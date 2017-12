Nejsem prezident zeměkoule, Sněmovna je nyní vrchol, říká Pirát z Trutnova

V Trutnově také založil Centrum inovací a podnikání, které pomáhá začínajícím a malým podnikatelům.

„Jak známo, televize opticky zvětšuje. Proto pro mě byla zajímavá zkušenost, že proti mé výšce skoro dva metry jsou všechny ty velké televizní politické osobnosti při osobním kontaktu vlastně docela malé," popisuje v rozhovoru první kroky ve velké politice devětatřicetiletý trutnovský politik z České pirátské strany.



Už jste si zvykl na to, že vás lidé oslovují pane poslanče?

On mi tak nikdo neříká (směje se). V Trutnově si z toho oslovování lidé dělají legraci, nebo mi gratulují. Všichni, co mě znají, mě berou pořád stejně normálně.

Takže se vám život naruby neobrátil?

Vlastně ani ne. Mám výhodu v tom, že sice máme několik zvířat, ale nemáme děti. To by bylo samozřejmě těžší. Poslední rok jsem se politice věnoval téměř naplno, takže jedinou změnou teď je, že musím častěji jezdit do Prahy.

Když jste se v roce 2014 dostal do trutnovského zastupitelstva, napadlo vás, že byste to jednou mohl dotáhnout až na poslance?

Vůbec ne. V té době jsem pouze věděl, že se chci aktivně zabývat místní politikou, protože je to cesta, jak věci ve městě změnit. Teď při zpětném pohledu byly ty komunální volby v roce 2014 opravdu zlomem, od něhož jsem se začal politice věnovat výrazněji. Zkušenosti, které jsem od té doby o fungování politiky postupně získával, mi nyní hodně pomáhají.

Jaký byl váš první den ve Sněmovně?

Trvalo vám dlouho, než jste se tam zorientoval?

Ještě jsem se nezorientoval. To fakt bude chvíli trvat. Teď navíc začaly pracovat výbory, které jsou v další budově, kterou zatím neznám.

Co všechno musí nový poslanec při nástupu do parlamentu absolvovat?

Prvních 14 dní jsme měli kupu školení o legislativním procesu, jednacím řádu Sněmovny, jak si zařídit poslaneckou kancelář či o fungování asistentů. Opravdu hodně informací najednou.

Martin Jiránek (39) Vystudoval Gymnázium v Trutnově a obor informační management na Univerzitě Hradec Králové.

a obor informační management Celou profesní kariéru pomáhá zejména malým firmám a živnostníkům s marketingem a nastavením firemních procesů. Je spoluzakladatelem Centra inovací a podnikání.

V roce 2014 byl zvolen do městského zastupitelstva , od roku 2016 je také krajským zastupitelem.

, od roku 2016 je také Letos se jako lídr Pirátů v Královéhradeckém kraji dostal do Poslanecké sněmovny, kde je místopředsedou hospodářského výboru.



Jak se na vás dívají zkušení političtí matadoři, kteří jsou ve Sněmovně už řadu let. Dávají vám najevo, že jste nováčci?

Podle mě respektují, že jsme nová síla. Při první schůzi Sněmovny jsem zaznamenal asi dvě poznámky v odlehčeném tónu. Bylo dobré, že už na té první schůzi dva naši poslanci vystoupili v diskusi o jednacím řádu a poměrně zajímavě školili protřelé Sněmovní matadory. Uvedli jsme se velmi dobře.

Vy také plánujete vystupovat na plénu Sněmovny?

Určitě tam nehodlám čtyři roky jenom v tichosti sedět. Zejména až budeme projednávat konkrétní témata v rámci agendy ministerstev průmyslu a dopravy, která spadají pod hospodářský výbor a která budu zpracovávat, plánuji vystupovat.

Podle debat v médiích po volbách panuje mezi politiky napětí. Většina stran se vymezila proti hnutí ANO. Je ta nevraživost cítit i ve Sněmovně?

