Oslavíme výročí a půjdeme blíž k lidem, plánuje ředitel muzea v Rychnově

V Rokytnici k vitrínám a informačním panelům přibylo sedm modelů historických staveb z Orlických hor za zhruba 1,5 milionu korun.



„Expozice v sýpce je tak nyní kompletní. V současnosti jde o hlavní expoziční prostor muzea, který se věnuje přírodě a historii Orlických hor. Ve Vamberku je expozice krajky, na rychnovském zámku pořádáme krátkodobé výstavy a podílíme se i na několika expozicích v širším okolí. Například Utzův mechanický betlém v Olešnici je ze sbírek orlickohorského muzea,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Zelenka. Instituce pečuje také o rychnovskou židovskou synagogu a prostory v bývalých kasárnách, kde jsou expozice historických fotografií a Plachetkův památník.

Opravená sýpka v Rokytnici otevřela před pěti lety, s modely se počítalo od začátku?

Tehdy jsme měli radost, že se to vůbec povedlo, a hledali jsme prostředky, jak expozici dokončit. S modely se počítalo, ale bohužel z projektů nebylo možné jejich výrobu financovat. V tom nám velice výrazně pomohly Královéhradecký kraj a město Rokytnice. V roce 2015 jsme prováděli projektovou přípravu, dokumentaci staveb, kreslily se plány. Výběrové řízení na zhotovitele bylo na začátku roku 2017.

Jak přesné ty modely jsou?

Jejich plány jsou tak přesné, že by se podle nich ty domy daly postavit.

Největším modelem je štola v měřítku 1:2, v čem je jiný než ostatní?

U modelů jsme zvyklí, že jsou někde pod sklem a koukáme se na ně. Tento je přesný opak, je otevřený a funguje jako prolézačka pro děti. Není ale jen samoúčelná, uvnitř máme exponáty netopýrů jako v jeskyních a starých důlních dílech.

V letošním roce se po celém Česku slaví dvojité výročí republiky, jak tento rok pojmete vy?

Pokud pominu vznik republiky a události ze srpna 1968, zmínil bych dvě významná výročí měst v Orlických horách. Je to 700 let od první písemné zmínky o Rokytnici a 950 let od první písemné zmínky o Opočně. V obou těchto městech připravujeme zvláštní program a v případě Opočna i samostatnou expozici.

Bude tam jen letos, nebo zůstane napořád?

Měla by to být stálá expozice přístupná sezonně každý rok. Bude umístěna v historickém domě číslo 55, což je nejstarší dodnes stojící měšťanský dům v Opočně. Ta stavba sama o sobě je unikát. Stojí za Trčkovým náměstím směrem ke zvonici.

Provoz nové pobočky bude financovat muzeum?

Ne. To je součást mé koncepce - my bychom měli poskytovat odborný servis a tvořit expozice, ale provoz by měl jít za městem. Provoz muzejní expozice je poměrně nákladná záležitost a náš rozpočet nám neumožňuje provozovat neomezené množství poboček, proto jsme se domluvili s městem.

Tím se rozšíří záběr muzea...

Je to náš ideový záměr. Jsme Muzeum a galerie Orlických hor, a proto se snažíme naší činností pokrývat celý region. Snažíme se jít za lidmi a neuzavírat se v expozicích. Jít tam, kde je velká turistická aktivita.

Jít blíže k lidem, to byla vaše vize, když jste loni v lednu nastoupil do čela muzea. Daří se ji realizovat?

Doufám že ano, i když jsou to plány na dlouhou trať. Chtěl bych, aby se rychnovské muzeum nejen více otevřelo lidem, ale aby bylo i více vidět. Aby od nás daňový poplatník dostával službu, která je pro něj platná. Musíme si návštěvníky trochu vychovat, aby si zvykli chodit do muzeí. Aby věděli, že muzeum není jen nějakou nudnou uprášenou záležitostí, ale že může být i poutavé, obsahovat prvky hry a být atraktivní. Snažíme se do toho všeho propašovat i nějakou vzdělávací hodnotu.

Součástí oslav v Rokytnici budou koncerty, letní kino či svěcení zvonů. Co chystá muzeum?

Drobnější expozici k výročí města a na jeden víkend bychom chtěli připravit řemeslné odpoledne, kdy připomeneme řemesla spjatá s historií města. Takovým zlatým hřebem by mělo být pálení uhlí v milíři.

V Rychnově bude výstava ke stému výročí republiky, zaměří se na dění v revolučním roce?

Měla by se věnovat hlavně tomu jednomu dni jako předělu. Jsme zvyklí vnímat rok 1918 jako významný předěl - zaniká monarchie, kompletně se mění státní zřízení, de facto zaniká feudální systém a vzniká moderní stát. Pro běžného člověka ale nebyl zlom tak ostrý. Chtěli bychom připomenout běžný život, který šel dál nehledě na zásadní okamžiky historie.

Připomenete i srpen 1968?

Sovětská invaze před padesáti lety významně ovlivnila žití u nás, speciálně tady v Rokytnici, kde byla vojenská posádka. Umístíme tu panelovou výstavu, kterou koncipujeme jako putovní a do budoucna bychom ji chtěli nabídnout i dalším muzeím a kulturním institucím v regionu.

Hlavní výstavy pořádáte na rychnovském zámku, je pro vás tamní nájem výhodný?

Jsou to krásné atraktivní prostory. Vzájemně se podporuje návštěvnost muzea a zámku. Určitě je to oboustranně výhodná symbióza. Naopak do kasáren moc lidí nechodí. Jdou tam cíleně lidé se zájmem o historické fotografie nebo ornitologii. Poměrně významnou skupinou návštěvníků Plachetkova památníku jsou myslivci, kteří se k nám chodí připravovat na zkoušky. V příštích letech bychom tyto expozice chtěli zrekonstruovat. Obě mají za sebou 20 let existence a potřebují restartovat a znovu oživit.