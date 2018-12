Rodinné firmy jsou páteří ekonomiky, říká oceněný výrobce školních tabulí

V rodinné firmě Libora Kožouška musí zabrat celá rodina - on, jeho manželka, syn i dcera. Obě jejich děti přitom ještě studují. Letos však i díky tomu boskovický rodinný podnik VMS Vision získal ocenění Rodinná firma roku 2018 v kategorii malých firem do 50 zaměstnanců.

Když jste začal podnikat, bylo vám 29 let a byla to raná devadesátá léta. Co jste dělal do té doby a proč jste se před čtvrtstoletím vrhl na podnikání?

Pracoval jsem v podniku věnujícím se speciální neboli vojenské výrobě. Když se pak po revoluci měnila orientace celé firmy, začali jsme dělat jazykové laboratoře pro školy, jenže ten projekt byl ušitý horkou jehlou a v obrovském podniku jsme neměli možnost prosadit změny, abychom jej vylepšili. Domluvili jsme se tak s kamarádem, že to budeme dělat sami.

Jak jste se ale dostali k vaší dnešní činnosti, a to výrobě tabulí a dalších nástěnek?

Pohybovali jsme se po školách a zjistili, že nepotřebují jen zlepšit výuku jazyků novými učebnami, ale také nové lavice a tabule. A právě ještě jeden kolega z mého bývalého zaměstnání se dostal k tomu, že existují jakési bílé tabule, na které se dá psát fixem. Začal na školách renovovat staré tabule a my mu pomáhali tuto službu propagovat. Dělal ale jen službu, my se však rozhodli, že začneme nové tabule přímo vyrábět.

Nebyl problém školy přesvědčit, že je lepší přejít z černé tabule na bílou a vyměnit křídu za fix? Nebylo pro školy levnější si koupit balíček kříd než fix?

Školy na to slyšely, byla taková doba. Všichni jsme chtěli po revoluci zažít změny. Začalo se také hodně mluvit o alergiích dětí, ve školách to zažívali a toto byl recept na to, aby se co nejméně prášilo. To není nic proti křídě, která se dosud používá a na niž také vyrábíme tabule. Ty naše jsou ale odolné proti poškrábání, křída se na nich tolik nedrolí a nevíří ve vzduchu. Tabule od nás vydrží, škola na ni nemusí sáhnout dvacet let. Teď už to můžeme za ten čas skutečně potvrdit.

Komu jste prodali první tabule?

To nevím, ale pamatuji si, komu jsme prodali první jazykovou laboratoř, které jsme ovšem dělali jen první dva roky. Bylo to totiž neuvěřitelné. Přišel jsem do školy za paní ředitelkou, já ji neznal a ona hned ve dveřích na mě: „Zrovna na vás čekám a píšu objednávku.“ Jsem si říkal, to si ze mě dělá legraci, a ona to myslela vážně.

Jak ona na vás přišla?

Shodou náhod se to sešlo, že ona mi psala a já jí náš produkt šel právě nabídnout. Toto si budu pamatovat do smrti.

S jazykovými laboratořemi jste nepokračoval, zkoušeli jste i dodávat do škol nábytek, ale nakonec jste zůstali jen u tabulí. Proč jste si myslel, že takto úzké zaměření má skutečně perspektivu a smysl do budoucna?

To, že nemá cenu dělat nábytek, jsme si uvědomili rychle. Nechtěli jsme svým partnerům na školách dělat konkurenci. Vždy navíc bylo tolik práce, že nebylo potřeba, abychom šli nějakým dalším směrem.

Jste považováni za největšího českého výrobce tabulí. Čím se však odlišujete od jiných?

Snažíme se odlišit tím, aby sloužily k tomu, čemu mají, těm lidem.

To je velmi obecné a bude to říkat i konkurence.

Abych dal konkrétní příklad, k našim tabulím děláme poličky, které máme široké, aby se na ně vlezla normální houba a udržela se tam. Tyto poličky máme vůbec nejširší, ostatní je mají úzké a houba se na ně nevejde. Chápu, proč to ostatní firmy dělají, tabule se totiž lépe balí, jsou nižší náklady na dopravu. To ale zákazníka přece nemusí zajímat. Ten potřebuje nejen tabuli, ale potřebuje ji taky mazat houbou a tu potřebuje někam odkládat.

Více tedy hledíte na tuto praktickou stránku?

Přesně tak, více dbáme na užitnou hodnotu, kterou dokáže zákazník ocenit. Rámy našich tabulí třeba nebudou ani špinavé od malířské barvy, jak je někde vidět, když se třída vymaluje. Naše tabule jde jednoduše před malováním sundat a poté zase pověsit. Takových drobností je spousta.

Zatímco ale křídu ze všeho smažu, ve škole se kolikrát stane, že učitel vezme špatný permanentní fix, který lehce nesmaže. Není to nevýhoda?

Když máte líh nebo speciální čistič, smažete to. Já v tom vidím naopak výhodu. Potřebujete si udělat tabulku, kterou budete vyplňovat a mazat z ní údaje. Permanentním fixem proto uděláte tabulku a vyplňovat už budete klasickou. Tabulka vám tak zůstane.

Vy jste firmu zakládal s jedním společníkem, později jste přibrali i třetího, tedy dva kolegy z bývalé práce. Nakonec jste ale dnes sám a budujete rodinnou firmu. Proč jste se rozešli?

