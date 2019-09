Litoměřice slaví narozeniny, pokusí se překonat český rekord v přípitku

„Máme připraveno víno pro přípitek zhruba tří tisíc lidí a věříme, že se nám mikulovský rekord, kterého se účastnilo pět set lidí, podaří překonat,“ přeje si starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (ODS).

Od jaké události se výročí 800 let města odvíjí?

Osmisté výročí slavíme od založení Litoměřic jako města. První zprávy o osídlení tu sice byly už mnohem dříve, avšak zásadní letopočet je rok 1219, kdy český král Přemysl Otakar I. Litoměřicím přidělil městská práva.

Městské slavnosti odstartují tuto sobotu hudebním odpolednem, jehož program vyvrcholí videomappingem. Na co se návštěvníci mohou těšit?

Na budovy radnice a sousední České spořitelny promítneme desetiminutovou videoshow, ve které si lidé pomocí světelných vizuálních 3D efektů připomenou historii města. Od 13. století se totiž v každém dalším odehrálo něco, co naše město ovlivnilo. Videoshow je proto koncipována v duchu osmi století příběhů, jejichž vypravěčem bude Přemysl Otakar I. Videomapping proběhne dvakrát, ve 20:30 a v 21:15 hodin. Mezi těmito prezentacemi si diváci budou moci vychutnat nádhernou ohnivou a světelnou show Vox Luminas, připravenou ve spolupráci se skupinou Funky Dangerous. Diváci si nemusí předem rezervovat místa ani platit, veškerý program více než týden trvajících městských slavností je zdarma.

V neděli se město pokusí o zápis do České knihy rekordů. Jak tato myšlenka vznikla?

Když jsme se dozvěděli, že zatím největší společný přípitek proběhl v Mikulově, kde se ho zúčastnilo zhruba 500 lidí, kteří vypili 50 litrů vína, řekli jsme si, že by stálo za to si připít i u nás. Litoměřice jsou přece jenom největším centrem vinařství v Čechách. Máme připraveno víno pro přípitek zhruba tří tisíc lidí a věříme, že se nám mikulovský rekord podaří překonat.

Musí si účastníci něco přinést?

Společný přípitek se uskuteční na Mírovém náměstí v neděli v 16:45 hodin. Účastníkům stačí jen sklenka na víno. A ti, kdo ji zapomenu, si ji mohou za stokorunu zakoupit přímo na náměstí. Bude to sklenka s novým logem města Litoměřice.

Společnému přípitku bude předcházet slavnostní defilé Litoměřičanů, jak bude vypadat?

Do průvodu máme přihlášeno okolo tisíce Litoměřičanů, půjdou tam sportovci, mažoretky, děti z DDM Rozmarýn a škol, místní organizace a spolky, hasiči a mnoho dalších. Od 13:30 hodin se budou řadit v Dominikánské ulici a přesně ve tři hodiny odpoledne vyjdou ze spodní části Dlouhé ulice na Mírové náměstí. Defilé ale i další program bude provázet moderátor Vladimír Hron.

Kterou epochu z dějin města máte nejraději a proč?

Rád nám dobu, kdy jsem se mohl podílet na rozvoji města, a to v souladu s dědictvím, které nám zanechali naši předci. Proto opravujeme památky, kterých je v našem městě mnoho. Z historie mám nejraději dobu krále a císaře Karla IV., který se významně zasloužil o rozvoj Litoměřic a vinařství v této oblasti, když městu daroval svahy na Radobýlu. Byl to moudrý panovník, který tím, že na deset let osvobodil od daní a poplatků všechny ty, kdo zakládali vinice, umožnil velký rozmach místního vinařství.

Co byste popřál Litoměřicím do dalšího století?

Popřál bych Litoměřicím, aby se dále rozvíjely a aby další století bylo obdobím bez válek a nepokojů. A hlavně, aby tu lidé žili v klidu a radosti a byli schopni se vzájemně respektovat a podporovat, aby ve městě panovaly hezké mezilidské vztahy.