Potvrdilo se mi, že realita je trochu jinde. To, že spolu Andrej Babiš s Miroslavem Kalouskem jen tak nepůjdou na oběd, je jasné. Mezi nimi určitě antipatie je. Ale mezi normálními poslanci to je úplně jiné, znají se a většina z nich si tyká. Není to tak, že by spolu poslanci z různých stran nemluvili, jak se třeba může zdát z televize.

Před volbami jste v jednom rozhovoru řekl, že chcete pracovat pro blaho naší země. Nebojíte se, že vás práce ve Sněmovně o ideály připraví?

Jsem „idealista - realista“. Myslím si, že politické ideály budu mít stále. Když mě někdo přesvědčí, že on ty ideály nemá, a je jedno, z jaké je strany, tak to neznamená, že mě těch mých zbaví. Můžu s ním řešit praktickou věc u nějakého návrhu zákona, ale těžko s ním můžu řešit změnu politiky, protože už je nějak vnitřně nastavený. Důležité pro mě je i nadále hodně času trávit v Trutnově a našem kraji. Nejenže chci nasávat problémy podnikatelů pro práci v hospodářském výboru, ale další důvod je, aby mě obyvatelé Trutnova udržovali při zemi. Myslím, že politici po 12 nebo 16 letech ve Sněmovně jsou už často mimo realitu běžného člověka. Zkušenosti normálního člověka, který každý den chodí do továrny, nebo malého podnikatele jsou jim hodně vzdálené.

Můžete jako poslanec udělat něco i pro Trutnov?

Nechci třeba lobbovat pro nějaké dotace pro Trutnov, ty by se měly rozdělovat férově. Když město podmínky dotace splní, tak ať ji dostane. Nemělo by díky vlivu poslance přeskočit jiná města, která podmínky splnila lépe. Věřím ale, že je možnost do Trutnova přivést nové informace a projekty, které regionu pomohou. V zahraničí jsou projekty, které je vhodné v České republice vyzkoušet, a mohlo by to být právě u nás, například v podnikatelské nebo sociální oblasti.

Zaujalo mě, že jste hodně aktivní na sociální síti. Z každého jednání městského nebo krajského zastupitelstva píšete na Facebook souhrn, pravidelné „zápisky“ posíláte i ze Sněmovny. To vám musí zabrat spoustu času…

Já to beru jako základ. Důvod, proč je hodně lidí politikou znechuceno a často chodí volit menší zlo nebo k volbám vůbec nejdou, je ten, že je politici svými výstupy dlouhodobě znechucují. Běžný člověk neví, co se reálně v politice děje, často si pouze přečte bulvární negativní novinový titulek a pak z toho logicky nemá dobrý pocit. Jedním z mých osobních cílů je představovat lidem politiku. Ukázat, že to není jen negace, inspirovat je, aby se o politiku více zajímali.

Jste v zastupitelstvu Trutnova, Královéhradeckého kraje, k tomu ještě poslancem. Kam až to chcete v politice dotáhnout?

Přátelé si už dělali srandu, jestli nechci být třeba prezidentem zeměkoule (smích). Myslím si, že Poslanecká sněmovna je v tuto chvíli můj vrchol. Je důležité tam nyní pořádně pracovat a za čtyři roky se uvidí, jakou cestou dál půjdu.

Umíte si představit, že byste jednou byl třeba ministr?

Představit si to umím, ale zatím tu ambici určitě nemám. Myslím si, že ministrem by měl být někdo, kdo o té oblasti ví opravdu hodně, má manažerské schopnosti, ví, jak vrcholná správa státu funguje a má kolem sebe dobrý tým. To všechno chce čas. Jestli za čtyři roky ucítím, že na to mám znalosti a možnosti, tak se o tom můžeme bavit.

Piráti odmítají podporu vládě Andreje Babiše. Jak chcete prosazovat svůj program z opozice?

Máme spoustu prostoru pro vyjednávání. Hnutí ANO jsme dokonce nabídli, že do vlády půjdeme za splnění určitých podmínek: ve vládě nebude mít ANO převahu a nebude v ní Andrej Babiš, Jaroslav Faltýnek a vliv Agrofertu. Za současné situace to pro nás není přijatelné. ANO řeklo, že se mu 15 našich priorit líbí. Pokud to mysleli vážně, tak o tom s nimi určitě budeme jednat.