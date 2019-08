Jsem šťastnější, říká voják, který při zásahu obrněnce přišel o ruku a nohu

Jaká byla vaše první myšlenka po probuzení v nemocnici? K neštěstí na Libavé došlo 18. května 2016, z umělého spánku vás probudili pět dní poté.

Po probuzení jsem byl ještě zhruba další den pod silnými léky. Když mi řekli, co se stalo a jaké to má následky, nebyl jsem nejdřív schopen si to naplno uvědomit. Slyšel jsem: ‚nemáte ruku, nemáte nohu‘, ale hned mi to nedošlo. Věřím, že i kvůli tomu doktoři v podobných situacích nasazují tak silné léky. Kdyby se to člověk dozvěděl hned a naplno, bylo by to asi k zbláznění.

Ale jak se z toho nezbláznit, když to člověk naplno pochopí?

Hned jsem to vzal jako hotovou věc, viděl jsem, že je to nevratné. V hlavě jsem si nastavil fakt, že je třeba začít znovu pracovat s tím, co je.

Jak velké šance na přežití vám na začátku dávali?

Lékaři říkali, že když jsem přežil probuzení z umělého spánku a dalších pět dní, tak už můj život nebyl v ohrožení. Do té doby ale nedokázali ani rodině garantovat, zda přežiji. Později jsme vše s doktory a dalšími experty rozebírali. Ukázalo se, že mé přežití stálo na třech pilířích.

Které to byly?

Na začátku to byl vojenský zdravotník Daniel. Podle předpisů byl na střelnici a poskytl mi rychle a správně první pomoc. Druhá věc byla, že se mé tělo při tom zničujícím úrazu zachovalo tak, jak mělo. Spustily se všechny protišokové mechanismy včetně správného srážení krve. To bylo podle lékařů zřejmě stěžejní, protože při tak masivním krvácení můžete zemřít během pár minut. Já jsem se přitom z Libavé do nemocnice dostal za bezmála tři čtvrtě hodiny. A třetí pilíř je bezpochyby skvělá práce doktorů. Těm musím znovu poděkovat.

Díky čemu tělo tak zafungovalo?

Zřejmě nejdůležitější byla fyzická zdatnost. Od začátku roku 2016 jsem se připravoval na ultratrailový 70 kilometrů dlouhý přechod Hostýnských vrchů. Díky tomu jsem byl v životní fyzické a v návaznosti na to i psychické kondici.

Roky jste byl dobrovolný dárce krve, pět dní před nehodou jste byl na 20. odběru. Kolik dávek bylo třeba na vaši záchranu?

Při první šestihodinové operaci, kdy šlo o všechno, bylo potřeba 56 dávek. Uvědomuji si, že je to víc, než jsem za ty roky do nemocnice donesl, a cítím to jako morální dluh. Lékaři už mi ale další dárcovství nedoporučili, a tak pomáhám jinak. Zapojil jsem se do kampaně pro nábor dárců. Bohužel ubývá lidí, kteří bez nároku na finanční odměnu chodí skutečně darovat krev. Chci pomoct to změnit.

Lidé s podobnými zraněními často prožívají syndrom fantomové končetiny. Chybějící ruku či nohu stále cítí, mnohdy spolu s velkými bolestmi. Zažil jste to?

Ze začátku jsem tento syndrom měl, cítil jsem zácuky, záchvěvy i bolest. Podle mých zkušeností je to ale o hlavě. Musel jsem jí nařídit, že tam ruka a noha už nejsou. Musel jsem to sám pevnou vůlí odbourat.

To ale zní strašně jednoduše.

To si uvědomuji. Nepřekonal jsem to samozřejmě hned, trvalo to celé týdny. Pak jsem to trochu studoval a bavil se o tom s doktory. Je to skutečně záležitost psychiky. S bolestmi jsem se musel prát celých šest týdnů, jež jsem strávil v olomoucké fakultní nemocnici. Pak polevily a vrátily se, když jsem na nohu dostal protézu. Jakmile jsem na ni začal při přenesení váhy zase tlačit, nervová zakončení se probudila.

Teď velmi citlivá otázka, stále zvažuji, zda ji položit. Ale řada lidí se v podobné situaci neubrání myšlenkám na sebevraždu. Dostaly se do hlavy i vám?

Tak tuhle otázku mi nikdo za celou tu dobu nepoložil. A to jsem jich dostal skutečně hromadu...

Je to velice osobní věc. Ovšem věřím, že pro lidi, kteří bojují s tím, čím jste prošel vy, důležitá.

Určitě, s tím souhlasím. Mně se takové myšlenky do hlavy nedostaly.

Co je zaplašilo?

Zřejmě to bylo tím, že jakmile jsem se naplno probral, dostával jsem přesné informace, co se bude dít i jak to může dopadnout. A z toho jsem vycházel. V každém z obrovské řady jednotlivých kroků jsem měl jednoznačně nastavený start a cíl. Neměl jsem tak prostor a ani jsem nechtěl nad sebevraždou či něčím podobným přemýšlet. Měl jsem místo toho před sebou konkrétní záchytné body, které jsem postupně – i díky perfektnímu personálu nemocnice – plnil. To byl základ úspěchu. Co však po celou dobu léčení také potřebujete, je podpora rodiny a přátel. A tu mám stále.

