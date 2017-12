Radniční tým obměníme. Pražany čeká revoluce v parkování, říká Dolínek

Nebojíte se, že se stanete Ikarem pražské ČSSD a po rychlém vystoupání vzhůru přijde váš politický pád?

Ne, protože si nemyslím, že měl někdo raketové starty i rychlé pády. Byl to neuvěřitelně dlouhý rok, pro mě asi nejdelší v životě. Plný osobních úspěchů, ale zároveň neúspěšný pro sociální demokracii. O tom, jestli nekončí má politická kariéra, nerozhoduji jen já, ale i moji kolegové. Domnívám se však, že stále mám co nabídnout. Neberu proto, že by byl závěr roku pro mě koncem, je to spíše milník.

Petr Dolínek Petr Dolínek, volební lídr ČSSD v Praze Narodil se v roce 1981 ve Vyškově. Členem Mladých sociálních demokratů byl od roku 1995, později je vedl jako předseda.

Zastupitelem hlavního města je od roku 2010. Náměstkem primátorky pro dopravu se stal v roce 2014.

V letech 2010 až 2014 působil jako zastupitel Prahy 6.

Na celostátním sjezdu ČSSD se letos v březnu stal místopředsedou strany. V červnu porazil ve stranických primárkách ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka

Ve volbách se stal jediným poslancem ČSSD za Prahu, když strana v metropoli získala 5,57 procenta hlasů.

V říjnových volbách jste byl lídrem pražské kandidátky ČSSD. Strana v hlavním městě získala 5,6 procenta hlasů, což je nejnižší výsledek ČSSD v tomto regionu za posledních dvacet let.

Kromě Pirátů nedosáhl v Praze nikdo dobrého výsledku. ANO mělo okolo dvaceti procent, TOP 09 propadla, ODS také. Do podzimních komunálních voleb tak máme všichni vyrovnané šance. Lidé zde umějí odlišit celostátní politiku od té místní. Je třeba si však ještě uvědomit, že Praha měla vždy o třetinu horší výsledek pro ČSSD než ve zbytku republiky, teď to bylo nastejno. Slyšel jsem i hlasy, že skutečnost, že máme v Praze mandát, je unikátní. Na Ústecku jsme měli přes 30 procent a teď je tam také jen jeden mandát pro ČSSD. Praha nepropadla, to celá strana.

Nemůže vám přesto špatný výsledek v Praze uškodit a snížit váš vliv na dění v metropoli?

Nemyslím si, že můj vliv by nějak klesal. Jak na magistrátu, tak ve straně. Na radnici posilují témata, která podporuji, a to je veřejná dopravu a oprava ulic a komunikací. Pravda, konec roku je zatížen pádem lávky. Je to nepříjemné, nikdo nic takového nechtěl. Co se týče vlivu v pražské ČSSD, tak v ní dochází k odchodům části současných magistrátních zastupitelů, kteří už nebudou kandidovat v dalších volbách.

A vy sám se účastníte magistrátních voleb v roce 2018, nebo už se zcela přesunete do Poslanecké sněmovny?

Chci se věnovat sněmovní práci. Jsem jeden z nominantů na předsedu hospodářského podvýboru, tam bude řada výzev, chci být také v podvýboru, který má hlídat plýtvání ve státě. Na druhou stranu záleží na ČSSD v Praze 6, kde jsem členem, zda mě nominuje na magistrátní kandidátku. Já nebudu usilovat o post lídra nebo o druhou či třetí pozici. Kdybych byl nominován, tak jen jako řadový zastupitel. Vše je v rukou ostatních členů. Jelikož řada kolegů, kteří reprezentovali ČSSD v Praze posledních deset patnáct let, odchází, tak přichází šance sestavit nový tým.

Ví se, že ustupuje vlivný politik a bývalý ministr Karel Březina. Souvisí jeho odchod s tím, že zesláblo křídlo pražské sociální demokracie, ve kterém byl?

To jsou zjednodušené mediální teze. O mně se také říkalo, že jako radní budu jen prodlouženou rukou někoho, během prvních měsíců se ale ukázalo, že to tak není. Odchod Karla Březiny je jen určitý vývoj. Ať byl jakýkoli, i co se týče jeho problémů (v roce 2014 byl odsouzen za podvod v dopravním podniku, nejasná práce na ministerstvu školství, za niž dostal 212 tisíc korun, pozn. red.), tak to byl jeden z největších znalců rozpočtu a do projektu výstavby tunelového komplexu Blanka přinesl pozitivní věci.

Kdo kromě Březiny odchází? Jde o Jana Slezáka, který jako příslušník policejního pohotovostního pluku rozháněl demonstranty během Palachova týdne a nyní předsedá výboru pro územní rozvoj, Hanu Novákovou, odvolanou radní pro sport, nebo současného radního Daniela Hodka?

