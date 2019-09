Olympia slaví dvacet let. Teď cílíme na gastronomii, říká ředitel Pazour

To, co máte teď na sobě, je všechno nakoupené v Olympii?

Opravdu všechno – boty, pásek, kalhoty i košile.

A hodinky?

To byl dárek od mé ženy, to je snad jediné, co odtud není. (úsměv)

V březnu 2017 oznámila německá investiční firma Deutsche EuroShop, že koupila Olympii za více než deset miliard korun. Co se od té doby změnilo?

Investovali jsme do modernizace parkovacího domu a vůbec úprav parkování. Na významu nabývá gastronomie. Ta je hlavním tahounem atraktivity nákupních center.

Na webu máte procentuálně vyčísleno, že restaurace v Olympii ve srovnání s dalšími obchody zaujímají zhruba pět procent. To není zase tolik...

Dnes už je to kolem šesti procent, podíl gastronomie se opravdu zvýšil. Přišly značky jako Akomi, Mex Dan a Bageterie Boulevard.



Čím je lokalita Olympie specifická, že už v roce 1999 sem přišel investor, aby postavil do budoucna největší obchodní centrum na Moravě?

Jsme sice patnáct minut od centra Brna, ale areál leží u křížení dálnic D1 a D2. Jsme na spojnici cest mezi Brnem, Prahou, Bratislavou i Vídní.

Nákupní centrum Avion je přímo u tohoto křížení. Nemá tak strategicky lepší polohu než vy?

Ona ale nehraje roli jen lokalita. Je sice na prvním místě, ale pak je tam celá řada dalších faktorů, například i velikost nákupního centra a s tím související nabídka služeb a značek. A Olympia na jednom místě nabízí 200 obchodů. Dost specifická je také v tom, že je zde velký prostor určený pro trávení volného času – lezecké stěny, beachvolejbalové hřiště a další.

Jak tedy vnímáte fakt, že dnes jedou rodiny o víkendu „na výlet“ do nákupních center, například k vám do Olympie, místo toho, aby se vydaly do přírody nebo třeba na hrady a zámky?

To záleží na prioritách každé rodiny. Pokud potřebuje někdo nakoupit pod jednou střechou, může vyrazit právě do Olympie. Pokud má ale jiné priority, může jet kamkoliv jinam, třeba do přírody.

Jaká je vaše cílová skupina?

Pro nás jsou to lidé, kteří se zajímají o módu a rádi se oblékají, a pak jsou to právě rodiny s dětmi. To jsou dvě hlavní skupiny, pro které je struktura Olympie nastavena.



Jak se za dobu, co jste v Olympii ředitelem, změnil počet zákazníků?

Omlouvám se, ale návštěvnost nekomentujeme. Rozhodně však nestagnuje, od roku 2011 došlo k významnému nárůstu.

Můžete říct aspoň řádově, kolik za rok přijde do centra lidí?

Jde o miliony návštěvníků.

Má Olympia při své velikosti také svá tajná zákoutí?

Má, a to dokonce dvě. Laika může napadnout, jak jsou zásobovány obchody uprostřed nákupního centra, když se k nim nemají jak dostat auta. K tomu je vybudovaný speciální průjezd, který ale není vidět. Když lidé míjí naši prodejnu Adidas, můžou si vlevo i vpravo všimnout zvláštní stěny. Ta se každý den po 22. hodině vysune nahoru, tím vznikne obrovský tunel, který vede přes klasickou pasáž. Tunelem pak projedou nejen klasická zásobovací auta, ale i kamiony s váhou do šestnácti tun. To je velmi jedinečná záležitost. A pak jsou tu ještě v podzemí tunely, které slouží jako evakuační koridory ze střední části Olympie.

Hlavní fáze výstavby Olympie včetně této se udály ještě před vaším příchodem. Dá se stále těžit z toho, co vám předchůdci vybudovali?

Určitě. Kdyby nezanechali dobře fungující centrum s potenciálním rozvojem do budoucna, pak by se hůře prodávalo a ještě hůře nakupovalo.

Víkendové oslavy Oslavy 20. výročí brněnské Olympie odstartovaly před týdnem rozkrojením obřího dortu a pokračují i po oba následující víkendy. Pro návštěvníky provozovatelé centra uspořádali soutěž o hodnotné ceny – hlavními výhrami jsou auto Mini Cooper, skútr nebo zájezd do zahraničí. Obě víkendová odpoledne si lidé mohou vychutnat kouzelnická a hudební představení. V sobotu od 16 do 17 hodin v Olympii vystoupí zpěvák Sebastian, v neděli ho ve stejný čas vystřídá Pavel Callta. Příští víkend se na pódiu objeví kapela Verona.