Jak ty záchytné body vypadaly?

Za dílčí úspěch jsem bral i to, že mi každý druhý den vytáhli z těla nějakou hadičku. To byly kroky, které mě držely při tom, dívat se pozitivně dopředu. A v momentě, kdy mě propustili z fakultní nemocnice, prostor na podobné myšlenky nevznikl. Naopak jsem věděl, že budu žít, že budu normálně fungovat, že budu mít protézy, díky nimž budu v podstatě vypadat kompletní. Bylo to zkrátka o tom, jaké informace a především lidi máte na začátku kolem sebe a jak moc tomu věříte. A já jsem věřil. Chtěl jsem žít.

Po propuštění z nemocnice vás čekaly náročné rehabilitace. Co při nich bylo nejtěžší?

Nejprve jsem dva měsíce dvakrát denně rehabilitoval ve Vojenské nemocnici v Olomouci. Měl jsem oslabený hluboký stabilizační systém těla, jenž je stěžejní pro rovnováhu a chůzi. Musel jsem tak nejdřív posílit strašně ochablé svaly ve středu těla, některé už pomalu přestaly existovat. Bylo to fyzicky hodně namáhavé, dost to bolelo. A pak znovu, když jsem dostal protézu. Ve Vojenské nemocnici jsem se učil i znovu chodit, do Vojenského rehabilitačního ústavu ve Slapech jsem ještě nemohl. Stále jsem měl mnoho nezhojených ran.

Jiří Fojtík Dvaatřicetiletý Jiří Fojtík pochází z Rajnochovic ve Zlínském kraji. Do armády vstoupil v říjnu 2014. Ve středu 18. května 2016 utrpěl na Libavé vážná zranění při nočních střelbách bojových vozidel pěchoty. Přežil, přišel však o ruku a nohu. Prodělal 18 operací, poslední v září 2017. Dnes navzdory handicapu studuje na olomoucké fakultě tělesné kultury. Patří také mezi dobrovolné hasiče, ve své obci byl i zastupitelem. Před úrazem chodil darovat krev, teď se angažuje v kampani pro nábor nových dárců. Věnuje se různým sportům a turistice, závodně plave. Jeho celoživotní motto je: Naděje umírá poslední.

Pojďme do současnosti. Na olomoucké fakultě tělesné kultury (FTK) studujete rekreologii...

Už začátek mého studia je pěkný příběh. Chcete ho slyšet?

Určitě.

Krátce před úrazem jsem na FTK dělal talentové zkoušky. Musíte splnit limity ve vytrvalosti i rychlosti, jejich součástí je také plavání, motorický test a tanec. V dubnu jsem ty zkoušky zvládl, oznámení o přijetí, mi ale přišlo až do nemocnice. Studium rekreologie je však jen pro zdravé. Tehdy mi hodně, a nejen s tímto, pomohla velmi dobrá kamarádka Šárka. Vše zařídila a z FTK mi poté oznámili, že jsou ochotni mě přijmout ke studiu i s handicapem.

Součástí studia je ale i lezení či plavání. Jak to zvládáte?

Nedávno jsem si opatřil lezeckou protézu a v plavání nechávám některé spolužáky za sebou. To mi jde dokonce lépe než před úrazem.

Jak to?

Plavat jsem pořádně neuměl, začal jsem jako samouk na rybníku. Ale při rehabilitacích jsem zjistil, že ve vodě se můj handicap téměř maže. Na Slapech mi pomáhala fyzioterapeutka Monika, uměla velice dobře plavat. Věnovala se mi, naučila mě základní techniku. Plavání mi přirostlo k srdci, v bazénu jsem byl téměř denně. Pak jsem potkal trenéra plavání, nasměroval mě na Sportovní klub Kontakt Brno. Od loňského ledna za ně závodně plavu.

Jaké máte plány po studiích?

Tuto otázku si kladu co týden, ještě nemám jasnou odpověď. Mám hodně zájmů, nabízí se mi tolik možností, že nevím, kterou vybrat. Zčásti bych se chtěl věnovat zdravému životnímu stylu. Směřuje k tomu mé studium a myslím, že toto naše dnešní společnost potřebuje. A kdo jiný než já by měl jít příkladem?

Co vám vlastně zůstalo z vašeho života před 16. květnem 2018?

Z podstatné části žiji úplně stejně. Pohybuji se mezi stejnými lidmi a ve stejném prostředí, chodím po horách, sportuji nebo jezdím na kole jako předtím. Ale ještě navíc závodím v para plavání. Úraz mě naopak vytrénoval jako nic předtím, žene mě to dopředu. V určitých směrech mě to posunulo – jako žádná jiná dosavadní zkušenost.

Takže si teď jako osobnost připadáte silnější?

To rozhodně. Navíc je mi velkou oporou partnerka Miroslava.

A jste teď šťastnější?

Můj život je daleko bohatší než předtím. Je lepší a ano, jsem i šťastnější. Ale když to řeknete běžným lidem bez takto silné zkušenosti, tak vám nemohou rozumět. Strašně těžko se to vysvětluje.

Přesto to zkuste.

Musíte si uvědomit, že jsem se doopravdy dostal na hranu života a smrti. A teď mám na tomto světě druhou šanci, kterou musím využít. Naplno.