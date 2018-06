Týmová hra tu nefungovala, říká basketbalista zachraňující část Vítkovic

Jakou máte školu?

V roce 1991 jsem dokončil vysokou školu ekonomickou, obor zahraniční obchod, což byla v podstatě jediná škola, kde se dalo reálně naučit cizí jazyk, teda kromě ruštiny. A k tomu jsem si udělal FTVS, kterou jsem dokončil v roce 2001.

Na tu jste se hlásil proč?

Hrál jsem basketbal, první ligu. Paradoxně tady na Kovárně pracuje kluk, který kdysi proti mně hrával za tehdejší Novou huť. A k tomu jsem pak studoval MBA na ČVUT.

Pomohl vám někdy sport v profesní kariéře?

Sport mi v kariéře pomáhá pořád. A nejen mně. Kdo dělá sport, ten umí zapnout, když je potřeba. Když jsem měl kolegy sportovce a blížila se nějaká uzávěrka, tak to vnímali jako sportovní výkon a jeli třeba přes noc, jen aby to stihli. Což u nesportovců málokdy vnímáte. Ale samozřejmě pak musíte rozdělovat i sportovce.

Podle jakého klíče?

Jsou sportovci, kteří dělají individuální sporty, a jsou ti, kteří hráli ty kolektivní.

Jaký je v tom rozdíl?

Měl jsem svého času kolegu. Výborný manažer, rozuměl věci. Dělal orientační běh. Ale to jsem nevěděl. Jeho problém byl v tom, že si všechno dělal sám, vůbec nekomunikoval s podřízenými. Všechno zvládal sám, tak jako byl zvyklý se sám rozhodovat nad buzolou. Až když jsem se ho ptal, tak mi řekl, že dělá orientační běh. Tak jsem mu řekl, že bude prostě muset říkat spolupracovníkům, kudy běží.

A ty kolektivní sporty?

Tým několika lidí pokaždé převálcuje jedince, byť sebelepšího. S tím nic nenaděláte, to je fakt. Tým je proto důležitý.

Je sportovní minulost pro vás plus, třeba když si vybíráte spolupracovníky?

Nechci být diskriminační, ale ptám se na to. Ta zkušenost z týmové práce je nenahraditelná.

Jaký tým je ve Vítkovicích?

Tady ta týmová hra zřejmě příliš nefungovala.

Zahraniční obchod jste začal studovat kvůli jazykům. Pracoval jste v zahraničních firmách, předpokládám, že tam jste se dostal právě díky jejich znalosti.

Je to tak. Kolik lidí tady na začátku devadesátých let umělo anglicky? To byla obrovská výhoda. Já jsem chtěl za hranice. A zahraniční obchod byla jediná možnost, jak to legálně udělat. Kdo mohl v roce 1986 vědět, že se to zlomí. Takže jsem ještě na škole začal pracovat ve Strojimportu, kde jsem využil svou španělštinu, kterou jsem spolu s angličtinou a ruštinou studoval.

Dostat se na takovou školu nebylo jednoduché, měl jste dobrý „kádrový původ“?

Ten „nejlepší“ úplně ne, ale matka byla zdravotní sestra, otec seřizovač. Takže z tohoto pohledu to „šlo“. Ale u mého dědy, který je můj vzor, by šlo spíše o antipůvod. Na školu se hlásilo 900 lidí, dostalo se 120. Já byl v pořadí šestý. Později jsem pochopil, že část lidí se tam dostala úplně jiným způsobem.

Jaký byl rozdíl mezi výukou do roku 1989 a po něm?

Bylo veselé, když ti samí profesoři učili najednou něco úplně jiného. Samozřejmě jsem si prošel klasikou: dějiny mezinárodního dělnického hnutí, politická ekonomie socialismu, marxistická filozofie, vědecký komunismus. To byly strašidelné předměty.

Ty přednášeli kovaní soudruzi?

Ne vždy. Při jedné zkoušce jsem řekl profesorovi, že tak úplně nechápu princip politické ekonomie socialismu, že to nemůže fungovat. Tak mě od té zkoušky vyhodil. Ve dveřích mi ale pošeptal, ať přijdu druhý den v osm ráno. A ráno mi řekl: „Samozřejmě že je to úplný nesmysl.“ A tu zkoušku mi dal. Jen mi ji nechtěl dávat před dalšími členy té komise.

Jak školu změnila revoluce?

Ta změna byla samozřejmě obrovská. Začal se učit marketing a další věci, ale my jsme to, kdo měl zájem, uměli získat už dříve, třeba od lidí, kteří do zahraničí jezdili. A hodně profesorů bylo osvícených. Nic nebylo černé, ale ani bílé.

Pracoval jste v českých státních i soukromých firmách, v zahraničí pro Švédy, Japonce. Jaký je mezi těmi firmami rozdíl?

Co firma, co stát, to jiný přístup. Jiný je v japonské, jiný v německé, jiný ve švédské.

Čí přístup se vám líbí nejvíce?

Asi ten švédský. Pak jsem šel do české soukromé firmy, to byl velký skok, velká změna.

Jakým směrem?

