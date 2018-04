Potřebujeme mít stabilní dětské oddíly, říká vedoucí teplických skautů

„Když jsem naše středisko v roce 2009 přebíral, mělo 5 oddílů a zhruba stovku členů. Dnes máme 7 oddílů a téměř dvojnásobný počet členů. Všechny naše oddíly se rozrostly a nejvýraznější je to u nejmenších dětí. A právě to je náš cíl, mít stabilní dětské oddíly,“ líčí Mráček, podle nějž už svítá na lepší časy.

Středisko Dvojka Teplice patří na severu k těm známým a oblíbeným. Čím si to vysvětlujete?

Vyrostla u nás funkční a sehraná parta zodpovědných lidí. Máme zhruba třicetičlenný vůdcovský tým, o který se snažíme pečovat a myslíme na jeho motivaci. Nechceme, aby nám vedoucí vyhořeli, protože se z podstaty jedná o dobrovolnickou činnost. Nikomu nedáváme mzdu, naopak si musíme sami platit členské příspěvky. Snažíme se proto lidi motivovat jinak a podporovat je. Máme pravidelné akce pro rádce, kteří pomáhají s vedením jednotlivých skupin. Leží na nich velká zodpovědnost, a proto pro ně organizujeme společné zážitkové akce, kde jim dáváme podněty nebo s nimi probíráme výchovné problémy, které s dětmi řeší. Snažíme se je v tom nenechávat samotné. Před rokem jsme dokonce založili 7. oddíl, který je jen pro dospělé. Jezdíme na výpravy. Poslední akcí jsou nové Sigma kurzy, což je seriál setkání pro rodiče, kterým je skauting sympatický a zajímá je více než jako kroužek, kam odevzdají své děti. Chtějí nahlédnout pod pokličku a odpovědět na otázky, které jim vrtají hlavou. Zájem o kurzy je velký a slibujeme si od nich ještě větší stabilitu celého střediska i oddílů.

Máte v oddílech i děti, které k vám dojíždějí z jiných měst?

V porevoluční euforii měl Junák základnu přes 200 tisíc lidí a bylo to znát i na počtu středisek v okolí, sídlila například v Bílině, Teplicích, Dubí, Krupce či Proboštově. Valná většina z nich se ale v první polovině 90. let rozpadla. Dnes jsou z těchto organizací už jen dvě, z toho my jsme ta větší, a proto fungujeme v podstatě jako okresní organizace. Zhruba 70 procent našich členů jsou lidé z Teplic, máme ale i děti z okolních měst a obcí. Druhým střediskem je Doubravka Teplice, označovaná jako Jednička. Jsme dvě samostatné organizace, nemluvíme si do toho, co dělá ta druhá.

Jakub Mráček zastupitel města, lídr hnutí Volba PRO! Teplice

vystudoval makromolekulární chemii, pracuje jako učitel na gymnáziu v Teplicích

založil a vedl sdružení Pro arte Beuronensis, které bojovalo za záchranu jedinečné Beuronské kaple v Teplicích

založil audiostezku audioteplice.cz

od roku 2009 vede skautské středisko Dvojka Teplice

dlouhodobě bojuje proti hazardu v Teplicích

je koordinátorem projektu Rekola v Teplicích a zároveň koordinátorem nově vznikající služby carsharing (sdílení aut)

napsal knihu Teplická Nej



Proto se tedy jmenujete Dvojka Teplice? Nebo vás inspirovala pražská Dvojka, kterou proslavil spisovatel Jaroslav Foglar?

Až do roku 2014 jsme se jmenovali středisko Teplice II – Trnovany. Ale v podstatě to byl anachronismus, protože jednak naše klubovna nestojí v Trnovanech a navíc z Trnovan pochází jen malá část našich členů. Řekli jsme si proto, že by bylo dobré to odstranit, a protože se v té době měnil název celé organizace, tak jsme toho využili. Vedli jsme o tom dlouhou debatu a nakonec se rozhodli právě pro Dvojku Teplice. Zaprvé proto, že se nám tak lidově říkalo, a pak tam byla i úcta k té tradici, kterou jste zmiňoval v souvislosti s panem Foglarem.

Jak moc se změnilo mínění lidí o skautech po aféře z roku 2012, kdy vedoucí s přezdívkami Piškot a Meluzín zneužili v Ústí 39 dětí a byli za to odsouzeni k vězení? Nebáli se k vám poté rodiče dávat své děti?

