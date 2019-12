Medicínu si udržíme, možná ztratíme ročník, říká rektor Ostravské univerzity

Dokud novou akreditaci nebude univerzita mít, nemůže vyhlásit přijímací řízení, a už teď je jisté, že to nestihne v řádném termínu.

Navíc nejmladší českou lékařskou fakultu, v jejímž čele se až příliš často střídají děkani, čekají nové volby, až skončí vleklý proces odvolávání děkana Arnošta Martínka.

Někteří učitelé i studenti fakulty míní, že rektor univerzity Jan Lata se nesnaží dost, aby medicínu zachránil.

„Nesmysl. Dělám a udělám vše, abychom si obor udrželi. Univerzita, město i kraj medicínu potřebují. Máme tu nedostatek lékařů. Naši absolventi jsou kvalitně připravení, dobře hodnocení a většina jich zůstává v kraji. Proto je výuka mediků v Ostravě tak důležitá,“ tvrdí rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Před více než dvěma týdny podpořil akademický senát váš návrh na odvolání stávajícího děkana lékařské fakulty Arnošta Martínka. Už jste jej odvolal?

Zatím ne, protože nastoupil na dovolenou. Její termín několikrát změnil. Odvolám jej až po návratu, což by mělo být zřejmě příští týden. Rád bych se s ním rozloučil důstojně a písemné rozhodnutí mu předal osobně. Nechci ho nahánět dopisem někde na horách. Samotné datum odvolání navíc není rozhodující a v tuto chvíli nic neřeší.

Ale neprodlužuje se tím vleklá agonie a napětí na fakultě?

Určitě ne. Fakulta má své vedení. Výuka funguje tak, jak má. Já i prorektor jsme se setkali se zástupci studentů i garantů oborů a probrali s nimi celou situaci. Všichni vědí, že děkan Martínek fakticky skončil. Teď řešíme otázku jeho nástupce, který bude pověřen řízením fakulty do zvolení nového děkana.

Senátu jste řekl, že ministerstvo školství dočasně pověří vás. Ale to mnozí akademici ani studenti fakulty nechtějí – mají pocit, že nejednáte v jejich zájmu.

Jejich dojmy jsou bohužel mnohdy ovlivněné tím, že delší dobu dostávali pouze jednostranné informace ze strany vedení fakulty. Stali se rukojmím v mocenském souboji dvou táborů, který trval velmi dlouho a zavlekl do problémů lékařskou fakultu i celou univerzitu. Ale pravda je, že já bych fakultu řídit nechtěl, nemám na to jako rektor čas ani nervy. Pokud by ministerstvo školství pověřilo dočasným řízením mě, já bych tím pověřil někoho dalšího. Takový postup je možný, proto jsem s tím počítal.

Už víte, koho byste pověřil?

S akademickým senátem lékařské fakulty jsme se shodli na tom, že dočasně by měl být vedením přímo pověřen proděkan Václav Procházka, který je současně novým garantem oboru všeobecné lékařství v žádosti o jeho akreditaci na dalších deset let.

Pokud vím, docenta Procházku si přeje senát fakulty. A jak říkáte, vy také. Znamená to, že po definitivním odchodu děkana Martínka a nástupu Procházky by se mohla situace uklidnit?

Docent Václav Procházka je všeobecně respektovaný lékař, který se specializuje i na vědu a výzkum, takže po této stránce by mělo být vše v pořádku. Jenže situaci teď zbytečně zkomplikoval akademický senát fakulty, který přišel s názorem, že o pověření rozhoduje právě on. Senát už tedy pověřil vedením fakulty docenta Procházku a poslal to ministerstvu školství. To ale takový konstrukt obratem odmítlo jako protiprávní. V Praze tento postup určitě vzbudil minimálně podezření, co je za tím. Takže teď můžeme všichni jen doufat, že to nezkomplikuje jeho řádné pověření.

Víte, že část garantů chce skončit, když fakultu povede někdo, pod kým nechtějí pracovat? Nehrozil by poté rozpad fakulty?

Vím to, ale nevidím v tom tak velký problém, který by měl ohrozit lékařskou fakultu. Ta má kolem 300 pedagogů, z toho asi osmdesát garantů jednotlivých oborů. Odchod zvažuje asi sedm nebo osm z nich. Prorektor Roman Hájek už se pokusil se všemi sejít, ale některé nezastihl, protože se nevyskytují v Ostravě. Jde o lidi ze skupiny garantů ve vyšším věku, kteří sem jen občas dojíždějí. Někteří nemají ani dostatečnou vědeckou činnost, která je nutností pro garanty, zvlášť v situaci, kdy fakulta usiluje o akreditaci oboru všeobecné lékařství. Případné omlazení by fakultě jen prospělo. Nicméně věřím, že většina garantů nakonec zůstane. A pokud skutečně odejdou, dají tím najevo, že jim o budoucnost fakulty příliš nejde.

Bez garantů se neobejdete, ani nezískáte akreditaci. Kde byste sháněli nové, kdyby ti starší nakonec přece jen odešli?

Oslovujeme známé na jiných lékařských fakultách a máme už předběžně slíbeno, že v případě potřeby k nám přejde asi pět až šest lidí, kteří by mohli obory garantovat.

A budou mít vůbec koho učit, když další existence ostravské medicíny je ohrožená?

