Na psychiatrii si ho nechtěli nechat, říká matka Kajínkova synovce po útoku

Zda mohly být za incidentem na panelákovém sídlišti psychické potíže, ale není jasné.

„Jednou ráno přišel bosý, polonahý a říkal, že ho honí čerti, ať mu pomůžu. Někdo mu prý řekl, aby vyskočil ze druhého patra a utíkal. Na poslední chvíli naštěstí slezl po hromosvodu a běžel do vedlejší vesnice, kde se zahrabal do slámy, aby ho čerti nedohonili. Pak přišel ke mně. Dovedla jsem ho do léčebny,“ uvedla Miluše Kajínková televizi Prima. Zamířili prý do Havlíčkova Brodu.



Lékaři ale podle ní u muže neshledali důvod k hospitalizaci, a tak ho propustili.

„Jeho ošetřujícím lékařem mi bylo řečeno, že musíme počkat, dokud Patrik někomu neublíží, že pak teprve mohou ze zákona provádět nějaké kroky. Systém je prostě nefunkční,“ tvrdí matka podezřelého.

Ředitel psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě Jaromír Mašek na dotaz iDNES.cz sdělil, že bez pacientova souhlasu nemůže podávat informace, tedy ani komentovat, zda byl opravdu hospitalizován.

„Podle mých informací den před tím, než se to stalo, tak synovce propouštěli a jeho matka je prosila, ať zůstane v léčebně. Doktor říkal, že to nejde,“ řekl Primě Jiří Kajínek.

Podle dosavadních informací ve středu večer Kajínkův synovec napadl třicetiletého muže a dvouleté dítě. Starší z dvojice byl s bodnými zraněními na hrudníku transportován do fakultní nemocnice v Hradci Králové vrtulníkem, dítě sanitkou. V současnosti jsou oba mimo ohrožení života.

„Byl to spolužák mojí dcery. Chodí pěšky, a když ho vidím, klidně ho svezu k nám do Prachovic, nebo tak. Jediné potíže jsou s ním ohledně alkoholu. Možná drogy, to nepoznám, ale postává před hospodou nebo samoobsluhou a popíjí z lahváče. Neřekl bych ale, že by byl něčeho takového schopný,“ řekl iDNES.cz o podezřelém z útoku místostarosta obce Jan Lang.

Kriminálka na místě byla až do půl druhé do rána. Sbírala stopy a v nejbližší době se bude rozhodovat o tom, zda půjde útočník do vazby.