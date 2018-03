Šéf hradecké dopravky: Za nehodou je vždy řidič, telefonování bych zakázal

Za minulý rok zemřelo na silnicích v kraji 24 lidí. To je nejméně v historii, čemu za to vděčíme?

Faktorů je celá řada. Například obměna vozového parku, novější auta dávají posádce velkou šanci přežít. Pokud je tedy posádka připoutaná. Samozřejmě důležité je i správné poutání dětí, používání sedaček. Celá řada řidičů stále podceňuje používání pásů, třeba ve městě. Další kategorie jsou těhotné ženy, přežívá mýtus, že se nemají poutat, ale to není pravda. Musí jen být připoutané správně.

Další důvody?

Zvyšuje se zodpovědnost řidičů. To, že si při řízení uvědomují, že mohou svojí chybou nebo nebezpečnou jízdou někoho zabít. Stále je ale nejčastější příčina nehod nesprávný způsob jízdy. Nepozornost, telefonování, ladění rádia a tak dále - to vše může mít fatální důsledky. Kdyby každý dělal to, co má, pak by teoreticky nemělo dojít k nehodě. Bohužel jich řešíme 300 denně v celé zemi. Sice máme od roku 1961 nejméně mrtvých, ale stále to je zbytečně zmařených 502 životů.

Zpřísnil byste některé pokuty?

Určitě bych se zaměřil na nejzávažnější příčiny tragických dopravních nehod. Nedání přednosti, jízda na červenou a výrazné překročení rychlosti, tedy o víc než 50 kilometrů za hodinu. Loni jsme měli velký problém s bezdůvodným přejetím do protisměru (čtěte například v článku Řidič tahače se vyhýbal srážce s autem a vyklopil do pole návěs hnojiva). Nevíme proč. Nevěnoval se řidič zřejmě řízení? Z toho byly i čelní srážky s tragickými následky.

Zmínil jste jako jednu z příčin nehod telefonování - jaký na ně máte názor?

Z mého pohledu odvádí pozornost od řízení i telefonování s handsfree. Prostě ten hovor mi sebere část koncentrace, kterou bych jinak mohl věnovat řízení. Každému se asi stalo, že dotelefonuje a zpětně si nevybavuje, jak projel poslední tři vesnice.

Jak být lepším řidičem?

Je důležité předvídat. Příklad: jedu po hlavní, ale sleduji auta na vedlejší, jestli mi opravdu dají přednost. Pokud tam nějaké dojíždí, tak raději třeba sundám nohu z plynu a připravím se na tu horší variantu. Důležitá je už dopravní výchova dětí, ale zásadní je příklad rodičů. Děti pozorně sledují, jak řídíme. Pokud dítě vidí u svých rodičů, že porušují předpisy, pak to mohou přijmout jako normu.

Zmínil jste bezpečnější auta. Jak jsou na tom ti nechránění účastníci jako motorkáři, cyklisté a chodci?

I u nich úmrtí ubylo. Myslím si, že tady pomohly naše preventivní kampaně a pak také povinnost pro chodce mít na sobě reflexní prvek mimo obec za snížené viditelnosti. Stále je co zlepšovat.

Jak bezpečnostní situaci na silnicích ještě zlepšovat?

Je to o nás, jak budeme řídit. Pomoci ale mohou i dopravně inženýrské úpravy silnic. Hodně si slibujeme od pokračování dálnice D11 směrem do Polska. Dálnice je proti běžné silnici mnohem bezpečnější. Právě silnice první třídy z Hradce Králové do Náchoda dnes patří v kraji k těm nejrizikovějším.

Když mluvíme o tahu do Polska, daří se policii zkrotit zahraniční řidiče?

Troufám si říci, že ano. Pomáhají nám uložené kauce. Poslední dva roky jsme jich uložili ze všech krajů vůbec nejvíc. Všechny dostali zahraniční řidiči, většinu pak Poláci.

Každý řidič se setkává s agresivními řidiči - je to velký problém?

Já si myslím, že agresivita vzniká v místech dopravních omezení. Ti agresivní, kteří spěchají, se pak snaží agresivně předjíždět, vynucovat si přednost. Že by to byla častá příčina nehod, tak to si netroufnu říct. Pokud budeme považovat za agresivitu velké překročení rychlostního limitu, tak už jsme dlouho neřešili řidiče, který by jel po dálnici přes 200 kilometrů za hodinu. Před deseti lety jsme chytili někoho přes 200 snad každý týden.

Nová technika tedy pomáhá?

Je to tak. Teď máme třeba nové dalekohledy, které umí nahrát ty nejzávažnější přestupky. Na kilometr přečteme registrační značku. Můžeme tak na dálku dokumentovat předjíždění v místech, kde se to nesmí, telefonování, jízdu bez pásu.

Na co se chcete letos zaměřit?

Chceme postihovat nejzávažnější příčiny tragických nehod, být hodně vidět na silnicích, zaměřit se na odhalování řidičů pod vlivem návykových látek nebo na prevenci věnování se řízení.