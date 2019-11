Klíčové je řešit exekuce a vzdělání, říká poslankyně po půlroce v ghettu

S Evou Fialovou souhlasí i Martin Štika, soudní exekutor, který se v úterý spolu s ní setkal s předlickými obyvateli a přidal také své postřehy k rozhovoru.

Jak jsou na tom z pohledu exekucí obyvatelé jednoho z nejznámějších ghett v kraji?

Fialová: Při mém půlročním pobytu v Předlicích jsem se setkávala s finančními problémy obyvatel často. Spousta z nich má ne jednu, ale několik exekucí a sami je řešit nedokážou. Dnešní výpočet srážek je tak složitý, že většina lidí to nemůže pochopit. Celou dobu pobytu tady jsem přemýšlela, jak nastavit pravidla, co by bylo efektivní a proč by se mělo vyplatit chodit do legální práce (řada lidí pracuje načerno, aby se vyhnuli tomu, že jim po srážkách z výplaty moc nezbude, pozn. red.). V současnosti jsou ve sněmovně projednávány zákony týkající se exekucí. Již při prvním čtení jsem představila návrh, který budu dále konzultovat s ministerstvem spravedlnosti i samotným podvýborem, a jenž se zabývá insolvencemi a exekucemi, a budeme hledat řešení, jak správná pravidla nastavit. Můj návrh spočívá v tom, aby se z platu strhávalo jen 10 procent bez ohledu na to, zda je to exekuce přednostní, či nikoli.

Štika: Společnost potřebuje zásadní změnu přístupu k exekucím a tou je, aby všechny dluhy dlužníka řešil jeden exekutor. Ti, kteří mají finanční problémy a chtějí dluhy řešit, se nedokážou se všemi exekutory domluvit. Když mají dluhy řešit napříč republikou s různými exekutory, je to pro ně nemyslitelné. Dnešní exekuční řád dlužníky demotivuje.

Jak dál lidem s finančními problémy pomoct?

Fialová: Velmi důležité je, aby si lidé tady uvědomili, že je nutné pracovat, mít legální práci. A potom mají šanci se z této situace dostat, jenom musí chtít. Není možné najednou vyřešit všechny problémy, které se tu shromažďovaly mnoho let. Kromě řešení exekucí se chci věnovat i tématu školství. Aby děti měly lepší podmínky a nepotýkaly se se stejnými problémy jako jejich rodiče. Budu jednat s ministrem školství Plagou o zařazení pozice tzv. sociálního pedagoga do tabulkových míst. Ten bude pomáhat školám, jako je ta předlická, bude pracovat v terénu a bude spojením mezi školou, rodiči a dětmi.

Štika: Pracovat s nimi, nejlépe individuálně. Je to velmi složité, ale vždy slyším, že lidé s finančními problémy nechtějí jít do legálního zaměstnání, protože jim z vydělaných peněz nic nezůstane. Proto to řeší prací načerno. Za velmi důležitou považuji i práci s dětmi. Aby měly šanci a dostaly se na nějakou lepší startovní čáru, než dnes jsou jejich rodiče. Když bude zájem, rád pomůžu nejen v Předlicích. A kdyby se třeba jenom jeden člověk dostal díky naší pomoci z finančních problémů, měla naše práce smysl.

Paní Fialová, v Předlicích jste žila celkem půl roku. Co jste tu zažila pozitivního?

Fialová: Pozitivně jsem vnímala zájem lidí. Někteří chtějí žít v této lokalitě, nechtějí se odtud stěhovat, mají to tu rádi. Zažila jsem, že pokud je v ulici jedna problémová rodina, ostatní jsou z toho nešťastní, zklamaní a chtějí to řešit. Je to vždy jen o přístupu jednotlivců.

Negativa byla jaká?

Fialová: Nejvíc psychicky náročné pro mě byly pomluvy, které se nesly po Předlicích jako senzace. Byla jsem třeba lidmi obviněna z únosu, že děti biju, dávám jim drogy. Nicméně to člověk musí vnímat tak, že je to pro ně senzace. Oni nemají nic jiného, čemu by se věnovali.

Zopakovala byste si ten pobyt?

Fialová: Určitě bych do toho šla znovu, ale neříkala bych, na jak dlouho. Pro mou poslaneckou práci mi stačily první dva měsíce, kdy se seznámíte se situací. Já jsem trávila hodně času prací s dětmi, s problémovými sousedy, a bude se mi stýskat. Moje práce tu nekončí, budu sem určitě zajíždět. Mám spoustu nápadů, které bych sem chtěla přenést. Mnoho zdejších lidí se stalo mými kamarády, budu sem určitě jezdit za dětmi. Chci vědět, jak se jim daří a jestli dodržují pravidla, která jsme si nastavili. Odnáším si řadu pozitivních věcí, ale stálo mě to i spoustu nervů. Některým asi budu chybět, hlavně dětem, ale najdou se i tací, kteří jsou rádi, že se za mnou zavřou dveře.

Co dalšího kromě exekucí po zdejší zkušenosti budete chtít změnit z poslanecké lavice?

Jsou to tři věci. Jednou jsou exekuce. Druhou vzdělávání. Vzdělání dětí považuji za velmi důležité a sama jsem se přesvědčila, že děti do zdejší školy chodí rády a jsou tu spokojené. S tím úzce souvisí důležitý faktor ve vzdělání, a tím je ukazování pozitivních vzorů a jejich aktivní zapojení do komunity. Třetím klíčovým bodem bude požadavek na ministerstvo práce a sociálních věcí, aby udělali revizi současného financování projektů na integraci, abychom zvýšili jejich efektivitu. Situace je špatná mnoho let a nikterak se neposouvá.

Brzy po nastěhování do Předlic jste volala policii na své sousedy, zatahovali vás do svých hádek a měla jste i podezření na domácí násilí. Zlepšila se tato situace?

Policii jsem volala znovu, ataky vůči mé osobě se stupňovaly. A nechala jsem se i napsat jako svědek pro případ, kdyby někdy došlo k sociálnímu šetření ohledně péče o děti.