V Mosulu hrozí zničení i těch památek, které přežily válku, říká archeolog

Jaká je teď situace v Mosulu?

Irák byl oficiálně prohlášen za osvobozený od IS. Úplně to ale neplatí. Skupiny teroristů se stáhly do hor ve středním Iráku, vedou odsud partyzánskou válku proti vládě. Ale severní Irák, kde na řece Tigrid leží Mosul, je nejen osvobozený, ale dá se říci, že i bezpečný. Za poslední měsíce tu nedošlo k žádnému sektářsky motivovanému násilí.

Odkud máte satelitní snímky, přes které na dálku monitorujete ničení mosulských památek?

Jsou to snímky z evropských družic. Kupujeme je, dostáváme je s tříměsíčním zpožděním. Mají vysoké rozlišení, odpovídá 40 centimetrům na jeden pixel. Jsme tak schopni vidět i menší předměty než auta. Srovnáváním snímků sledujeme změny v historickém centru Mosulu o rozloze zhruba čtyři kilometry čtvereční.

Ze kdy pochází první snímek?

Z podzimu 2013. Ukazuje stav města před všemi válečnými událostmi. Pak máme sérii snímků z celé okupace. Poslední jsou z loňského dubna a začátku července. Tehdy do oficiálního ukončení osvobozovací operace chybělo jen pár dní.

Karel Nováček Archeolog z olomoucké Univerzity Palackého při práci využívá i satelitní snímky. V iráckém Kurdistánu díky nim objevil celá zaniklá města. Když Islámský stát začal ničit památky v Mosulu, Nováčka to s kolegy velice zasáhlo. Spustili proto jejich dokumentaci.

Co jejich srovnání ukázalo?

Ve stručnosti se dá říct, že od června 2014 do července 2017 bylo město těžce poničeno teroristy z IS při systematické, cílené likvidaci nejcennějších památek. V poslední fázi osvobozování, zhruba od loňského května do začátku srpna, došlo k dalším výrazným poškozením. Nejviditelnější rozdíl je v celkovém barevném ladění snímků.

V čem se liší?

Nejnovější snímek má oproti těm z doby před zahájením osvobozovací akce úplně jinou barvu, je tmavě šedý. Po příchodu armády zuřily v centru mohutné požáry, vše je pokryté vrstvou suti, prachu a popela. Zmizela městská zeleň, roky ji nikdo neudržoval. Vidíme i explozemi rozlámané betonové konstrukce staveb, na snímcích vytvářejí specifické „mapy“. Není to vina jen koaličních sil, i když při osvobozování město bombardovaly a ostřelovaly ze země i z helikoptér. Řadu škod mají na svědomí teroristé, kteří odpalovali nálože v autech nebo sami sebe na ulicích.

Kolik památek zničil za tři roky IS a kolik samotná ofenziva?

To je těžko srovnatelné. Stavby, které ničil IS, většinou úplně zmizely. Srovnali je se zemí. Naopak budovy poškozené při osvobozování jsou v různém stavu destrukce. Často to není tak hrozné. Ovšem i za koaličními silami zůstalo zhruba čtyřicet staveb, jež jsou buď velmi těžce poškozené, anebo úplně zanikly. Musím ale říct, že některým věcem, které snímky ukazují, úplně nerozumím.

O co se jedná?

Některé budovy IS evidentně systematicky rozebíral. Nevím, co tím sledovali. Například u jednoho syrského ortodoxního kostela ještě před spuštěním osvobozovací akce postupně mizela kupole z věže a také chrámová loď.

Třeba chrám upravili na bojové stanoviště, na věže usadili nějakou zbraň či z ní udělali pozorovatelnu pro odstřelovače?

Je to možné. IS organizovaně celé měsíce boural i jeden z nejstarších mosulských kostelů, jehož základy pochází ze 4. století. Nezdá se ale, že by pak dostal nějaký zásah. Není tu žádný kráter či suť okolo. Zůstává ještě řada otázek. Památky v Mosulu, to je i detektivní práce.

Ukázaly vám snímky i něco pozitivního? Unikla některá cenná stavba zkáze?

Ano a je to velmi zajímavé. Hned několik cenných mešit i kostelů bombardéry při osvobozování města ušetřily. Kontrast je velmi nápadný, jejich bezprostřední okolí je zcela zničené.

Co se tam stalo?

