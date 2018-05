Protest ovládli jiní a udělali show, říká brněnský křesťanský aktivista

Splnil protest vaše očekávání?

Nebylo nás nikde na kamerách vidět. Přestože jedna z našich hlavních akcí byla v kostele svaté Máří Magdalény, který byl plný až po zadní dveře. Záměrně jsme zvolili poklidný protest, ale přehlušili nás ostatní. Modlící lidé asi nejsou zajímaví.

Když jste viděl, jak protest celkově dopadl, šel byste do toho znovu?

To je otázka. Samozřejmě uvažuji nad tím, jestli to má smysl, když se nakonec na náměstí postaví Miroslav Sládek a začne vykřikovat hlouposti. Slušní lidé protestující v divadle. Přesto si myslím, že pokojná cesta formou peticí a diskuzí určitě má smysl.

Co podle vás bylo už přes čáru? Vykřikující Miroslav Sládek na náměstí, nebo Slušní lidé tlačící v divadle herce ke zdi?

Všechno je to jen mediální show. Byl jsme na jednání s panem Sládkem, tajemníkem městské části a policií. Pan Sládek dobře věděl, že herci budou s televizí v divadle už od půl šesté odpoledne. Takže když vyřvával, že bude ulička hanby pro herce, dobře věděl, že je to nesmysl. Prostě potřebuje být vidět, proto hlásá hlouposti. Už na začátku naši skupinku stojící dole na Zelném trhu označil jako podporovatele představení. Vždyť se známe!

Takže jste se domlouvali předem?

Samozřejmě. Bylo to celé zrežírované, i výstupy v divadle. Policie také všechno dobře věděla. To byla připravená režie domluvená několik týdnů dopředu. Kdo vidí pod pokličku, všechno dobře ví.

Slušní lidé prohlásili, že podobná protest klidně zopakují a budou ještě důraznější. Uvažujete podobně?

Obětoval jsem tomu sedm týdnů. Jsem vinař a myslím, že je čas vrátit se do sklepa. Doufám, že nic podobného se opakovat nebude a lidi si uvědomili, co je a není slušné. Musíme přece ctít nějaké základní mantinely. Nikam nekandiduji, nikdo za mnou nestojí. Sobotním poklidným protestem moje aktivita skončila.

Takže nemáte ambice jako Slušní lidé kandidovat v říjnových komunálních volbách?

Ani za žádnou stranu ani seskupení. Jsem jen vinař Rozek. Pro mě bylo vůbec těžké se zorientovat v tom, jak prosadit do tisku článek a vůbec iniciativu propagovat, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí.

Co vám na představení Naše násilí a vaše násilí nejvíce vadí? Okamžik, kdy si jedna z hereček vytahuje z rozkroku českou vlajku, o čemž se nyní hodně diskutuje?

Okázale slavíme 100. výročí založení Československé republiky. Mluvíme o první republice, prezidentu Masarykovi a vůbec o nějakých hodnotách. A pak dáme skoro 300 tisíc na představení, kde si herečka vytahuje z rozkroku českou vlajku. Opravdu stylová oslava. Jasné hanobení státního symbolu. Urážka pro celý národ a hlavně vojáky, kteří za nás pod českou vlajkou bojovali a umírali.

Tohle dál řešit nebudete? Neuvažujete o podání trestního oznámení?

I tohle má podle mě řešit policie. Nechápu, že nezasáhli. Určitě měli k dispozici celý záznam představení, takže moc dobře věděli, kdy se dotyčná scéna odehraje.

A vy jste záznam viděl?

Ano. Spousta lidí ho má. Je dostupný na internetu.

Nenapadlo vás ani na chvíli, že se půjdete podívat přímo do divadla?

Je to otázka lásky. Křesťanství není koníček jako squash nebo fotbal. Je to vztah stejný jako v partnerství k ženě nebo muži. Když víte, že toho člověka bude někdo dehonestovat, tak to nechcete vidět.

Představení Naše násilí a vaše násilí je o střetu muslimské a křesťanské víry, jaký vztah vlastně máte k muslimům?

Výborný. Brněnská muslimská obec nás podporovala. Představení také berou jako nepřípustné. Hodně lidí totiž ani neví, že Ježíš je jeden z velkých proroků muslimského náboženství. Proto je inscenace urazila.