc zaměřovat. Klíč je ve spolupráci s lidmi, kteří taková místa vyhledávají a jsou ochotni se o to podělit. Oni Jeseníky milují a skvěle je znají. Vytvářejí užitečné informace a my je chceme dostávat do oběhu a propagovat další a další zajímavá místa.

Pro řadu turistů je přes chytré mobily a informace na internetu pořád nejdůležitější to, co najdou na papíře. Chystáte něco v této oblasti?

Připravujeme vydání komplexního informačního materiálu, kde najdou lidé v podstatě všechno, co se kolem cestovního ruchu v Jeseníkách točí. A protože jsou dvě období, ve kterých hory lákají lidi ve velkém, bude mít tento bedekr letní a zimní verzi. Takový materiál Jeseníkům pořád chybí, přestože všechny informace najdou lidé samozřejmě i v elektronické podobě.

V jiných populárních destinacích je naopak zcela běžné, že se lidé dostanou k užitečným informacím i ze zvláštních infokanálů, které neustále běží v televizi. Ovšem Jeseníky vlastní kanál stále ještě nemají...

Nemají a tento nedostatek odstraníme ještě v průběhu letošního léta. Ve skutečnosti už infokanál dokonce vznikl, budou k němu mít přístup všichni poskytovatelé cestovního ruchu v Jeseníkách a širokém okolí. Lidé se dozví o blížících se akcích ve formě videopozvánek nebo obrazových pozvánek, k tomu budou mít zároveň k dispozici informace o počasí v daném místě. Všechny údaje tak uvidí pohodlně na televizních obrazovkách na recepcích i hotelových pokojích. Infokanál uvedeme do provozu co nejdříve. Navíc stejné informace budou moci návštěvníci dostávat také prostřednictvím SMS přímo do svých mobilních telefonů. Stačí, když si o službu požádají a přihlásí se k odběru SMS informací. Tato služba je samozřejmě zdarma.

Budete v Jeseníkách posilovat i klasická infocentra?

Obce a města v podhůří, kde je to potřeba, už svá infocentra mají, stejně jako některá významná střediska v Jeseníkách. My proto na příští rok plánujeme pořízení mobilního infocentra, které bude nejspíše v podobě karavanu nebo případně nějakého většího automobilu. Takové centrum by se poté stěhovalo z místa na místo. Naším cílem je zkrátka poskytnout maximum relevantních informací i tam, kde žádná infocentra v současnosti ještě nejsou.

To jsou tedy informace pro turisty. Ale co naopak? Máte například vy jako sdružení na podporu turistiky dost přesných informací o návštěvnosti Jeseníků?

Statistické informace bohužel úplně přesné nejsou. Také proto usilujeme o získání dotace na takzvaná geodata, což jsou data mobilních operátorů, která nám umožní vidět návštěvnost po dnech, vlastně skoro po hodinách, po věkových skupinách návštěvníků a také odkud do Jeseníků přijíždějí, což je v současnosti nemožné. Zatím vycházíme z materiálů od ubytovatelů, poskytovatelů služeb cestovního ruchu, ale to nejsou zcela přesná data. Například řadu návštěvníků, takzvaných jednodenních, totiž ani nepodchytí. Geodata naopak umožní co nejpřesnější klíčování návštěvnosti. Podle toho bude možné ještě lépe cílit na různé skupiny návštěvníků.