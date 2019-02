Vedení Žďáru se mě doteď bojí, říká tajemník, který přešel k opozici

„Chyby děláme všichni, ale je potřeba si je přiznat. Na vedení města je vidět obava, že by v případě uznání chyby ztratilo tvář. Přiznat si chyby, zvážit argumenty a návrhy, ať přijdou od kohokoliv, a najít to nejlepší řešení, to v zastupitelstvu úplně vymizelo. Politika je o střetu názorů, ale teď tu vládne hlasovací mašina postavená na pocitu moci a z toho pramenícího pocitu neomylnosti. Ti, co moc nemají, s tím téměř nic neudělají,“ říká Jan Havlík.



Jak je to aktuálně s vaším působením na radnici?

Po přijetí mandátu zastupitele jsem na pozici tajemníka rezignoval k 31. lednu, ale můj pracovní poměr pokračuje. V souladu se zákoníkem je povinnost zaměstnavatele nabídnout mi nějaké volné místo, pokud je. Když není, nebo jej odmítnu, nastává fikce nadbytečnosti a důvod k výpovědi s dvouměsíční lhůtou.

Prý jste na neschopence.

Ano. Proto ten proces může začít, až ukončím neschopenku. Skoro dva roky mám problémy se zády, poslední dobou se to možná i kvůli nervovému vypětí ještě zhoršilo, od 3. prosince jsem doma. Na konci ledna za mnou přišlo celé vedení města a přineslo mi výpověď. Kromě toho, že měli špatně datum, jsem se jich ptal, zda vědí, že jsem na neschopence. Spěchali na to, podepsal jsem to. Když jsem si byl vyklízet kancelář na radnici, dostal jsem od starosty přípis, že vzhledem k tomu, že moje neschopnost trvá, mám tu výpověď považovat za bezpředmětnou. Je s podivem, že si před tímto krokem nezjistili právní rámec, protože jsem v ochranné době.

Jan Havlík Je mu 53 let.

Vystudoval Ostravskou univerzitu (ing.), na Masarykově univerzitě později ještě získal titul MPA.

Tajemníkem městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou je od června 1997, předtím devět let pracoval v Geamu Dolní Rožínka, mimo jiné jako vedoucí uranového dolu.

V posledních komunálních volbách se stal lídrem Změny 2018, která získala čtyři mandáty.

Co bude dělat dál? „Snažím se srovnat zdravotně, řeším resty, nijak usilovně jsem budoucí zaměstnání zatím nehledal,“ řekl Havlík.

Jaký podle vás bude další vývoj?

Pokud mě v únoru lékař uschopní, zaměstnavatel mi doručí výpověď, na konci dubna by měl můj pracovní poměr skončit. Ale okamžitě s výpovědí vzniká překážka na straně zaměstnavatele, do té doby zůstanu doma.

Jak došlo k rozkolu s vedením města a situaci, kdy se nejhlasitějším kritikem stal nejvyšší úředník města?

Pramení to z toho, že vám někdo vezme smysl práce. Když už se jen obhajujete, nikdo vám nedůvěřuje a se vším vás odmítají, vydržíte to jen určitou dobu. Já to vydržel čtyři roky. Rok a půl jsem chtěl a věřil pánům Navrátilovi (bývalý starosta za Žďár - Živé město) a Klementovi (místostarosta města od roku 2014 za KDU-ČSL), že se chtějí učit, ale moc jim zachutnala víc než práce. Začali jsme se dostávat do střetů v tom, že spoustu věcí jen odhadovali, aniž by o tom něco věděli. Neznali právní základ ani podstatu problému. Proč pak chodit do práce jen proto, abych se jen bránil a nerozvíjel úřad dál. Přitom neznám jiný úřad s tolika oceněními jako ten žďárský.

Pohledem bývalého vedení jste zklamal a nenaplnil představy o nestranném profesionálovi. Podle Zdeňka Navrátila jste mu nebyl oporou jako nejbližší podřízený.

Oporou můžete být tomu, kdo vám důvěřuje. To je ten problém, který oni nikdy nepřekonali. Dělávali takové roční hodnocení s vedoucími odborů. První rok mě úplně vynechali, druhý rok mě oslovili. Připravil jsem si tři základní problémy týkající se změny nálady, řízení a procesů na úřadě. Podle úředníků bylo nejfrekventovanější slovo nedůvěra. Na to vedení nijak nereagovalo, už se k tomu nikdy nevrátilo, i když to bylo klíčové. Nedovedu si představit, že by nějaký podnik mohl úspěšně fungovat, aniž by jeho vedení své výkonné složce věřilo. Dostával jsem od vedení nejrůznější úkoly, které nikdo ani nevyhodnotil, dávali si je do šuplíku. To už jsem neměl zapotřebí.

