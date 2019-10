Nebudu Hadí lázně zachraňovat za každou cenu, říká primátor Teplic

Už rok nejste náměstek primátora, ale primátor Teplic. Jak se změnil váš život?

Osm let jsem pracoval jako náměstek primátora Kubery a už v té době jsem si dokázal představit, jaké to je být primátorem. Nicméně pak tím primátorem skutečně být, je trochu jiná realita. Člověk je zavalen velkým množstvím schůzek, jednání a reprezentováním města. Musím říci, že má pan Kubera můj velký obdiv, že to stíhal i se Senátem. Já bych si to při své povaze nedokázal představit, protože nedokážu některé věci dělat polovičatě. Netroufl bych si proto jít do žádné další funkce. Ten rok ale utekl neskutečně rychle.

Kolik hodin denně spíte?

Ani předtím jsem nespal moc, jen něco mezi čtyřmi až šesti hodinami denně. Je to sice zápřah, ale na druhou stranu mě to baví a naplňuje. Tuto práci jsem chtěl vždy dělat, a byť jsem večer často hodně unavený, tak mám dobrý pocit z toho, že se ve městě odvedla spousta práce.

Pojďme společně zhodnotit uplynulý rok. Co se v Teplicích z hlediska koaliční spolupráce povedlo a co naopak nevyšlo?

Já si myslím, že jsme to s naším koaličním partnerem (ANO) nastartovali dobře. Nastavili jsme si nějaké priority, které teď budeme ještě více konkretizovat. Musím říci, že spolupráce je výborná. Samozřejmě nemáme vždy úplně stejný názor, ale je dobře, že lidé v radě mají různé názory, protože se tříbí to nejlepší, co může být. Někdy je zapotřebí podívat se na různé věci z několika stran. Z tohoto pohledu jsem velice spokojený s fungováním koalice, ale i radních a zastupitelů. Myslím si, že si to dobře sedlo.

Po loňském zvolení jste slíbil, že do konce března 2019 vydáte programové prohlášení. Do dnešního dne však neexistuje. Můžete vysvětlit proč?

Je to jednoduché, my jsme se hned od začátku věnovali práci a tohle jsme odsunuli jako záležitost, která teď není úplně důležitá. Nicméně jsme se dohodli, že nejpozději do prosincového zastupitelstva to bude připravené. Vím, že ten dluh máme, a já jsem člověk, který rád plní sliby. Že toho využívá opozice, je pochopitelné, nicméně naše koalice od ní nedostala ani jeden hlas, takže si myslím, že vůči opozici žádný dluh nemáme. Máme ho vůči občanům a veřejnosti.

Hynek Hanza Je absolventem Gymnázia Teplice a Ekonomické fakulty TU v Liberci.

Je mu 42 let.

Dlouho pracoval v zahraničí, před vstupem do politiky dělal ředitele realitní kanceláře.

Je členem ODS, jeho otec tuto stranu počátkem 90. let v Teplicích spoluzakládal a traduje se, že právě on tehdy přijímal Jaroslava Kuberu.

Od roku 2010 byl 1. náměstkem primátora Teplic.

Zároveň je zastupitelem Ústeckého kraje.

Když jste nastupoval do funkce, řekl jste, že se zaměříte na bezpečnost a čistotu v ulicích. Máte pocit, že jsou dnes Teplice bezpečnější než před rokem?

Existují na to dva pohledy. Jeden je čistě statistický, kdy se podle statistik Policie ČR množství kriminality a přestupků na území města vytrvale snižuje. Druhá věc je pocit občana. Když půjdete v Trnovanech kolem Červeného kostela, možná se tam nebudete cítit zcela bezpečně, ale nic se vám nestane. To, že pocit v některé lokalitě není pro člověka příjemný, ještě neznamená, že je tam v ohrožení. Samozřejmě, co se týká zrovna této lokality, moc dobře si uvědomujeme, jaká je tam situace. V rámci modernizace kamerového systému jsme tam nainstalovali tři nové digitální kamery a snažíme se lokalitu co nejlépe monitorovat. Máme tam trvale největší počet strážníků městské policie na nejmenší ploše. Střídá se jich tam šest, bohužel tu ale nepůsobí ani jeden státní policista, jejichž sídlo je na dohled. Několikrát jsem přitom žádal policii, aby nám alespoň v této lokalitě pomáhala, dodnes ale s negativní odezvou. A to mě mrzí.