Březina, Slezák a Nováková nejspíš ukončí magistrátní kariéru. Nemyslím si ale, že do té kategorie patří pan Hodek, který v Praze 1 jako místostarosta odvádí s tamními sociálními demokraty skvělou práci, když se snaží bojovat s hlukem v centru, vypořádat se s problematikou elektrokol i elektrokoloběžek (proti hluku zavedla Praha 1 v létě tzv. antikonfliktní tým, který se snažil lidi na ulicích v noci tišit, navržené omezení elektrokoloběžek přinese i zákaz jízdy na kolech, pozn. red.). Je na Hodkovi, aby zvážil kandidaturu. Zároveň je správné, že jako ČSSD máme sebereflexi a obměníme magistrátní tým.

Kdo by měl nový tým vést?

Jednou z tváří bude současná radní pro školství Irena Ropková, která je podle mě napříč politickým spektrem největším překvapením rady, je to největší profesionál, kterého jsem tam potkal. Bude jednou z tváří kampaně, ale nemyslím si, že by měla být lídrem a kandidátem na pozici primátora. Co se týče dalších jmen, tak neustále hovoříme s řadou lidí i mimo stranu, kteří jsou ale dlouhodobými spolupracovníky a sympatizanty ČSSD. Jméno lídra kandidátky oznámíme v únoru. Já to nebudu, myslím, že to nebude ani nikdo z našich současných radních. Osobně bych chtěl, aby byl jedničkou straník.

Ohledně komunálních voleb se například od Zelených ozývá návrh, že by obě strany mohly udělat společnou kandidátku. Jak se stavíte k takovému návrhu?

Do senátních voleb, které jsou ve stejný čas, budeme určitě hledat spojence. Je to přirozené a pro Prahu správné. Je otázka, s kým se spojíme. V komunálních volbách je přirozené, aby vznikaly středolevicové bloky v Praze 16 až 22 a v malých městských částech. Pokud se budou Zelení hlásit, není to problém. U Prahy 1 až 15 je to na uvážení každé tamní buňky. Je třeba mít vyvážené kandidátky a aby na nich nebyli lidé, kteří v minulosti zanechali za sebou pachuť. Sociální demokracie je tu 145 let a nechci, aby ji někdo ubíjel špatnou pověstí.

O společné kandidátce na magistrát s nikým nejednáte?

Nemáme nic dohodnutého a žádná diskuse v tuto chvíli není. Záleží i na tom, co se od Nového roku rozběhne i u jiných stran.

Jste nejvýraznějším pražským sociálním demokratem i díky tomu, že jste náměstkem primátorky. Budete se ucházet o post předsedy pražské organizace?

Mám takový návrh z domovské organizace v Praze 6. Nicméně mám řadu dalších výzev na příštích deset měsíců, jako je příprava kandidátek a témata týkající se dopravy, která je třeba prokreslit do celostátních zákonů. Proto nejspíš nevyužiji nominace na předsedu pražské ČSSD.

Co vše chcete v dopravní agendě do voleb stihnout?

Měly by začít geologické průzkumy potřebné pro výstavbu metra D, štoly zůstanou i pro obsluhu stavby. Také Radlická radiála by mohla získat územní rozhodnutí, což je potřeba pro stavební povolení. Chci, aby započalo prodloužení tramvajové trati z Modřan do Libuše, do fáze stavebního povolení se chceme dostat s tratí vedoucí do lokality Na Dědině. U pražských mostů chceme získat finální podobu lávky mezi Holešovicemi a Karlínem a získat územní rozhodnutí a znát vzhled Dvoreckého mostu, který propojí Smíchov a Dvorce.

Jaké se očekávají změny v modrých zónách?

Od 1. února budou fungovat všechny zóny na kamery, na elektrickou kontrolu SPZ speciálním autem. Čeká nás proto v prvním pololetí nejzásadnější diskuse o jejich novém uspořádání. Padnou administrativní zábrany, že něco je jen pro Prahu 1, něco pro Prahu 2. Například mohou být jen dvě zóny: památková rezervace a pak zbytek. S tím se dá poprvé pracovat. Čeká nás revoluce v parkování.

Jakou variantu preferujete?

Za sebe se blížím tomu, aby padly hranice městských částí a vznikly logické celky, a už nebude osm nebo devět zón. Město nemůže fungovat jako federace 57 sousedských, ale nepřátelských částí. Nebo by měla být lepší prostupnost. Třeba možnost parkovat v cizí zóně na šest hodin, aby se mohli sousedé lépe navštěvovat a potkávat. Vše ještě budeme řešit s jednotlivými radnicemi a lidé také mohou posílat návrhy.