Myšlenky na smrt měl už v říjnu, říká Dahlgrenův český obhájce

Zhoršil se v poslední době Dahlgrenův psychický stav?

Z mého pohledu se psychické potíže stávaly hlubšími a závažnějšími.

Věznice má ale přece možnost dát na celu kameru, aby měla čtyřiadvacetihodinový dohled.

To není standardní výbava a myslím si, že ji na cele neměl.

Snažili jste se třeba upozornit věznici, že se jeho stav zhoršuje a bylo by vhodně zpřísnit dohled?

Existovaly jednoznačné indicie naznačující, že můj klient má sebevražedné sklony. Tyto informace jsme měli od rodičů klienta. Písemně jsem v říjnu kontaktoval věznici ve Valdicích i Generální ředitelství vězeňské služby ČR. Z Valdické věznice mně písemně odpověděli, že nařídili zvýšené kontroly cely. Mohu se pouze domnívat, že udělali maximum možného, aby potenciální možnost nešťastné události, která se stala, eliminovali.

Přijížděli Dahlgrenovi rodiče pravidelně ze Spojených států amerických do Česka, aby se mohli setkat se synem?

Využívali všechny možnosti, aby se s ním mohli vidět. Měl nárok na návštěvu jeden den v měsíci. V tomto vyšla věznice vstříc, že návštěvy slučovala na poslední den v měsíci a první den následujícího měsíce. Takže měli dva dny v kuse každé dva měsíce.

Myslíte si, že byl Dahlgren skutečně vážně psychicky nemocný? Podle posudků českých odborníků měl „pouze“ smíšenou poruchu osobnosti.

Jsem absolutně přesvědčený, že psychicky v pořádku nebyl. To vyplynulo ze všech znaleckých posudků. Čeští a američtí odborníci (pozn. red. Dahlgrena vyšetřovali lékaři v USA poté, co tam odjel po činu) se jen nedokázali shodnout, do jaké míry byl schopný ovládat svoje jednání.

S Dahlgrenem jste se osobně setkával jako obhájce. Snášel hůře samotný čin, který se stal, nebo samotný fakt, že musí být ve vězení?

Spíš to byla kombinace všeho. Byl prostě v psychickém útlumu, ve špatné psychické pohodě. Navíc objektivně psychicky skutečně nebyl v pořádku.

Byl prvním Američanem, kterého USA vydaly ke stíhání do České republiky. Může tato nešťastná událost ovlivnit taková rozhodnutí v budoucnu?

Podle mého osobního názoru to může ovlivnit česko-americké vztahy v těchto věcech.

Byl jste už v kontaktu s Dahlgrenovými rodiči poté, co spáchal sebevraždu?

O této skutečnosti jsem je informoval přes e-mail ve čtvrtek večer. Kontaktovala je také americká ambasáda.