A co čistota v ulicích, zlepšila se? V některých lokalitách je nepořádek kolem popelnic strašný.

Trochu jsme přidali na intenzitách úklidu v městských částech, kde se nám nepořádek hromadil. Bohužel ale neumíme vytrvale udržet pořádek, pokud nám s tím nepomohou sami občané města. Rád bych prostředky investované do úklidu věnoval raději do zkrášlení města, ale velmi mě mrzí, že v některých lokalitách ulici vyčistíme, zameteme, a do hodiny to tam vypadá úplně stejně jako před úklidem. Já nejsem člověk, který tam chodí a vysypává odpadky. Dělají to lidé, kteří tam žijí. Dokud se jejich vztah k místu nezlepší, nikdy to tam nebude úplně čisté.

Při nástupu do funkce jste sliboval i zlepšení komunikace s veřejností. Přesto Teplice dosud nemají ani vlastní stránku na Facebooku. Proč?

To je pravda, stále na tom pracujeme. Rozhodli jsme se, že se komunikaci budeme věnovat úplně od základu. Budeme proto zadávat analýzu stavu komunikace uvnitř a vně úřadu s požadavkem na návrhy a doporučení. Ano, profil města by byl založen za chvilku, ale my ho musíme také nějakým způsobem plnit a pracovat s ním. Musíme na to mít lidi a musí tu existovat vnitřní systém putování informací. Proto jsme se rozhodli, že nejprve uděláme analýzu a vezmeme to trochu do hloubky, abychom neudělali něco špatně. Sice teď může vypadat, že jsme sto let za opicemi, že nemáme Facebook, ale když už to děláme, tak chceme, aby to bylo pořádně.

Co třeba tiskové konference, kde byste řadu věcí mohl vysvětlit...

Ano, čas od času děláme tiskovou konferenci, na které informujeme o novinkách z města. S náměstkem Jiřím Štáblem oba komunikujeme s veřejností i médii a připravujeme i setkávání s občany v jejich lokalitách. Rád bych zavedl i pravidelnou každoroční konferenci s místními podnikateli. Jak ale říkám, ten rok uplynul strašně rychle a byla tu spousta věcí z minulého volebního období, které se musely dotáhnout.

Asi myslíte velké investiční akce, jako byla dostavba zimního stadionu či rekonstrukce Aquaparku, ne? Mluvilo se ale i o dalších. Jak to nyní vypadá s plánovaným koupalištěm na Nové Vsi, revitalizací lázeňského náměstí a rekonstrukcí kulturního domu?

U domu kultury jsme těsně před zahájením stavebních prací, byť ta příprava byla dlouhá. Co se týče koupaliště, máme návrh zadání pro projektování, který médiím a zastupitelům představíme v listopadu. Bude sestavena konzultační skupina ze všech stran a hnutí v zastupitelstvu, stejně jako to bylo u zimního stadionu, která bude specifikovat, jak bude koupaliště vypadat. Lázeňské náměstí máme ve výhledu a mělo by se na něm začít s přípravou. Plánujeme ale i výraznou investici do knihovny, kde by mělo být nové dětské oddělení. Bude to významná investice a momentálně jednáme s památkáři, protože budova je památkově chráněná. Chceme pokračovat i v revitalizaci Zámecké zahrady.

Teplice jsou známé kladným vztahem radnice k hazardu. Loni měly 24 kasin a 2 herny. Příjmy z hazardu do rozpočtu města byly více než 97 milionů korun. Plánuje město nějaké omezení hazardu?

Trochu bych poopravil, že máme kladný vztah k hazardu. My pouze respektujeme legální podnikání a chceme co nejvíce snižovat negativní jev, který se hazardu týká. Nicméně, stále je to poměrně významný příjem v rozpočtu města. Cesta, kterou jsme šli, byla podpořená nejen ministerstvem financí, ale i národním koordinátorem pro boj se závislostmi. A ta cesta se nám osvědčila. To, že je nějakým způsobem limitováno, kolik musí být v kasinech minimálně přístrojů, nám sice zvýšilo počet přístrojů na území města, nicméně nám to naopak snížilo počet míst, kde se smí hazard provozovat, na čtvrtinu. Další limitaci kasin v současnosti neplánujeme.

