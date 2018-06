Přes Rovensko jezdí tisíce aut denně. Jde tu o život, říká starostka

„Okamžitě padlo rozhodnutí o objížďce přes naše město,“ říká starostka Rovenska Jiřina Bláhová.

Jenže podle ní silnice přes Rovensko absolutně není vhodná pro hustou dopravu převedenou z komunikace I/35. „Jezdí přes nás v obou směrech těžké kamiony a především dopoledne je v Rovensku přecházení silnice hrou o zdraví nebo dokonce o život. Nebezpečí hrozí nejvíce starším hůře se pohybujícím lidem a dětem,“ upozorňuje Bláhová.

Velitel policie: Nemůžeme tam být 24 hodin denně

Hejtman Martin Půta požádal o pomoc krajského policejního ředitele Vladislava Husáka. Kritickým situacím v Rovensku a okolí se snaží zabránit policisté.

„Jezdíme do Rovenska často, ale nemůžeme tam být dvacet čtyři hodin denně,“ uvádí Milan Drahoňovský, velitel policie v Turnově. „Podle informací, které jsme dostali, by měla silnice I/35 zůstat uzavřená až do osmnáctého června,“ řekl Drahoňovský.

Před havárií provizorního mostu projížděla auta po I/35 v jednom směru a dopravu řídily semafory. Provizorní most vyrostl na I/35 kvůli naléhavé opravě propustku pod silnicí.

„Po havárii provizorního mostu jsme měli v Rovensku dopravní Sodomu Gomoru především v pátek 25. května a v pondělí 28. května,“ tvrdí starostka.

Kamiony tehdy projížděly po chodnících a drtily obrubníky. „Auta nezastavovala před přechodem ani skupinám dětí vedeným učitelkou. Marně jsme požadovali o betonové zátarasy na dvou nejvíce nebezpečných místech a o dopravní značku se sníženou rychlostí. Zejména páteční situace vyvolala pocit naprosté beznaděje a jistotu, že v případech mimořádného nebezpečí se musíme spolehnout jenom sami na sebe,“ vysvětlila Bláhová.

Kamiony ničí úplně novou silnici, běduje starostka

Hejtman Půta se obrátil na krajské vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby využilo dobrého počasí a co nejvíce urychlilo práce na výstavbě nového propustku pod silnicí I/35.

„My však chceme, aby ŘSD postavilo okamžitě přes I/35 nový provizorní most a doprava byla uvedena do souladu s původními rozhodnutími. Těžké kamiony v Rovensku ničí úplně novou silnici,“ shrnuje starostka Bláhová.