Rozhlednu na Velkém Kosíři opravíme a do sezony otevřeme, slibují obce

Cílem obcí je, aby už před začátkem turistické sezony byla oblíbená vyhlídková věž opět přístupná veřejnosti.

„Dopracovali jsme dokumentaci na opravy schodiště a další úpravy, které rozhledna bude vyžadovat. Vyzvali jsme stavební firmu, aby rekonstrukci provedla, a čekáme na její vyjádření. Pokud se nedomluvíme, budeme se snažit rozhlednu opravit sami, abychom vše stihli,“ potvrdil místopředseda mikroregionu Kosířsko a starosta Olšan Milan Elfmark.

Náklady na opravy, které se podle něj budou pohybovat minimálně v řádu desítek tisíc korun, by pak mikroregion vymáhal.

„Nyní náklady nedokážu přesně odhadnout, protože rozpočet se stále upravuje, aby se eventuálně v lednu nebo začátkem února mohlo vypsat výběrové řízení,“ dodal starosta. Kvůli uzavření rozhledny už obce podaly také žalobu.

Spory se vedou o příčinu problémů i posudek

Problém rozhledny na Velkém Kosíři spočívá v tom, že dřevěné schodiště, které obepíná hlavní konstrukci, visí mírně šikmo. Deformaci podle všeho způsobila vada v ukotvení schodiště. Rozhlednu navrhl projektant a autorizovaný architekt Svatopluk Sládeček z Brna.

Rozhledna Velký Kosíř Rozhledna na Velkém Kosíři s vyhlídkou ve výšce 25 metrů se lidem otevřela v červnu 2013. Stavba přišla na 6 milionů korun, přičemž Olomoucký kraj dal tři a mikroregion 1,5 milionu. Zbytek pokryla veřejná sbírka, v rámci které si zájemci symbolicky kupovali jednotlivé schody. Přírodní park Velký Kosíř s nejvyšším bodem ve výšce 442 metrů n. m., přezdívaným jako hanácký Mont Blanc, je vyhledávaným turistickým cílem. Hned vedle leží Čechy pod Kosířem se zámkem, unikátním parkem a muzeem kočárů a také lázně Slatinice.

„Nezlobte se, ale k případu se nemohu vyjadřovat, protože se situace stále mění,“ řekl.

V minulosti architekt naznačil, že za potíže je částečně odpovědný stavební dozor a rovněž provozovatelé rozhledny, kteří zanedbali údržbu.

„Navrhli jsme proto, aby se projektant, stavební firma a mikroregion Kosířsko podíleli na nákladech na opravy každý jednou třetinou. Starostové to však odmítli,“ uvedl architekt.

Spor se vede také o posudek znaleckého ústavu stavební fakulty Českého vysokého učení technického, který si objednaly obce, ale projektant a dodavatelská firma ho opakovaně odmítli jako neúplný. Posudek podle nich vychází z projektu, který byl určený pro výběrové řízení, nikoliv z prováděcí stavební dokumentace. To však zase odmítá mikroregion.

Na stavbu přispěli i dárci, kupovali si schody rozhledny

Pětadvacet metrů vysoká rozhledna si získala obrovskou popularitu. Od jejího otevření v roce 2013 ji navštívily tisíce lidí, konaly se zde tradiční novoroční výstupy na Kosíř nebo například slaňování pro veřejnost.

„Je odtud nádherný rozhled na všechny strany a do velké dálky,“ pochvaloval si vyhlídku jeden z turistů Martin Kuba. Za pěkného počasí je vidět až na Drahanskou vrchovinu a do Jeseníků.

„Samozřejmě nás hrozně moc mrzí, že je rozhledna zavřená. Obec a mikroregion jí věnovaly čas a peníze, Velký Kosíř je velkým lákadlem pro turisty a ve spojení se zámkem Čechy pod Kosířem jde o velice příjemnou lokalitu pro výlety,“ lituje starosta Elfmark.

Na stavbu rozhledny přispěla například i tehdejší prostějovská radní Milada Sokolová, když si symbolicky koupila jeden schod za deset tisíc korun.

„Mě to nesmírně mrzí, že je rozhledna zavřená. Kosíř je totiž výborné výletní místo, kam lidé mohou pěšky či na kolech a pak mohli vylézt nahoru a rozhlédnout se po kraji. Budu moc ráda, když se rozhledna znovu otevře. Na druhou stranu mě zaráží, že má po tak krátké době problémy se statikou, nebyla to stavba, která by stála pár korun. Ten, kdo problémy způsobil, by se měl na opravách podílet,“ míní Sokolová.