Na druhé straně se v Teplicích už spoustu let neplatí za komunální odpad. Neuvažujete o zavedení tohoto poplatku? Například v nedalekém Mostě se o této možnosti mluví…

Počkám si na jejich politickou sebevraždu (úsměv) a jejich výsledek ve volbách. Byť nás to stojí dost peněz, svoz odpadu zdarma je v Teplicích tradicí. Očekával bych ale od občanů větší vděčnost ve vztahu k čistotě ve městě, když už mají tolik možností, jak ukládat komfortně a zdarma odpad. Mrzí mě, že si toho lidé neváží a vyhazují odpad všude možně. Město pak investuje nemalé prostředky na jeho úklid. Ale změnu v tomto směru neplánujeme. Pokud někdy zavedete něco bezplatného pro občany, je férové se s tím vypořádat i dál.

Velkým tématem jsou v Teplicích Hadí lázně. Jak to s nimi momentálně vypadá? Pořád platí, že odmítáte za památku zaplatit 18 milionů, které chce vlastník, developer Třešňák?

Budova Hadích lázní je specifická. Možná by tu šla udělat nějaká kavárna nebo restaurace, ale s náklady, které se vám nikdy nevrátí. Památková ochrana je z hlediska budoucí rekonstrukce budovy značně limitující. Nechali jsme si udělat dva posudky. Znalecký, podle kterého je cena objektu necelých 7 milionů korun, a statický, kdy jsem chtěl znát, jestli je budova skutečně na spadnutí, jak tvrdí pan Třešňák. To se nepotvrdilo, ale zároveň není v ideálním stavu. Je potřeba ji sanovat, což by vyšlo asi na 20 milionů korun. Asi nikdo nechce, aby Hadí lázně dopadly jako ty městské, i když si myslím, že pan Třešňák je trochu nevinně označován jako člověk, který je tehdy poslal k zemi. Naopak, k zemi je poslali všichni předchozí vlastníci. Pan Třešňák je koupil ve stavu, kdy už s tím nemohl nic dělat. Na druhou stranu slíbil, že na tom místě postaví novou budovu, a na to by se měl zaměřit. Já bych si samozřejmě nepřál, aby Hadí lázně dopadly jako ty městské, ale nebudu je zachraňovat za každou cenu. Nepostavím daňové poplatníky do stavu, že si dobrovolně vytáhnou černého Petra. Jsem ochoten je vykoupit, pokud s tím bude zastupitelstvo souhlasit, a zrekonstruovat je, nikoliv však pro lázeňský provoz, ale například pro provoz kavárny. Moje myšlenka je udělat tu muzeum lázeňství. S novými technologiemi, interaktivními prvky, virtuální realitou... Tyto záležitosti nejsou náročné na rekonstrukci budovy, jinými slovy, nemusíme ji kvůli tomu rozšiřovat. Dokážu si tedy představit, že budovu vykoupíme a opravíme, ale ne za více peněz, než říká znalecký posudek.

Jak se vůbec díváte na osobu Jaroslava Třešňáka. Nemáte pocit, že svými aktivitami městu nedělá zrovna nejlepší reklamu?

Je tam několik pohledů. Pohled, který znám velice dobře, je ten, že úspěch se v Čechách neodpouští. Druhá věc je, že za spoustu věcí si pan Třešňák může sám, a to svým stylem a působením. Já jsem ho nedávno nazval podnikatelským buldokem. Při své činnosti se moc neohlíží, jde si tvrdě za svým, ovšem zase si nemyslím, že by na něj lidé v Teplicích měli mít jen negativní pohled. Zachránil tady spoustu budov, opravil je a udržuje je ve velmi dobrém stavu. Má spoustu vizí a plánů, což by pro město mělo být spíše pozitivem. Pouze investice totiž mohou město rozvíjet, zatímco nadávky ani remcání ho nerozvinou. Málokdo má odvahu vzít své peníze a vložit je do města, a pan Třešňák ji má, byť zatím z těch záměrů málokterý zrealizoval. Teplice mají obrovský skrytý potenciál a to, že sem přicházejí velké investice ze soukromého sektoru, je jen známka toho, že má město velkou budoucnost.