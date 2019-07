Na pětadvacátý ročník se bude dlouho vzpomínat, říká šéf Rock for People

Do Festivalparku míří takové hvězdy, jako jsou Bring me the Horizon, Manic Street Preachers nebo The Subways namixované například s Olympikem, či slibné spojení rockové Vypsané fiXy se symfonickým orchestrem Prague Philharmonia.

„Jsem si jistý, že dohromady nám to udělá tu správnou Rock for People směs. Nejme žánrově vyhranění, ale letos si tu své najdou i příznivci tvrdších žánrů. Od každého tu bude trochu,“ říká jeden ze zakladatelů Michal Thomes, který se nevyhýbá ani otázkám na budoucnost festivalu v Hradci Králové.



Letošní ročník Rock for People má být naposledy bez EET. Jak to může festivaly poznamenat?

Pro festivaly je to opravdu velký problém, i těm opravdu velkým to může sebrat docela podstatnou část tržeb. Podle mě může jít až o pětinu tržeb, což pro menší přehlídky může být likvidační (více v článku Skončí kvůli EET hudební festivaly? Jejich pořadatelé mají strach). Zátěž, kterou tím stát přenáší na festivaly, aby si mohl vykonávat svou kontrolu, je neúměrná. Stanoviska ministerstva financí ve smyslu, když může hospodský, proč by nemohl i festival, jsou buď lživá, nebo vyplývají z neznalosti problematiky. Navíc je to nepromyšlené. Například žádný pořadatel nemá dvousetčlenný tým kmenových zaměstnanců, ale najímá si brigádníky, s nimiž není možné udělat hmotnou odpovědnost za způsobené škody. Představte si situaci, že brigádník nevydá účtenku, přijde kontrolor a napaří vám půlmilionovou pokutu. Na brigádníkovi si nic nevezmete a navíc vám může skončit podnikání. Kdybych chtěl být paranoidní, mohl bych to považovat za způsob likvidace konkurence. Přihlásí se mi jako brigádníci, sami na sebe zavolají kontrolu a vyrobí mi problém, který mě může stát ohromné peníze. Je to nedotažené, nefér a nesmyslné, a proto se snažíme do Senátu adresovat žádosti o pozměnění.

Když už jste mluvil o likvidaci konkurence, jak se s odstupem jednoho měsíce díváte na iniciativu bývalého promotéra Borka Jiříka, který tvrdí, že českým festivalům chybí kolaudace a neměly by se tedy konat? Připomínám, že adresně zaútočil i na Rock for People...

Neberu si to osobně, protože on v podstatě útočí na všechny. Podniká dokonce i nějaké iniciativy před červencovým koncertem Eda Sheerana v Praze, udání posílá celoplošně a snaží se destabilizovat prostředí. Je absurdní, že to dělá člověk, který festivalům na kreditu nepřidal.

Na vašem webu festivalu stojí, že letošní ročník bude legendární. Můžete to trochu rozvést?

Legendární je už jen tím, že jsme se dožili čtvrtstoletí. Právě jsem v areálu, kde se staví obrovský stan pro deset tisíc lidí, ten menší pro dva a půl tisíce už stojí, jsou tu zcela nové dekorace. Můžu prozradit, že festival bude vypadat značně jinak než v loňském roce. Už nyní jsme hrdí na program i doprovodné akce.

Podařilo se zacelit ztrátu po odchodu společnosti Staropramen coby jednoho z hlavních sponzorů?

Byl to tradiční parťák, fungovalo nám to dobře, ale změnil marketingovou strategii a do festivalu se prostě nevešel. My však v souvislosti s 25. výročím máme novinku: v areálu budeme mít 25 pivovarů. Lidem se to hodně líbí a už nyní registruji výzvy, že někteří z nich ochutnají všech pětadvacet.

Pozvali jste i některé minipivovary, nebo to je tak, že ten, kdo zaplatí víc, může točit?