Musím říci, že ne. Také jsme se toho obávali, zejména proto, že jeden z vedoucích měl přezdívku Piškot, která je v Junáku velmi častá, používá se pro muže i ženy. I my jsme shodou okolností v oddílu měli Piškota. Obávali jsme se tedy možné záměny, ale kupodivu jsem na to nedostal žádný dotaz. Nezaznamenali jsme ani úbytek členů nebo něco podobného. Předpokládám, že je to i kvůli tomu, že rodiče dětí naše vedoucí velmi dobře znají. Myslím, že to byl zcela ojedinělý exces, který nás mrzí, a víme, že mohl poškodit dobré jméno organizace.

Proč bych měl dát své dítě právě do skauta? Co se může dozvědět či naučit?

Možná to bude znít jako z pracovního pohovoru, ale nejčastější slova, která nám říkají rodiče dětí, jež se vrátí z prvního tábora, jsou samostatnost, zodpovědnost a sebevědomí. Rodiče se je přitom na tábor mnohdy zdráhají pustit, obávají se, že to na ně bude drsné, že to nezvládnou. Děti ale vědí, že se musí spolehnout na sebe a zároveň se nebojí říci si o pomoc, snaží se samostatně řešit různé projekty a úkoly. Jsou to ale i vztahové věci, Junák má velmi dobře postavenou výchovnou metodu, osvědčenou už 110 let. Snaží se podporovat jednotlivce, který ale zároveň funguje i v rámci skupiny. To jsou věci, které se dnes oceňují na trhu práce, přitom ve školách se je děti nenaučí. V třicetičlenných třídách se těžko naučíte samostatné zodpovědnosti a zároveň týmové kooperaci.

Spousta lidí bere skauting jako celoživotní poslání. Jak to máte vy?

Skauting je postavený tak, že vás má vyzbrojit do života, a to nejen praktickými a sociálními dovednostmi, ale i hodnotově. Řada skautů po škole odejde do svého života a po letech k nám přivede své děti. Někteří ani to ne. Většina z nich to ale zpětně reflektuje tak, že to pro ně bylo velmi důležité období, něco jako životní kompas, který je hodnotově a morálně nasměroval. Často potkávám bývalé skauty, kteří dnes dělají službu lidem někde jinde. Vím například o člověku, který pracuje u horské služby, a přestože má normální civilní zaměstnání, po 15 letech v oddíle se rozhodl, že chce sloužit společnosti a dělat i něco, co ho bude naplňovat. Sám to formuloval tak, že je pro něj důležité naplňovat skautskou myšlenku i ve svém životě. A takových příkladů je hodně. Já jsem sice přišel do oddílu až na prahu dospělosti, přesto jsem v něm potkal spoustu kamarádů. Středisko je pro mě největší zásobárnou skvělých lidí, na které se mohu kdykoliv obrátit. Řada z nich samozřejmě patří mezi mé nejlepší kamarády.

Jste zastupitel Teplic, učitel na gymnáziu, vedoucí skautského oddílu, píšete knihy, jste koordinátorem projektu Rekola v Teplicích... Jak to všechno stíháte?

Je to náročné, ale myslím, že to zvládám. Je to i tím, že mám hodně vstřícnou, tolerantní a přející manželku, která mi pomáhá. Na řadu věcí mám tým lidí. Není to tak, že bych sám stavěl novou klubovnu nebo vedl skautské středisko, se vším mi pomáhá parta skvělých lidí. Má úloha je často jen něco nasměrovat nebo iniciovat. Co se týče skautingu, nevedu žádný oddíl, starám se hlavně o zázemí střediska, administrativu a účetnictví nebo komunikaci navenek. Není to jen o mně, je za tím spousta dalších lidí a právě jejich zásluhou to tak dobře funguje.

Nestává se vám, že se vás kvůli některým aktivitám snaží političtí soupeři rozhodit či znevážit?

Někdy ano, ale to je v politickém boji normální a přirozené. Nenechávám se tím rozhodit, protože ty věci nedělám proto, aby mi pomohly v politice, stejně jako nedělám politiku proto, aby mi pomohla při stavbě skautské klubovny. Zkrátka dělám věci, které mi přijdou smysluplné a které dohromady dávají nějaký funkční celek. A jestliže děti ve skautu učíme demokratickému přístupu a aktivnímu občanství, tak mi přijde přirozené, že pokud k tomu mám dispozice a podmínky, tak se politicky angažuji. Přišlo by mi naopak problematické říkat, že se všichni mají politicky angažovat, ale přitom bych sám zůstával stranou. Jestli má někdo potřebu se mi posmívat za to, že jezdím na kole, včelařím nebo vedu skautský oddíl, tak může. Víc to ale vypovídá o něm.