Není to naopak? Že jste před čtyřmi lety nepřekousl kompletní výměnu vedení města, s nímž jste dlouho spolupracoval?

Ne. Po celou svoji pracovní kariéru jsem pracoval s lidmi, které jsem dostal, a nikdy jsem neměl ten luxus si vybírat. Vždy jsem si vážil lidí upřímných a pracovitých, snažil se je motivovat a dělat z nich motivované profesionály. Se stávajícím vedením se mi to poprvé nepodařilo.

Zmiňujete nedůvěru, o ní mluvil i bývalý starosta. Podle něj jste ztratil důvěru radních, části zastupitelů, ale i některých úředníků.

Pokud je důvěrou myšleno bezmyšlenkovité přitakávání vedení, tak ano. Jinak si myslím, že budu podřízeným spíš chybět. Přišly se se mnou loučit desítky úředníků, naposledy asi šedesát lidí. Samozřejmě jsem se nelíbil všem a nejsou všichni přátelé, vždyť jako nadřízený vždycky rozhodujete ve prospěch někoho a proti někomu.

Proč jste neodešel z pozice tajemníka dříve, už během minulého volebního období?

Dobrá otázka. Jsem idealista v tom, že mám rád lidi, a ti z úřadu mi chybí. Hodně z nich mi říkalo, ať je v tom nenechám.

Bylo ve hře to, že se vás vedení města zbaví?

Při výsledcích žďárského úřadu by to měli hodně těžké a nikdy se k tomu neodhodlali, i když těch vypjatých střetů bylo hodně, především mezi mnou a panem Navrátilem. Jednou se mě ptal, jestli mě to ještě baví. Překvapilo mě to, zamyslel jsem se a řekl, že jsem možná svobodnější a ekonomicky lépe zajištěný než kdykoliv předtím. Bral to jako vyhlášení války, samozřejmě to mělo vliv na moje ohodnocování. Já si tím ověřil, jací jsou to lidé.

Vznik sdružení Změna 2018 a kandidaturu do zastupitelstva jste vysvětloval nespokojeností se směrem vývoje města. Mluvil jste o nedůvěře, nerozhodnosti a alibismu nového vedení.

Záleží, jak to dění kdo čte. V posledním Žďárském zpravodaji paní místostarostka Řezníčková (ANO) napsala, že je nespokojená i se zimní údržbou. Ale měla by také napsat, proč je nespokojená a co pro zlepšení jako garant udělala a udělá. Neopomněla zmínit, že se o zimní údržbu stará dodavatel, který je tu 20 let, ale nedodala, že poslední dva roky funguje na základě kritérií nastavených jejich novým výběrovým řízením. Ta kritéria byla nastavená špatně, i proto to letos v zimě takhle dopadlo. Například parkoviště nebo vyvážení sněhu se přece nedají dělat podle naježděných kilometrů. Mám obavu, že úplně stejně jako minulý tendr na sečení trávy dopadne nové výběrové řízení. Byť mnohokrát mluvili o nových podmínkách a potřebě soutěžit nejen na cenu, kritéria soutěže se zásadně nezměnila. To je ukázka toho amatérismu a alibismu.

Vzhledem k diametrálně odlišným názorům se budete střetávat dál, nyní v zastupitelstvu.

Snažil jsem se coby tajemník se zastupiteli nestřetávat. Jednu dobu mi Jaromír Brychta a Dagmar Zvěřinová (dlouholetí představitelé města) vyčítali, že se posouvám někam, kam bych neměl. Věci jsme si vydiskutovali a na radě a v zastupitelstvu už jsme je neotvírali. Až poslední dobou na mě někteří oponenti křičeli a mlátili notebooky o stůl, ať si ty předvolební agitky nechám, i když jsem korektně odpovídal na otázku k projednávané problematice. Jako zastupitel můžu ukázat, že existují jiné názory a řešení. Vládu jedné pravdy jsme přece před třiceti roky odmítli.

Proč jste do předvolební kampaně nešli ostřeji, promyšleněji a s větším nasazením? I když jste nebyli tolik vidět a slyšet, dosáhli jste na více než 13 procent hlasů a čtyři mandáty. Mohli jste více zamíchat kartami. Na vítěze jste ztratili pět procent.

To je co by kdyby. Chyby jsme udělali, ale z objektivních příčin. Začal jsem o kandidatuře uvažovat na podzim 2017. Ale až do května 2018 jsem nenašel partnery. Zjistil jsem, jak je těžké dát dohromady 27 kandidátů. Když se Jaromír Brychta v červnu rozhodl, že do toho se mnou půjde, bylo už strašně málo času. Ta nerozhodnost byla chyba, v amatérské kampani to bylo znát. I tak nebyl náš výsledek špatný. A že po letech trápení se sečením, nesmyslných změnách MHD a dalších chybách přijde k volbám 43 procent lidí? Asi je to těm ostatním patrně jedno.

