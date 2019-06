Žížaly budou likvidovat exkrementy návštěvníků šumavské rozhledny

Otevření toalet je naplánované na letošní září. Jedná se o závěr boje nebo spíš enormní snahy vedení Ski&Bike Špičák zajistit návštěvníkům toalety. Marně se o to snažili více než deset let, před kterými začal projekt rozhledny vznikat.

Zlom nastal v prosince 2011, kdy seznámili veřejnost s tím, že konečně mají dokument EIA hodnotící vliv stavby na životní prostředí. Orgány ochrany přírody si ale při získání daly podmínku. Nesmí zde vzniknout sociální zařízení.

A při otevření rozhledny v červenci 2014 tam WC opravdu nebylo. Vedení Ski&Bike Špičák se s tím nesmířilo a toalety nakonec zákazníkům zajistí.

„Získali jsme dotaci ze státního fondu životního prostředí na vybudování sociálního zařízení, které je biologické, bezodpadové. Bývá instalované ve Francii ve velkých horských střediscích. Jedná se o jedinečnou francouzskou technologii, která přírodu vůbec nezatěžuje. Měli bychom být první v České republice, kteří ji budou využívat,“ konstatoval provozní ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

S úsměvem připomněl, že se nejedná o zařízení jako ve Zvonokosech, což je název francouzského literárního díla, kde se lidé v malé obci hádají o výstavbu veřejných záchodků.

„Bude to buňka opláštěná dřevem, aby zapadala do šumavské přírody, nebude to tedy typ toalety „toi toi“ ani zděné veřejné WC, je to něco mezi tím,“ upřesnil Kasík.

Lanovka na vrchol Špičáku začne jezdit od soboty 15. června, turisté ji budou moci využívat až do poloviny září. Ve stejný den se zájemcům otevřou turistické trasy na Černé a Čertovo jezero.

Na milovníky cyklistiky čeká na Špičáku zcela zrekonstruovaná trať Black Friday. „Vylepšili jsme její povrch a přidali jsme jeden atraktivní skok přes trať,“ vyjmenoval Kasík.

V bikeparku je nově otevřen pumptrack, kde se sportovní nadšenci naučí pracovat s kolem, těžištěm nebo průjezdy klopenou zatáčkou. Pro výuku začátečníků slouží skill centrum.