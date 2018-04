Nejhorší byl pochod se zátěží v protivětru, říká Čech, co porazil Národní gardu

Jakou úroveň má nebraská Národní garda?

Má vlastní letectvo, průzkumné jednotky a další složky. Část jejich členů jsou profesionální vojáci jako já, část jsou pak takzvaní part time, neboli takoví víkendoví vojáci.

Utkal jste se s patnácti muži, jednalo se o výběr těch nejlepších v Nebrasce?

Už půl roku před soutěží vybírají ty nejlepší, kteří uspějí na základě fyzických předpokladů a dalších zkoušek. Tito vybraní muži pak mají půl roku na to, připravit se co nejlépe na akci. Převážná většina z těch patnácti mužů byli profesionální vojáci se zkušenostmi ze zahraničních misí, zejména pak z Afghánistánu.

Takže srovnání americké Národní gardy s českými „záložáky“ není namístě?

To se mi těžko hodnotí, s úrovní připravenosti aktivních záloh v Česku nemám žádnou zkušenost.

Na základě čeho jste byl vyslán reprezentovat republiku na tuto akci?

Předcházel tomu výběr, při kterém byla klíčová znalost angličtiny. Tu musí mít člověk na komunikativní úrovni, když se chce účastnit podobné akce.

Byl jste jediným zahraničním účastníkem. Proč Američané pozvali právě vojáka z Česka?

Nebraská Národní garda má už pětadvacetileté partnerství s Armádou České republiky, takže zde funguje dlouholetá spolupráce. Už v minulosti se soutěže účastnili mí kolegové.

Jak jste se na soutěž připravoval?

Hodně jsem chodil ve volném čase běhat. Hodně jsem dělal kliky a zkoušel jsem chodit pochody se zátěží.

Což byla jedna z disciplín, při které vám údajně bylo nejhůře…

Když vše sečtu, tak jsme nesli nějakých třicet kilogramů, a to v silném protivětru. Ušli jsme asi osm mil (v přepočtu 12,8 km, pozn. red.). Bylo to hodně náročné.

V jiné disciplíně jste prý poprvé v ruce držel granátomet M320 a získal jste plný počet bodů. Jak se vám to povedlo?

Je pravda, že to byla moje první zkušenost s touto zbraní. Na začátku té disciplíny jsme dostali tři granáty na nastřelení, a to mi stačilo, abych se do toho dostatečně vpravil.

A jaké jméno má tato soutěž v Americe?

Je to prestižní záležitost. Ta soutěž má tři stadia. Nejprve se vojáci utkají v rámci jednoho státu, poté následuje regionální kolo a jeho vítězové pak postupují do národního kola. Můj výsledek se nezapočítával, byl jsem pozván, jen abych se porovnal s americkými vojáky, a této možnosti si moc vážím.