Hned jak jste oznámili kandidaturu, začala antikampaň. Ozvali se zástupci koalice ANO, ODS i Žďár - Živé město a KDU-ČSL, vyzývali vás k rezignaci.

V případě zvolení šlo o neslučitelnost funkcí zastupitele a tajemníka, ne střet zájmů. Sami tomu nerozuměli. V kampani se bohužel hraje na nejnižší pudy. Na naše příspěvky skoro nikdo nereagoval k obsahu, nikdo nechtěl slyšet vysvětlení, možná řešení. Vytahovali na mě věci, které byly několikrát prověřené.

Vaši kritici mluvili rovněž o etice a morálce. Určitě by byla čistější varianta, kdybyste tehdy odešel z radnice. Uvažoval jste o tom? Vzal byste jim vítr z plachet a také měl více času na kampaň.

Neuvažoval. Spousta mých kolegů mě vůbec zrazovala od kandidatury. Zeptám se: Kdo z těch moralistů a etiků přestal v kandidatuře pracovat? Že by páni doktoři Černý a Mokříš z ODS zavřeli ordinace, páni ředitelé Augustýn (lídr TOP 09) a Ptáček z ODS opustili na půl roku školu?

Nerozlišujete situaci, že je někdo lékař, někdo v čele školy a jiný v čele městského úřadu?

A v čem je rozdíl? Že jsem uvnitř a mám více informací?

Báli se vás?

Ano, to je jediný důvod - jejich svědomí. A pořád se bojí, co si pamatuji. Od voleb jsem nesměl chodit do rady. Některé věci ještě neskončily. Když jsme řešili na ustavujícím zastupitelstvu novou paní místostarostku Řezníčkovou, tak není to možná jen v etické, ale dokonce přestupkové rovině. Jakmile se vrátím na zastupitelstvo, budu se ptát znovu. Nedostal jsem odpovědi, proč se paní Řezníčková, tehdy radní a zaměstnankyně firmy Purum, nechala nanominovat do komise na výběr firmy na údržbu zeleně. Potom sice nebyla u otevírání obálek a rozhodování, ale měla ze zákona povinnosti, které podle mě nesplnila.

Jaké?

Měla oznámit střet zájmů coby zaměstnanec uchazeče a odstoupit z komise. Byla totiž u přípravy zadání a věděla o všem jako radní měsíce dopředu. Není to náhodou výhoda pro tu firmu? Jestli je to tak čisté, ať na to normálně odpoví. Firma Purum vyhrála polovinu velké zakázky - na zeleň mimo sečení.

Paní Řezníčková vám to nevysvětlila dostatečně?

Podrážděná reakce hnutí ANO spíš naznačuje to, že je co skrývat, nemůžu si pomoct. A rozhodně by se měli zdržet moralizování a nálepkování mé osoby slovy o klientelismu, což je oblíbené slovo pana poslance Zlesáka. A v čem je třeba menší střet zájmů v případě nominace pana ředitele základní školy Ptáčka do rady, když je město zřizovatelem?

To bylo svého času zakázané, ale je to znovu podle zákona možné.

Ano, ředitelé příspěvkových organizací nemohli kandidovat, než se přišlo na to, že by neměl kdo jít do voleb. Od většiny lidí dneska bohužel slyšíte to, že i když je stav města štve, nechtějí být dehonestováni na Facebooku nebo v novinách za práci v podstatě zadarmo. A to se bavíme o hodně úspěšných lidech, za kterými je vidět kus práce. To je obrázek bídy a výsledek kampaní, které od roku 2014 politicky, lidsky a generačně rozdělily město. Za chvíli to možná dopadne tak, že do zastupitelstva nikdo nebude chtít. Porevoluční nadšení a euforie je dávno pryč a ti úspěšní jsou dávno jinde.

A nenahrál jste ohledně klientelismu kritikům tím, že jste měli na kandidátce i majitele firmy, která přišla o zakázku na údržbu zeleně ve městě, když se vedení města rozhodlo v minulém období vysoutěžit zeleň znovu?

V zastupitelstvu vždy byli, jsou a budou lidé, kteří mají obchodní nebo obdobný vztah k městu. Já jsem je vždy posuzoval podle výsledků práce pro město. Patriotismus není sprosté slovo a myslím, že minulost ukázala, že pro kvalitu služeb ve městě má význam. Dodnes si vážím mnoha zastupitelů, kteří měli k městu i obchodní vztah, ale žili s ním a pro něj.