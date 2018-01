Ze simulátoru sedl jeho tvůrce rovnou za volant závodního speciálu

Několikanásobnému mistru republiky v závodech na simulátoru to loni v prosinci vyneslo možnost projet se v reálném voze kategorie LMP3 polského týmu.

„Byl to obrovský úspěch. V životě jsem nepředpokládal, že se do takového auta dostanu,“ říká Petr Lisa. S vozem Ligier JSP3 – Nissan absolvoval testovací jízdy v Barceloně. „Je to důkaz toho, že simulátor je skutečně špičkový tréninkový nástroj,“ tvrdí.

Začínal přitom jako každý druhý nadšenec. Na židli s plastovým volantem uchyceným na stole. „Postupně jsem se vypracoval k tvorbě vlastních simulátorů,“ přibližuje svou kariéru závodníka na simulátorech Lisa.

Ve virtuálních závodech dokázal porážet i reálné jezdce, kteří se také připravovali na simulátoru. Jak tvrdí, najde se jen málo reálných závodních jezdců, kteří jsou schopni zajíždět obdobné časy na simulátoru. „Je to ale dané tím, že na nich jezdím více jak deset let,“ vysvětluje.

Má blízko k simulátorům i opravdovým vozům

Ke skutečným autům má ale Petr Lisa rovněž hodně blízko. S Caterhamem, což je novodobá inkarnace legendárního Lotusu 7, například vloni vyhrál závody do vrchu Ecce Homo a Ústeckou českou trofej. Úspěšný byl i na okruzích, kdy v seriálu SMRC Eurocup dojel ve Francii druhý, v Německu pak čtvrtý.

Ještě než se popasoval s jezdci polské stáje, dostal na podzim možnost testovat vůz Norma 20 FC českého týmu Janík Motorsport. I při tomto testu překvapil, spíše šokoval. „Jezdil jsem nejrychlejší časy ze všech testovacích pilotů, což mě velmi překvapilo,“ říká jezdec.

Šéf českého týmu jej proto oslovil, zda by letos nechtěl jezdit v jejich barvách. Pak už přišly Lisovy velké okamžiky s polským týmem Europol Competition. I díky jeho radám a zkušenostem se podařilo jezdcům vyhrát následující závod v Estorilu a celkově se stali vítězi vytrvalostních závodů.

Proto dostal možnost projet se speciálem kategorie LMP3. „Zároveň jsme se dohodli, že speciálně pro ně udělám do simulátoru fyzikální model přímo jejich vozu,“ doplňuje Petr Lisa.

Sedět v reálném autě a v trenažéru je v řadě věcí odlišné. „Zvuk motoru i zrychlení vozu je jedním slovem brutální. Neporovnatelně větší je samozřejmě přetížení, které na pilota působí. Ale co se týká jízdního modelu, je de facto stejný. Velkou roli hrají ale i podmínky na trati. Já jezdil při teplotě pět stupňů, což nebylo ideální,“ popisuje Lisa.

Nepopírá, že své udělá i strach z případné kolize či nějakého poškození vozu. „Auto nemá ABS ani trakční kontrolu, takže je to opravdové závodní náčiní. Musí se s tím jezdit opravdu rychle, aby fungovalo aero, čímž je pak auto více stabilní.

Zapomenout na rizika a valit, co to jde

„Člověk tedy musí sednout za volant, zapomenout na všechna rizika a valit, co to jde. Samozřejmě je to těžké, protože vás svazují ty nehorázné finance v případě nějaké nehody. Byl jsem před testem hodně nervozní, ale pouze do doby, než jsem si nasadil přilbu a rozjel se. Pak to ze mě všechno spadlo a snažil jsem se jet své maximum za daných podmínek,“ dodává.

Když se ale na barcelonském okruhu rozjezdil, dokázal zajíždět časy srovnatelné s těmi, kterých dosáhl na simulátoru. Testovací jezdce polské stáje tak dokázal porážet, na profi pilota a vítěze vytrvalostních závodů pak ztratil pouhé tři vteřiny po dvanácti odjetých kolech.

„On ale startoval o hodinu později, kdy se teplota vyšplhala na 12 stupňů a přilnavost pneumatik byla už jiná. V pomalejších pasážích tratě jsem byl ale stejně rychlý, někdy i rychlejší než on,“ popisuje barcelonskou misi Lisa.

Petr Lisa bude nadále s polským týmem spolupracovat. Určitě jako testovací jezdec na simulátoru a v lednu se zřejmě zúčastní dalšího testování ve Valencii. „Čeká mě teď ale další neskutečná věc, a to je podpis smlouvy s profesionálním teamem Janík Motorsport. Měl bych startovat v závodech MČR a v zóně střední Evropy s prototypem Norma 20 FC,“ dodal závodník.