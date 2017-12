V případu ztracené Míši bychom opět postupovali stejně, říká vyšetřovatel

Když jsem se vám chystala zavolat a požádat o rozhovor, nedávala jsem si moc šancí na úspěch. Říkala jsem si, že už asi letos máte novinářů plné zuby…

Mám (úsměv). Letošek byl co do zájmu novinářů opravdu až extrémní, hlavně první polovina roku. Polevilo to, když jsme v září udělali čáru za Míšou. Od té doby je po téhle stránce docela klid (o odložení případu ztracené Míši zde).

Když se ohlédnete zpět, udělali jste v případu Míši někde chybu? Měli jste postupovat jinak?

Nemyslím si. Kdybychom dostali šanci řešit ho znovu, postupovali bychom stejně. Jiný postup mě nenapadá. Udělali jsme opravdu maximum. Bohužel, nepodařilo se nám dojít do toho pomyslného cíle. Případ je oficiálně odložený, ale pátráme dál, jen už na tom nedělá speciální tým. Pořád máme co prověřovat. Konkrétní informace, kde by tělo mohlo být, ale prostě nemáme. Hledáme, jak se říká, jehlu v kupce sena.

Co vám problesklo hlavou, když jste se dozvěděl, že jediný podezřelý, kterého jste měli pár hodin po nahlášení zmizení u výslechu, spáchal sebevraždu?

Že bude těžké, ne-li nemožné zjistit pravdu.

Obdivuji, že se umíte ovládnout, když před vámi sedí člověk, který podle všeho někde schovává pravděpodobně mrtvou holčičku, a nejde z něj nic dostat...

Nemyslete si, že nám občas neujedou nervy, ale musíme se umět kontrolovat. Teď mluvím všeobecně. Samozřejmě, že se nám stane, že zvýšíme hlas nebo praštíme do stolu. To by snad člověk ani nebyl normální, kdyby se mu to nestalo. Víc si ale dovolit nesmíme. To bychom celý, třeba dobře rozjetý případ, mohli shodit. Mohlo by se to proti nám otočit. I když neříkám, že by v některých specifických případech nemohla být nějaká forma určitého mírného nátlaku ku prospěchu věci. Ale třeba taky ne. Je to velmi subjektivní. Možná daleko víc by se nám ale hodila jiná věc.

Povídejte...

Lepší, jednotné kamerové systémy ve městech a na silnicích. Jsem proti pseudoochráncům lidských práv, kteří argumentují, že nás pořád jenom někdo sleduje. Takhle to přece není. Když nic nepácháte, nemusí vám kamera vadit, naopak pomáhá chránit vaše bezpečí. Kdybychom měli lepší systém, možná bychom Míšu už vypátrali.

Tipuji, že i přesto, jak bohatou máte kariéru, bude v ní Míša výrazně vyčnívat...

Ano, už jsem se podílel i na případech, v nichž byly zavražděné děti, ale vždycky jsme dospěli k jasnému závěru a vyřešili je. Tady to tak není. Je to velký neúspěch, který významně poznamenal jinak dobrý rok.

Jaký tedy byl pro vás rok 2017?

Povedla se nám spousta věcí. Určitě vás nejvíce zajímají vraždy. V průběhu roku jsme jich měli čtrnáct, přičemž čtyři se později překvalifikovaly na jiné trestné činy. Všech těch deset vražd se nám podařilo objasnit, aniž bychom museli kvůli nějaké stavět specializovaný tým. Podařilo se nám dopadnout tři lupiče, kteří přepadli banku v Klášterci (o dopadení lupičů z Klášterce zde), i když na druhou stranu stále pátráme po pachateli loupeže v bankách v Kadani a Podbořanech (o přepadení v Kadani a Podbořanech zde). Objasnili jsme třeba sérii vloupání do free a travel shopů. Pachatelé postupovali velmi sofistikovaně a nadělali škodu přes pět milionů. To je pár příkladů. Také jsme otevřeli dva staré případy – vraždu a pohřešování. Objevily se nové indicie, na jejichž základě bychom se mohli významně posunout. V souvislosti s pohřešováním pak došlo k důležité věci. Máme nově dva specialisty vyloženě na pátrání. Dospěli jsme k tomu na základě dvou případů, a to Míši a dvou dětí zavřených v garáži na Střekově (o únosu dětí do garáže zde). Doteď, když bylo podezření, že je za zmizením osoby nějaká násilnost, zapojovali se do toho lidé z 1. oddělení, neměli jsme specialisty. Teď už je máme a chceme být díky tomu v úzkém kontaktu s územními odbory a účastnit se pátracích akcí od začátku.

