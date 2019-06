Bezúhonnost není důvod, odmítl soud nízký trest pro střelce z Chomutova

11:58

Bezúhonnost je standardem pro většinu populace, a tedy ničím, co by mělo vést k úvahám o mimořádném snížení trestu. Tak mimo jiné zdůvodnil Nejvyšší soud rozhodnutí, kterým vrátil pražskému vrchnímu soudu případ chomutovského střelce Petra Bendy. Vyplývá to z rozhodnutí, které má MF DNES k dispozici.