Když jsme tu ideu vymýšleli, vypadalo to docela jednoduše. Realizace však byla náročná. Máme giganty, velké pivovary vedle malých i místních. Kromě velkých Prazdroje, Gambrinusu nebo Popovic tu budou třeba Permon, Zichovec, Beránek nebo Hradecký Klenot.

Utekl jste mi však z otázky na ztrátu po odchodu Staropramenu...

Staropramen byl opravdu silný partner, který nás podporoval vyšší částkou. Systémem většího počtu pivovarů se nám tu částku sice kompenzovat nedaří, ale má to jiné přínosy. Návštěvník to ocení, a o to nám jde, protože naším největším sponzorem jsou právě návštěvníci. Když budou spokojení, přijdou i příště.

Výběr z programu Čtvrtek

KB Stage 18.20 Vypsaná FiXa + Prague Philharmonia

20.50 Flogging Molly

23.30 Bring Me The Horizon Evropa 2 Stage

19.40 You Me At Six

22.15 Kodaline Pátek

KB Stage 18.40 Our Last Night

20.50 In Flames

23.30 Rudimental Evropa 2 Stage

19.45 Olympic

22.25 Tommy Cash Sobota

KB Stage

16.50 Subways

18.40 Mig 21

20.50 Manic Street Preachers

23:30 Franz Ferdinand Evropa 2 Stage

17.45 Barns Courtney

19.45 Frank Iero & The Future Violents

22.25 God is an Astronaut

01.00 Panjabi MC

Jak jste spokojen s čísly z předprodeje vstupenek?

Jsme na výrazně vyšších číslech, než jsme byli v loňském roce i těsně před festivalem. Loni to bylo opravdu těžké. S velkými ambicemi vstoupila na trh akce Aerodrom, která nám udělala ztrátu i pár tisíc lidí. Nepříjemné bylo i to, že koncert Rolling Stones se konal hned první den našeho festivalu. Byl také velký sraz Harley Davidson v Praze, kde bylo až 150 tisíc lidí, a na Slovensku festival Pohoda. Souhra okolností, které nemůžeme ovlivnit, byla nepříznivá, ale letos je pro nás konstelace velmi dobrá. Nemůžeme si stěžovat.

Předpokládám, že na podzim jste s očekáváním sledovali hradecké komunální volby. Dopadly podle představ? Máte od nového vedení příslib trvalé spolupráce a dotace?

S novým vedením radnice samozřejmě komunikujeme a město tu festival chce, protože si uvědomuje přínosy. Podpora existuje a nyní jsme podávali žádost i o podporu příštího ročníku. Zároveň ale budeme muset zasednout, jednat a vymyslet třeba záležitost s hangáry. V areálu to není dořešené, ale k tomu se musí postavit město, protože my tu jsme jen jako návštěva, která přijíždí na pár dnů v roce.

Oprava hangárů se stále nedaří. Letos v nich proto nebude prostor pro určitou alternativní scénu, jak bylo zvykem?

Ne. Program, který býval v hangárech, jsme přesunuli do stanů.

Podařilo se alespoň překonat nesnáze, které způsobuje fakt, že o Festivalpark se starají dva na sobě nezávislí nájemci?

Neříkám to s hrdostí, ale my jsme se v podstatě naučili přizpůsobit se složité situaci. Komunikujeme se všemi stranami, kterých se to týká, ač by to z praktických důvodů pochopitelně bylo lepší řešit jen s jedním subjektem.

Myšlenky na stěhování z Hradce Králové, o kterém se mluvilo před několika lety, už nemáte?

