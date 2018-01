Lidé by měli vidět průmysl jako šanci, ne jako hrozbu, míní šéf Panattoni

I díky tomu se kraj dostal do hledáčku nadnárodních firem a podařilo se sem přilákat taková esa, jako jsou například BWI, Tchibo, DHL nebo nejnověji na Sokolovsko BMW.

O podnikání v kraji, ale i plánech do budoucna hovoří Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni Europe pro ČR a Slovensko.

Spousta lidí nevidí mezi společnostmi Panattoni a Accolade rozdíl. Mohl byste jej vysvětlit?

Je to jednoduché. My jsme developer a budujeme průmyslové haly na míru klientům. Ročně jen v České republice postavíme pro klienty něco mezi 150 a 200 tisíci m² průmyslových a skladových ploch. V Evropě je to kolem 1 milionu m² ročně. A náš partner Accolade je investiční skupina, která z části připravuje vhodná území pro naše plány a následně investuje do námi budovaných průmyslových nemovitostí.

Proč jste si vybrali pro uskutečnění svých plánů právě Cheb?

Do roku 2008 ovládl celý koridor dálnice D5 obrovský boom. V roce 2009 se však situace zásadně změnila. V oblasti mezi Plzní a hranicemi se postavilo mnoho ploch spekulativně a vše nasvědčovalo tomu, že bude trvat mnoho let, než se trh stabilizuje. Přesto se Milan Kratina ze společnosti Accolade vizionářsky zahleděl na Karlovarský kraj a umožnil nám rozvíjet průmyslový park v Chebu. To bylo v letech 2012-2013 a šlo opravdu o vizionářství. Neměli jsme totiž jistotu, zda nejsme opravdu příliš v předstihu před trhem. Jak se ukázalo, byl to správný tah.

To má náš region takové přednosti?

Karlovarský kraj zůstal celkově trochu pozapomenutý kvůli špatné dopravní infrastruktuře směrem do centrální části země. Málokdo si ale uvědomil, že směrem do Německa je naopak dopravní napojení vynikající. Naši klienti oceňují také dostatečné množství kvalifikované pracovní síly a otevřenost města Cheb vůči podnikání. Rád bych zmínil ještě jeden důležitý infrastrukturní prvek, o kterém se příliš nemluví. Mám na mysli blízký železniční kontejnerový terminál v bavorském Hofu, odkud jezdí přímé vlaky do přístavů v Severním a Baltském moři. Moc se těšíme, až se zelektrifikuje trať v Německu a Cheb začne konkurovat Hofu vlastním terminálem.

Jak vysoká je částka, kterou jste zde proinvestovali?

Celková investice do nemovitostí přesáhla dvě miliardy korun. Předpokládáme, že celková částka dohromady s investicemi našich klientů do technologií překoná hranici tří miliard korun.

Proč je chebská zóna úspěšná?

Zpětně po letech bych přikládal největší význam jakémusi obchodnímu étosu, který v Chebu dlouhodobě panuje a který v jiných částech naší země moc cítit není. Cheb byl vždy branou do Německa a velice důležitým obchodním a průmyslovým místem. Dodnes mi není jasné, jak jsme mohli dopustit, aby i tato oblast, která je prakticky vklíněná do Německa, spadla mezi strukturálně postižené regiony České republiky. Lokalita měla už po revoluci všechny předpoklady k intenzivnímu ekonomickému rozvoji.

Myslíte si, že je průmyslový park pro region důležitý?

V Chebu se schyluje k něčemu podobnému, co se podařilo například v Mladé Boleslavi. Město roste a bohatne s vlastním průmyslem. Jako developer si velmi přejeme, abychom byli dobrým sousedem a aby průmyslová zóna co nejvíce prospívala místním obyvatelům. Vždy když se začne hovořit o navýšení daně z nemovitosti, jsme pro tuto diskuzi, protože příjmy z daně z nemovitosti by měly kompenzovat dopady vyplývající z provozu nemovitostí. Je naším společným zájmem, aby vztahy mezi městem, průmyslem a obyvateli vzkvétaly a aby se lokalita dobře rozvíjela.

Mezi lidmi, kteří zde žijí, však průmyslová zóna s ohromnými halami není právě oblíbená…

Byl bych rád, kdyby veřejnost přestala průmysl vnímat jako hrozbu a začala o něm přemýšlet jako o šanci. Nejde jen o pracovní místa, daňové příjmy a nejrůznější doprovodné investice. Každá investovaná koruna a každé nové pracovní místo se v lokalitě mnohonásobně zhodnotí a přinesou další benefity. A přesně to se nyní velmi dobře daří v Chebu. Je důležité si uvědomit, že nejlépe se na světě daří zemím s velkou industrializací a trvale udržitelným rozvojem. Nemám rád slovo montovny, protože lidé, kteří ho používají, jím označují výroby, které ještě před pár lety byly ve Stuttgartu, Mnichově nebo Hamburku a fungovaly tam mnoho let. Firmy vždy nejdříve umístí jednodušší provozy, a až když se jim podnikání v daném regionu osvědčí, přidávají výzkum, vývoj a navrhování nových produktů.

Bylo obtížné přesvědčit firmy, aby šly do neznámého Chebu?

Na začátku to samozřejmě nebylo jednoduché, ale po nastěhování prvního klienta se spustila lavina a v určité fázi jsme v Chebu řešili větší část našeho českého portfolia. Marketing je hezká věc, ale i v průmyslu nejlépe funguje takzvané „word of mouth“, tedy reference předávaná přímou komunikací od stávajících klientů k těm potenciálním.

Máte představu, kolik zde pracuje v současnosti lidí?

Počet pracovníků v Panattoni Parku Cheb již brzy překoná hranici jednoho tisíce. Když vezmeme v úvahu, že první nájemce sem přišel před dvěma lety, jde o impozantní číslo.

Jaké je podle vás řešení nedostatku pracovní síly? Je reálné, aby do Chebu lidé za prací dojížděli?

Tomu se určitě nevyhneme, protože kdo může a chce pracovat, ten už v Chebu pracuje. Pokud jde o dojíždění, velký potenciál vidím například na Sokolovsku, kde v důsledku útlumu těžby hnědého uhlí lze v dohledné době očekávat příliv pracovní síly. Zároveň bychom mohli přivést zpět zaměstnance, kteří nyní pracují na nižších, ale dobře placených pozicích v Německu. Mám na mysli například obsluhu čerpacích stanic. Věříme, že tito lidé budou jednou moci v Česku pracovat za stejné peníze, ale na daleko lepších pozicích. Musíme ale přilákat více firem, které vytvářejí pracovní místa v nižším a středním managementu.

Město připravuje rozšíření zóny. Chcete své zájmy realizovat i ve druhé etapě?

Samozřejmě, Cheb se stal naší vlajkovou lodí, takže bychom velmi rádi pokračovali v rozvíjení tohoto průmyslového centra a navázali tak na skvělou práci, kterou jsme pro město a zónu odvedli.

Jednáte s dalšími firmami o příchodu do zóny? Pokud ano a je možné to odtajnit, tak s kým?

Mohu prozradit, že jednáme se stávajícími klienty o rozšíření a dalších projektech, které by rádi v České republice rozvíjeli. Zároveň se však o zónu a Chebsko celkově zajímá mnoho dalších atraktivních světových firem. Je to teď na nás, představitelích města a kraje, jak o ně zabojujeme. Většina nových a velmi zajímavých projektů končí v Polsku, díky velice proaktivnímu přístupu polských měst a regionů. Právě Cheb jim však dokáže konkurovat, v tomto ohledu je v rámci České republiky výjimečný.