Určitě ano, protože lékařská fakulta neučí jen mediky. Každý rok tam nastupuje kolem 600 studentů do téměř dvou desítek programů. Všichni studenti včetně mediků, kteří už studium zahájili, budou moci dostudovat na naší škole.

I když fakultě na jaře vyprší desetiletá platnost akreditace pro vzdělávání budoucích lékařů?

Ano, protože pro studující, včetně těch letos přijatých, se nic nezmění. Jediná změna je v tom, že dokud nezískáme novou akreditaci, nemůžeme vypsat nové přijímací řízení pro mediky. V řádném termínu, tedy začátkem příštího roku, už to bohužel nestihneme. Ale doufám, že ve zkráceném ano. Vypíšeme je hned po získání akreditace.

Už jste poslali Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství spis, na základě kterého rozhodne, zda akreditaci udělí, nebo ne?

Bohužel zatím ne. Nemůžeme.

Proč?

Stále čekáme na stanovisko takzvaného regulátora, kterým je v našem případě ministerstvo zdravotnictví. Jemu jsme poslali akreditační spis začátkem října, jakmile přišel z lékařské fakulty. Ale dosud čekáme na odpověď. Neznám přesně procesní postup, ale věřím, že stanovisko regulátora přijde každým dnem. Až přijde, hned pošleme kompletní spis akreditačnímu úřadu.

Kdy čekáte konečný verdikt?

Rada akreditačního úřadu má na posouzení spisu a rozhodnutí čtyři měsíce. Pokud spis pošleme v prosinci, verdikt bychom měli znát v dubnu, nejpozději květnu. Hned bychom vypsali přijímací řízení.

Ale co když akreditaci pro obor všeobecné lékařství nezískáte? Sám jste nedávno říkal, že spis není v nejlepší kvalitě.

Věřím, že získáme. Připomínky se týkaly právě zajištění odborných garantů, vyššího věku a nedostatečné vědecké činnosti asi třetiny docentů či profesorů. Některé věci se nám již podařilo upřesnit, například jsme do spisu uvedli, kdy si mladší akademici doplní vzdělání. Ale při naší obhajobě jsem vždy upozorňoval na to, že kvalitu výuky ani studentů nikdy nikdo nezpochybňoval.

A když ji přesto nezískáte?

Pak nebudeme moci přijmout nové mediky. Ale nevěřím, že se to stane. A kdyby, tak bychom o ně přišli na jediný rok. Během dalších měsíců bychom totiž akreditační spis doplnili tak, abychom akreditaci znovu získali už od roku 2021.

Nemáte strach, že v případě prohry budete právě vy kvůli sporům mezi vedením školy a fakulty považován za hrobníka ostravské medicíny?

Nemám. Tento názor se bohužel snaží vytvořit stávající vedení fakulty. Zaprvé medicína musí v Ostravě zůstat a jsem si jistý, že zůstane. Pokud by se přece jen naplnila katastrofická vize, přijdeme o mediky na jediný rok. Sice by nám to přineslo problémy včetně finančních, takže si to nepřejeme, ale vím, že bychom to dokázali zvládnout. Zadruhé nejsem hrobníkem oboru, na kterém mi záleží. Do současných problémů nás dostala pochybení fakulty při přijímacích řízeních v minulosti. Děkani přijali 34 studentů, kteří nezvládli přijímací zkoušky. Více než polovinu z nich právě děkan Martínek. Porušil tím vysokoškolský zákon i podmínky stanovené fakultou a nikdy z toho nevyvodil osobní důsledky. Výměnu děkana Martínka, který ztratil důvěru, tak považuji nejen já za hlavní předpoklad toho, abychom obhájili akreditaci pro obor všeobecné lékařství a postupně začali znovu získávat i ztracenou prestiž.

Výměna děkana ale nepostačí.

Samozřejmě že ne. Přijali jsme opatření, aby se nic podobného neopakovalo. O víkendu tu byla kontrola, která se zaměřila na letošní přijímačky. Věřím, že bylo vše v pořádku. Naopak očekávám, že kontrola, která bude zkoumat přijímací řízení do dalších oborů na lékařské fakultě, najde problémy i tam.

Kontrola se chce ale namátkově zaměřit i na další fakulty. Tam se problémů nebojíte?

Podle mých informací se tam nic takového nedělo, takže kontrola nemá co odhalit. To je také důvod, proč byli děkani ostatních fakult tak naštvaní. Nejdříve žádali Martínka, aby sám odstoupil. Ale když odmítal, chtěli, ať ho odvolám.

Co děkanům vadilo nejvíc?

To, že jejich fakultám i celé univerzitě se daří, získáváme granty, prestižní ocenění, máme zajímavé projekty, ale veškerou pozornost médií na sebe strhávají problémy lékařské fakulty, která hledá viníky vlastních chyb jinde. Špatné světlo to pak vrhá na celou školu. Všichni si přejí, aby to už skončilo.

Čím pozitivním se bude moci univerzita pochlubit ještě letos?

Pokud vše půjde dobře, už příští týden podepíšeme smlouvu s firmou, která vyhrála výběrové řízení a na jaře pro nás začne stavět dvě velké budovy na Černé louce. Jméno vítěze ani cenu ještě nemohu zveřejnit, ale hrubý odhad byl kolem miliardy. Nové budovy pro sport a umění budou od roku 2022 sloužit studentům i veřejnosti. Možná se to nezdá, ale jde o velmi výjimečný projekt. Jedním z důvodů je i to, že žádná česká univerzita nestavěla už desítky let přímo v centru města.