Domnívám se, že se piloti pokoušeli těmto stavbám při bombardování vyhnout. Ještě před zahájením osvobozovací operace jsme se přes prostředníky spojili s vojenskou rozvědkou koaličních sil. Na jejich žádost jsme jim dali soupis cenných staveb, které ve městě ještě zůstaly. I s jejich souřadnicemi. Zavázali se, že ho budou respektovat.

Mešita Šajch al-Šatt a okolí na satelitních snímcích ze 7. dubna 2017 (vlevo) a 12. července 2017. Ačkoli zástavba kolem byla zcela zničena, památka zůstala i po osvobozovací operaci téměř neporušená. Možná jde i o zásluhu českých archeologů. Pro zvětšení klikněte

Takže zachráněné památky, které vidíme na satelitních snímcích, stojí díky vaší práci.

Nevím to jistě, nechci se tím proto chlubit. Vojenská rozvědka nám to samozřejmě nepotvrdí, ale ten kontrast je každopádně velmi velký. Je proto možné, že jsme k tomu nějakým způsobem přispěli. Bohužel to neplatí všude, v závěru osvobozování koaliční síly radikálně změnily taktiku.

Jak se to projevilo?

Prvních pět měsíců jednotky postupovaly opatrně a obsazovaly dům po domu. V posledních 14 dnech, a týkalo se to zrovna nejstarších čtvrtí Mosulu na břehu řeky, přešly na plošné bombardování. Pak tam jezdily buldozery a vše bořily. Za cenu obrovských materiálních, ale i lidských ztrát. Kromě IS se tam ukrývali i civilisté. Právě tady válka s teroristy skončila, nábřeží Tigridu ale tomu padlo za oběť včetně mnoha historicky velice cenných domů.

Proč se to stalo?

Nemám pro to vysvětlení, irácká armáda k tomu nedala žádné stanovisko. Mohu se jen domnívat, že chtěli konflikt už rychle ukončit. Předseda irácké vlády 10. července 2017 vyhlásil, že válka skončila a Mosul je osvobozený. Ale ještě nebyl, unavená armáda tak možná chtěla vše urychlit... Nebýt toho, byly by ztráty na životech, budovách, památkách, ale i infrastruktuře města menší.

Co teď bude dál s mosulskými památkami?

V Mosulu funguje skupinka velmi aktivních lidí, kteří si přejí pro město to nejlepší a snaží se udělat maximum pro zachování jeho historického dědictví. Jsou mezi nimi aktivisté i profesionální archeologové přímo z Mosulu. S těmi jsme v kontaktu. Nastává ale další kritická fáze pro tamní historické budovy. Lidé z nich vyklízí suť, která přitom obsahuje řadu zajímavých artefaktů – pozůstatky vnitřní výzdoby, zbytky mobiliáře či archivů. Toto by se mělo zachraňovat, navíc by se měly dané památky staticky zajistit.

Děje se to?

Bohužel od našich kolegů víme, že ne. Mají vážné obavy, že hrozí další poškození či úplné zničení těch staveb, které IS a osvobozování města přežily.

Na historii teď ve zničeném Mosulu asi myslí jen málokdo…

Na jednu stranu je to pochopitelné. Na druhou stranu historická architektura byla to nejcennější, co Mosul měl. Je s ní spojený obrovský potenciál pro turistický ruch. Na to by správa města měla myslet. Záchrana památek je vklad do budoucna. Ovšem kromě lidských sil a peněz na to chybí i proškolení experti, kteří by ji mohli zorganizovat a na vše odborně dohlédnout.

Co s tím? Chystáte se do Mosulu?

Dostal jsem s kolegy nabídku, abychom zorganizovali malou misi s cílem zdokumentovat nejcennější památky, jež tam zůstaly. Jde o to zachytit jejich stav moderními digitálními metodami a vytvořit podklad pro jejich budoucí rekonstrukci.

Je už jisté, že pojedete?

Jisté není v této práci nikdy nic, ale pravděpodobné to je. Momentálně dáváme dohromady finance. Velmi nápomocni jsou nám i kolegové z Velké Británie a Německa.

Je vůbec reálné zmapovat čtyři kilometry čtvereční plné suti?

Už mám připravený seznam priorit, to jest nejcennějších památek, které jsou nejohroženější. Vše ale záleží na počtu lidí a čase, který bychom tam strávili.

Jak vypadalo mapování památek v iráckém Kurdistánu navzdory islamistům