Když mluvíte o rozvoji, je možné, že se bude ještě dál rozšiřovat?

V celkovém pohledu má dnes Olympia optimální velikost, nicméně menší rozšíření nastalo i po mém nástupu. V roce 2013 s příchodem značky Peek & Cloppenburg, kdy se pro prodejnu přistavovalo jedno podlaží, o rok později se poté rozšiřovalo centrum směrem k dálnici pro obchod Reserved.

Není nevýhoda, že jako provozovatelé Olympie spravujete i Vaňkovku, kde je mimo jiné také část stejných značek? Nekonkurujete sami sobě?

To určitě ne, protože každé z těch dvou center je jiné. Jde o úplně jiný typ. Vaňkovka je městské nákupní centrum, které je hojně navštěvované ve všední dny. Olympia je nadregionální obchodní centrum, dál od města, kam se jezdí naopak o víkendech. Zaměření je tak odlišné.

Kolem Olympie se v příštích letech vyrojí řada nákupních center. Naproti otevře nový hypermarket Globus, rozrostou se i ta stávající, bude se stavět také na jih od Olympie. Nebojíte se, že vám uberou zákazníky?

Naopak. Jsem přesvědčený, že zvýšením nabídky v celé lokalitě se stane dojezdová vzdálenost k Olympii atraktivnější pro více lidí než dříve.

Olympia nicméně vyrostla v roce 1999, má za sebou 20 let provozu, není tak oproti stávajícím či budoucím nákupním centrům nejmodernějším provozem. Co děláte pro to, abyste kvůli stárnutí areálu nepřicházeli o nájemce?

I přestože je 20 let dlouhá doba, Olympia není stará. Neustále ji vylepšujeme či rozšiřujeme. V letech 2012 až 2016 byly modernizovány pasáže, zlepšili jsme odpočinkové zóny pro zákazníky, což se dělo v roce 2014 a letos znovu.

Máte dnes plnou obsazenost?

Máme plno. A když ne, jde o období, kdy jedna značka odchází a druhá přichází, takže se jedná jen o mezičas, kdy se upravuje prodejna pro nového nájemce.

Jak rychle se u vás mění obchody?

V letech 2018 a 2019 dobíhalo celkem 50 nájemních smluv, což byl relativně velký počet v krátkém období. Velká většina z nich však byla prodloužena.

Jaké novinky máte v plánu?

Jakékoliv změny nekomentujeme dopředu, ale až přijdou. Byl bych nicméně rád, kdybychom ve střednědobém horizontu zmodernizovali část pro gastronomii.

Nedávno jste zachránili před odchodem do Avionu multikino, které je zde od začátku a čeká ho oprava. Jste rádi, že zůstalo?

Jsme rádi, že náš partner Cinema City oznámil, že bude rekonstruovat stávající prostory kina v Olympii. Mělo by to být v příštím roce.

Čím jste provozovatele kina přesvědčili, aby se nestěhoval?

Nijak jsme ho nepřesvědčovali, neděláme to u žádné značky. Záleží na každém, jak se rozhodne.

Tržby Olympie až na některé výkyvy stále rostou, nicméně poslední dva roky spíše stagnovaly. V roce 2017 to bylo 745 milionů, loni „jen“ o dva miliony více. Jaký je výhled na letošní rok, očekáváte nějaký výraznější růst?

Vývoj tržeb ve vámi zmíněném období ovlivňovaly kurzové rozdíly. Vzhledem k pozitivní atmosféře na trhu čekáme, že rok 2019 stejně jako roky předchozí bude velmi příznivý. Nárůsty jsou v řádu jednotek či několika desítek procent.

Navštěvujete pracovně jiná nákupní centra a nacházíte tam případně inspiraci?

Chodím do nich, je to dokonce jedna z mých povinností. Například jsme přivedli polské značky, polské obchody, které fungují na polském trhu. Nedávno jsme takto otevřeli obchod Apart.

Z čeho vycházíte, že když funguje na polském trhu, bude se jí dařit i na tom českém?

Monitorujeme vývoj značek na různých trzích. O tom, zda bude ta či ona úspěšná, rozhoduje více faktorů. A hlavně koncový zákazník.

Našla si už prodejna své zákazníky?

Je velmi nová, fakticky poslední novinka, která otevřela na jaře, takže na hodnocení je zatím brzy.