Pokaždé když přijedu do hradeckého areálu, jsem nadšen. Je to jeden z nejhezčích areálů v republice. Hangáry, stromy, tráva, bezpečné komunikace pro zásobování. To je optimální a kdykoli jsem tu měl návštěvu ze zahraničí, rozplývali se nad tím pokladem, který tu máme. Jen mě mrzí, že se k tomu nikdo nechová jako k pokladu. Je tu určité neuvědomění si, jakou hodnotu město v tom areálu má, a intenzita, jak s ním pracovat, by se měla značně zvýšit. Byly tu dokonce i aktivity k tomu rozpronajímat ho na skladové plochy, což mi přišlo doslova hrůzné a velmi krátkozraké. Každopádně cítíme, že náš festival je tady chtěný a i my jej tu chceme udržet, a musíme se o tom víc bavit. Je nepříjemné, že nám areál nedává nějakou delší perspektivu. Vždy se bavíme o ročním výhledu. Já jako promotér bych před sebou měl nejraději výhled nějakých deseti let, abych věděl, co mohu plánovat nebo klidně i investovat do areálu.

Rock for People 2019 Autobusová kyvadlová doprava od Terminálu HD k Festivalparku staví na stanicích Hlavní nádraží, Muzeum, Akademika Bedrny, Letiště, Letiště Festival Park. Od čtvrtka pojede první spoj na letiště v 9 hodin, poslední ve 20 hodin. Z letiště pojedou první autobusy v 9 hodin, poslední ve 2.15 hodin v noci. Na jednotlivé dny stojí vstupenka 1290 Kč, na tři dny 2190 Kč. Za vstup do stanového města zaplatíte 500 Kč. Parkování je za 350 Kč. Areál Festivalparku se každý den otevře v 11 hodin.

Po loňském ročníku jste prohlásil, že byl poklidný s dodatkem, že v letošním roce chcete přivést opravdu zvučná jména. Zajímalo by mě, jakou máte procentuální úspěšnost s lákáním kapel.

Troufám si tvrdit, že to procento není nějak zvlášť vysoké. Příklad: na podzim si třeba usmyslím, že bych tu chtěl americkou kapelu. Její turné po Evropě trvá kolem dvou týdnů a musí se tedy trefit do našeho data. Povede se, ale prostě ji přeplatí další evropské festivaly v Polsku, Dánsku nebo Belgii. Jsou tu daleko větší hráči, než jsme my. Když si ukážou na kapelu oni, já se bohužel občas nedokážu dostat do hry.

A co ta zvučná jména, která jste sliboval?

Jsme spokojení, protože se z velké části povedlo, co jsme chtěli. Například kapela Bring me the Horizon pro nás byla první volba a od začátku jsme ji chtěli jako hlavního headlinera. Jsou neuvěřitelně v kurzu, mají nesmírně kvalitní show, zkrátka funguje na tom nejvyšším levelu. Pak jsme chtěli ještě legendární jméno. Měli jsme sice vymyšlené jiné, ale jako druhá volba se povedli Manic Street Preachers. Za to jsme velmi rádi. Dál jsme chtěli určitou party kapelu, v našem případě tedy Rudimental Live. A pak jsou skvělé doplňky jako Franz Ferdinand, Flogging Molly či Kodaline.

Mnoho fanoušků na festivalu objevuje zatím nepříliš známé kapely. Která z nich má na to stát se budoucím headlinerem?

Mám tip. Sám se opravdu hodně těším na kapelu Turnstile. Je to kombinace hardcoru s punkem a jejich živá vystoupení mají neuvěřitelnou energii. Řekl bych, že to bude jeden ze silných zážitků letošního festivalu. Upozornil bych i na jiné české premiéry, speciálně na písničkáře Toma Grennana nebo Barnse Courtnyho. To jsou vycházející hvězdy britského měkčího rocku a v publiku určitě budou mít hodně mladých děvčat. Když před dvěma lety hráli na největším pódiu Die Antwoord, v hangáru asi pro sto lidí hráli Idles. Pro mě to byl jeden z nejlepších koncertů, prostě něco úžasného. Doufám, že letos to potvrdí na větším pódiu.