V té švédské firmě mi to nejdříve připadalo hrozně pomalé. Když se měli o něčem rozhodnout, svolali konferenci. To mi připadalo strašně zdlouhavé. Ale bavili se tak, že se chtěli dohodnout, chtěli se někde názorově setkat. A drtivá většina těch rozhodnutí byla nakonec výborná. Pak jsem přišel do české firmy a to byla v podstatě one-man show. Tam bylo důležité přijít ve správný čas a zeptat se na správnou otázku, abyste dostali odpověď, kterou chcete. Když jste přišli jindy, tak jste to, co jste chtěli, prostě nedostali. Tam jsem pochopil, že takto jsou řízeny v podstatě všechny české firmy. Teda s výjimkou té, kde jsem dneska (směje se).

A co státní firma, České dráhy?

Nechci, aby to vyznělo špatně. Ale firmy by měli řídit odborníci. A to včetně vedoucích orgánů a dozorčích rad. Tam jsou u nás spíše politici. A ti mívají sklon dělat i populistické kroky, ne jen manažerské. Někomu, kdo něco v životě nedělal, se některé věci vysvětlují hodně těžce. Pro mne to byl krok stranou.

A jak je teda na tom ta firma, kde jste dnes?

Je tady investor, který na názory managementu hodně dá (zakladatel skupiny Czechoslovak Group Jaroslav Strnad, pozn. red.). Navíc má za sebou slušný seznam firem, které postavil na nohy, což VHM nyní velmi pomáhá při vyjednávání s bankami či zákazníky.

Nakolik vám v současné situaci Vítkovic pomáhají vaše osobní známosti?

Při obchodování je nejdůležitější kvalita, cena a termín dodání. Ale když vás neznají, tak se na vaši nabídku ani nepodívají. Navíc když jste firma v insolvenci. Tady ty známosti z obchodu pomáhají, protože vás znají. Vědí, že ten výrobek bude dobrý, že za něj ručíte.

V jakém stavu teď jsou VHM?

Insolvence běží, firma je ve ztrátě, začali jsme znovu vyrábět, obchodovat. Vytváříme nový obchodní tým, musíme prodávat. Rozjeli jsme ocelárnu. Ty výsledky teď nejsou skvělé, ale rosteme. Třeba Kovárna má práce dost.

Daniel Kurucz Po studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze pracoval například pro japonskou společnost Fujifilm, kde měl na starost vytvoření firemní sítě na Balkáně. Řídil firmy v USA, Kanadě, Číně a Indii. Zaměstnán byl také ve švédské strojírenské firmě Sandvik. Pro skupinu Agrofert, kde byl i členem představenstva, řídil mimo jiné pardubickou společnost Synthesia. V únoru 2014 se stal generálním ředitelem Českých drah, o osm měsíců později byl ale odvolán.

Nakolik je provoz ocelárny důležitý pro „zbytek“ VHM?

Cílem podnikání je vydělat peníze. Vždy chcete, aby byly vaše příjmy vyšší, než jsou náklady. Pokud bude ocelárna vyrábět konkurenceschopně, budeme od ní nakupovat. Pokud bude někde něco levnější, tak to koupím jinde. I uvnitř firmy musíme vytvořit tlak na efektivnost. Ale otázka, zda ocelárnu zavřít, či nikoliv, tady teď vůbec není. Ve výsledku může ocelárna být naší konkurenční výhodou. Je důležitá, má cenu ji zachovat. Pokud bychom zavřeli ocelárnu jen kvůli momentální úspoře, tak bychom se zbavili základu výrobního řetězce.

VHM teď dělají jistý krok bokem z vítkovického holdingu, neohrozí to další firmy a naopak?

Chceme a budeme kooperovat, ale ty nabídky musí být konkurenceschopné. Bez určité diferenciace se ale neobejdeme.

Jaké teď budou vaše kroky z hlediska investic do firmy?

Věřitelé bohužel budou muset v rámci insolvenčního řízení zčásti zaplatit škody, které tady byly v minulosti napáchány. A do budoucna si budeme muset na investice vydělat. Několik více let se tady příliš neinvestovalo. Nechci spekulovat, kam ty peníze z odpisů šly, ale v té fabrice nejsou. Teď musíme postupovat obezřetně a investovat, na co si vyděláme. Do strojů, které budeme potřebovat na aktuální zakázku a podobně.

V jaké situaci teď je firma na trhu?

Není to dobré. Když jste v insolvenci, tak vám to na důvěře nepřidá. My využíváme toho, že jsme noví. A že nás lidé znají odjinud. I proto jezdím s našimi obchoďáky na schůzky. Abychom získali zakázky.

Chystáte propouštění?

Nechystáme propouštění ve stylu „teď půjde 200 lidí“. Samozřejmě, že se budeme snažit zvyšovat efektivitu. To nemusí jít jen cestou propouštění, ale také větší flexibilitou zaměstnanců. Když nebudu mít práci pro kováře a ten bude umět svařovat, můžu mu dát jinou práci a nemusím jej propouštět. Takový člověk je pro mne důležitý. Právě chystáme studii, jaká pracovní místa budeme v nejbližší budoucnosti potřebovat. Doufám, že se nám jich podaří udržet co nejvíce.