Martin Charvát vystudoval obory sociální politika na UJEP v Ústí nad Labem a speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze

u Policie ČR je od roku 1992, kdy nastoupil na obvodní oddělení v Duchcově. Pak přešel na kriminálku do Teplic.

na krajské policejní ředitelství odešel poté, co se na něm zřídil speciální tým zabývající se krádežemi aut

následoval přestup na oddělení majetkové trestné činnosti, pak zamířil na 1. oddělení, kde řešil vraždy. Stal se i jeho vedoucím

odtud zamířil na post vedoucího odboru obecné kriminality. Má hodnost plukovníka

jeho zálibou je sport



Co vás nejvíce zatěžuje?

Jednoznačně případy mravnostního charakteru, kde je obětí dítě. Ať už jde o znásilnění, nebo třeba sexuální nátlak, vydírání po internetu. Takové případy nabíráme každý týden.

To je docela síla...

Já jsem nikdy na mravnostní problematice nedělal a nikdy bych tam dělat nechtěl. Lidé, kteří se tím zabývají, se kolikrát setkávají s hroznými zvěrstvy, s nimiž se musí umět vnitřně srovnat.

Nastal někdy okamžik, kdy jste byl otřesený tím, co se stalo?

Asi ne. Spíš jsou případy, kdy se ptám: Sakra, kde příroda udělala chybu? Když čtrnáctiletý kluk zavraždí svou o rok mladší kamarádku, tak se člověk zamyslí, jak je něco takového vůbec možné (o mladém vrahovi z Teplic zde). Šílený případ se odehrál v roce 2005. Tři spolužáci odvedli z maturitního plesu přítelkyni jednoho z nich a utloukli ji a ubodali. Měli rozdělené úkoly. Jeden povzbuzoval, druhý ji tloukl a třetí bodal. To všechno, protože si chtěli vyzkoušet, jaké to je zabít člověka (o případu v Bílině zde). Tohle byla fakt hnusná věc po všech stránkách. Motivací, okolnostmi...

Asi jenom málokdo chápe, na co všechno máte žaludek. Když si představím, že bych měla vejít do bytu, kde několik dní leží babička, kterou vnuk 99krát bodl, jako se to stalo v Dubí…

To jste se trefila. Tehdy jsem měl výjezd já. Na zápach, na který zřejmě narážíte, si opravdu nikdy nezvyknete. Alespoň já ne. Konkrétně v tomto případě, teď budu možná znít cynicky, se prostě musel udělat průvan (o vraždě v Dubí zde).

Kriminalisté, kteří se zabývají brutálními činy, prý používají cynismus jako jakousi obranu, aby se z toho všeho nezbláznili…

Celý profesní život se setkáváme s lidským bahnem a je bezesporu potřeba to všechno nějak odlehčit, byť to někomu může připadat jako nedůstojný přístup.

Týká se vás pojem profesní deformace?

Je pravda, že hodně koukám po lidech. Třeba v obchodě je sleduji víc než zboží. Taky se mi stane, že když vidím divně zaparkované auto, podívám se na čas a občas se pak ještě i vrátím, abych se podíval, o jaký vůz se přesně jedná. To asi není úplně normální (smích).

Dokážete „vypnout“?

Řekl bych, že ano, že dokážu provést potřebnou sebeočistu. Nejlépe při sportování nebo s přáteli.

A co mlčení? Jak dokážete neříkat třeba manželce detaily z případu, který řeší média?

V tomhle jsem na tom výborně. Moje žena se mě totiž na moje případy nikdy neptala.

Nevyřešeným případům se říká pomník. Kolik jich máte?

Když budu brát čistě jen dobu, kdy jsem se přímo podílel na vyšetřování vražd, což už teď ve funkci vedoucího odboru nedělám, tak tři.

To je na ty roky dobré skóre, ne? Jaké to jsou?

Myslíte? Já bych možná ani neřekl. Přece jen to znamená nepotrestání pachatele. První je nález kostry v jímce ve Střížovicích. Dodnes nevím, kdo ta oběť byla (o nálezu kostry zde). Dalším je vražda Vietnamce na tržnici v Dubí (o vraždě Vietnamce zde). A pak pokus o vraždu. Někdo v Teplicích postřelil seniora a zavřel ho do kufru auta, které zapálil. Tomu důchodci se ale podařilo dostat ven. Bohužel, strašně se to na něm podepsalo a podle mých informací je v současné době v léčebně (o seniorovi v kufru hořícího auta zde).

Jste teď šéf. Jak moc vám chybí vyšetřování?

To víte, že chybí. Teď je to tak, že za vyšetřování zodpovídám. Přece jen bych si čas od času nějaký případ rád vyřešil a od té logistiky, personalistiky a ekonomiky si odpočinul. Vždycky budu tvrdit, že nejlepší post na kriminálce je šéf 1. oddělení.

Co byste si přál pro rok 2018?

Tradiční věci: abychom měli dobré podmínky pro práci, spokojené lidi. A aby se nám vyhýbaly mediální případy.

