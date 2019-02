Jízdné zdarma v době smogu lidé nevyužijí, tvrdí odborník na dopravu

Je opatření jízdného zdarma při smogové situaci realizovatelné?

Realizovatelné ano, některé řidiče může jízdné zdarma přesvědčit, že nechají auto doma, že mají alternativu. Nelze ale příliš očekávat, že doprava zdarma bude tím, co sníží počet vozidel na silnicích výrazně.

Proč myslíte?

Cena jízdného při zakoupení ročního kupónu je v přepočtu asi deset korun na den. Tyto předplatní jízdenky vlastní i výrazná skupina Pražanů, kteří běžně jezdí do práce autem. Navíc jízdné je téměř zdarma už nyní, tržby z jízdného pokrývají jen cca 20 procent nákladů, takže z hlediska slevy obecně není kam jít níže. Naopak některým předplatitelům by mohlo připadat nespravedlivé, že oni už mají jízdné zaplaceno.

Bylo by možné lidem s již koupenými kupóny jízdné proplatit nebo prodloužit?

Prodloužení platnosti kupónů není vzhledem k velkému množství druhů jízdenek jednoduché realizovat.

Tomáš Prousek, specialista na veřejnou dopravu.

Takže podle vás by lidé možnosti jízdného zdarma nevyužili?

Spíše jen zlomek řidičů může najít dostatečnou motivaci, všichni ostatní už MHD jezdí. Jízdenka zdarma je především signálem od města, že by bylo fajn, aby i ti zbylí řidiči tu změnu zvážili. Byť jich nebude moc. Větší motivací by byla další restriktivní opatření v ulicích, kam by nebylo možné vjet. Jenže podobné uzávěry v době smogu Praha už zažila na konci 90. let a v praxi se ukázalo, že se omezení ostatní dopravy projeví i na průjezdnosti města pro dopravu hromadnou. Pokud by na okraji Prahy vznikly zákazy vjezdu třeba pro vozidla s lichou či sudou registrační značkou, v kolonách před těmi uzavírkami by uvízly i desítky autobusů a ve svém důsledku by mohlo opatření být rovněž kontraproduktivní.

Co by se hypoteticky stalo, kdyby všichni Pražané jízdu zdarma využili?

Trošku záleží, ve kterém měsíci by ke smogové situaci došlo. V závěru roku, v listopadu a v prosinci, využívá spoje PID v Praze i v okolí maximum lidí, takže prostor pro přepravu dalších cestujících není velký. Naopak v lednu a v únoru poptávka klesá. V těchto měsících by síť nárazově vyšší poptávku zvládla lépe. Pokud by se do spojů PID vydali všichni Pražané, tak by samozřejmě síť zkolabovala. Přepravit okamžitě dvojnásobek cestujících nelze, to však při zavedení jízdného zdarma určitě nehrozí. Ve výsledku by se ve spojích objevily navíc jen desítky lidí v některých okrajových částech a v souhrnu několik tisíc lidí z okolí centra města. Zejména v těch prvních měsících roku by krátkodobý nárůst poptávky o cca 10 procent spoje PID určitě zvládly a případné nedostatky v provozu by nadále byly způsobené jen běžnými vlivy.

Který z dopravních prostředky MHD by případný nárůst cestujících zvládalo lépe?

Největší kapacitní nabídku má jednoznačně metro. V ranní špičce jezdí po dvou minutách a může převézt až 18 000 cestujících za hodinu. Na jednotlivých linkách by případná větší poptávka byla viditelná nejméně, větší nápor cestujících by byl asi patrný v centru, zejména v přestupních stanicích.

Dopravní podnik se potýká s dlouhodobým nedostatkem řidičů. Takže v případě nouze by více autobusů a tramvají nejspíše vyjet nemohlo.

To ani není dáno jen nedostatkem řidičů. Mezi dva vlaky metra v ranní špičce další vlak už vzhledem ke krátkosti současného intervalu vložit nejde, v případě tramvají jsou zase zcela naplněné provozní kapacity všech tratí v centru. Jízdní řády jsou navíc připravované nejméně s měsíčním předstihem, takže je nejde ze dne na den snadno měnit.

Byly provedeny nějaké výzkumy ohledně smogové situace v Praze?

Okolo roku 2010 vznikl plán, kolik spojů metra, tramvají a autobusů by bylo možné v případě vyhlášení smogové regulace (tehdy včetně omezení individuální dopravy) do sítě vypravit navíc. Je paradoxem, že to, co bylo tehdy navíc, už dnes dávno jezdí v běžném provozu. Dokonce toho jezdí daleko více, než tehdy bylo naplánováno pro ty posily. I proto jsou možnosti dalšího navýšení již nyní omezené.