První odešel už v roce 2004. Říkal, že se trápí. Možná chtěl dělat něco jiného. Druhý se zase chystal do důchodu, a tak v roce 2016 z firmy úplně odešel, už předtím ale ve firmě asi pět let nepracoval, takže pro mě to byla jen kosmetická změna.

Dnes pracuje ve firmě celá vaše čtyřčlenná rodina, i když děti, které studují, zatím na menší úvazek. Kdo má co na starosti?

Syn studuje práva v Praze, chodí do advokátní kanceláře a nám ve firmě už může pomáhat s revizemi smluv. Dcera, která bude za rok končit gymnázium, nám pomáhá s organizací akcí, které pořádáme pro zaměstnance. Oba jsou také dobře jazykově vybaveni, takže nám pomáhají s tlumočením, když máme zahraniční návštěvy. Manželka má pod sebou PR firmy a především personální oddělení, nedávno jsme nabírali poměrně hodně.

Takže za sebou teď máte velký rozvoj?

Teď je nás pětačtyřicet, před dvěma roky nás ale bylo jen třicet. Samozřejmě s tím poroste obrat a musí i efektivita, protože dnes při tom tlaku na růst mezd to jinak nejde. V minulých letech jsme měli obrat stabilně asi 50 milionů, letos očekáváme 65 až 70 milionů. To je velký nárůst, až nezdravý, ale co chcete dělat?

Čím to je, že najednou takové tempo?

Protože jsou dotační tituly, které teď školy začínají čerpat. My se na tuto fázi připravovali asi dva roky, když jsme nabírali dopředu nové zaměstnance, a letos v květnu přišel strmý růst. Chceme takto růst, ale pak nechceme, aby následoval velký pád. Máme už podobné zkušenosti z let 2010 a 2011, kdy byla první vlna dotací. Po jejich dočerpání nastalo vakuum. Ze dvou směn jsme museli práci stáhnout na jednu. Co jsme zaváděli, jsme zase rušili, takže jsme s tím měli jen zvýšené náklady a ve výsledku jsme zjistili, že jsme na tom úplně stejně, jako kdybychom rostli pozvolně.

Co tedy proti tomu děláte?

Hledáme jiné trhy, protože dnes školy tvoří 85 procent našeho odbytu. Chceme posílit v zahraničí – v Polsku a na Slovensku. Na Slovensko už vyvážíme, ale vidíme tam větší potenciál, Polsko teď začíná. Chceme, jak se bude školní trh po vyčerpání dotací vracet do normálu, aby nám postupně nabíhaly ostatní trhy, které dnes domlouváme. Žádný pád by tak neměl nastat.

Jedete teď už také na dvousměnný provoz?

Zatím ne, ale postupně na něj přecházíme.

Byli u vás v rodině podnikatelé nebo továrníci?

Moc ne. Ale na začátku devadesátých let člověk moc nepřemýšlel nad tím, co podnikání obnáší. Prostě jsem do toho šel. Já bych z bývalého zaměstnání ani neodcházel, firma ale měla problémy, a to nejen ve vojenské výrobě. Spousta lidí z vývoje utekla.

Když se vidíte jako rodina v práci i doma, jak oddělíte ten pracovní a rodinný život? Jde to vůbec?

Každý by to chtěl oddělit, ale prakticky to nejde. Potýkáme se s takovými zvláštnostmi, které mohou působit úsměvně. Aby totiž někdo mohl pracovat, musí mít pracovní smlouvu, syn mi tady nesmí pomáhat, protože přijde kontrola a řekne, že je to černý pracovník. Já také nesmím manželce na základě rodinného práva dávat žádné pokyny. Nemůžu jí říct: „Ty to uděláš, jinak nebudeš mít osobní ohodnocení.“ Ona mi pak řekne: „Když nebudu mít osobní ohodnocení, tak nebudeš mít večeři.“ (smích) Rodinná firma se i pro takové situace musí zakotvit v zákoně.

Pracujete i doma, když z firmy odejdete?

Samozřejmě, nevyhnete se tomu. Na e-mailu jste všude a pořád, takže vyřizujete některé věci, protože si řeknete, že jinak je budete řešit další den ráno v práci. Manželka zas dočítá některé životopisy doma nebo volá lidem odpoledne, protože dopoledne, když jsou v práci, se jim nedovolá. Máme sice jakási pravidla, ale dodržet je, to je druhá věc.

Kde a kdy si tedy odpočinete?

Když děláte, co vás baví, odpočinek zase tak nepotřebujete. Ale najdu si čas i na něj. V zimě si třeba nenechám ujít běžky, občas si zahraju tenis, mám rád jachting, dříve to byla i cyklistika, dnes už ale minimálně. Také se stává, že když si společně jako rodina zajdeme na oběd nebo večeři, je dost pravděpodobné, že někdo debatu stočí, kam nikdo z nás nechce, ale všichni se toho chytí.

Není to pak nevýhoda rodinných firem, že se vidíte v práci a pak ještě doma, a ještě se k tomu o ní stále bavíte?

Zatím si nelezeme na nervy a máme se o čem bavit. Rodinné firmy jsou páteří ekonomiky. V Německu se ví, že tvoří 70 procent hrubého domácího produktu, v České republice to nevíme. Rodinnou firmou může být živnostník, ale třeba i takový kolos jako Bosch. U nás rodinné firmy rostou. Některé jsou už také opravdu velké. Ani my už nejsme nejmenší. Rodinné firmy tvoří i kulturu v regionu.