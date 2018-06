Opravte most podle nás, chceme ho rozšířit, bouří se lidé z Roudnice

Lidé z Roudnice i okolí včetně politiků si přejí most při rekonstrukci upravit tak, aby jim lépe vyhovoval, což znamená, že požadují především jeho rozšíření.

Obyvatelé Roudnice a Vědomic proto sepsali petici, která apeluje na radní Ústeckého kraje, aby své stanovisko přehodnotili a zapracovali do plánů opravy jejich požadavky na zvýšení bezpečnosti při užívání mostu.



„Petice vznikla jako občanská aktivita, vedení města ji však plně podporuje a doufá, že to bude jedním z podpůrných argumentů, aby vedení kraje vyšlo místním lidem vstříc a uvedlo most do stavu, který umožní bezpečný přechod řeky pěším a cyklistům,“ potvrzuje Jan Vancl z roudnické radnice, že místní úřady za svými obyvateli stojí.

Lidem především vadí, že přes most jezdí do centra města nákladní doprava, zatímco na něm není dostatek místa pro pěší a cyklisty.

„Most by svým charakterem měl sloužit jako městský. Sportovci přes něj pěšky nebo na kole pendlují na sportoviště či do plaveckého bazénu. Děti z Vědomic přes něj denně dojíždějí do Roudnice do školy,“ upozorňuje Vancl.

Přes most vede Labská stezka

Přes most zároveň vede mezinárodní Labská stezka pro cyklisty spadající do sítě tras Eurovelo, a používají ho tedy tisíce cykloturistů ročně.

Právě chodcům a kolařům přitom nedostačuje šíře chodníků, které mají pouze 120 centimetrů, a úzká vozovka neumožňuje cyklistům bezpečnou jízdu ani po silnici.

Roudnický most byl projektován v roce 1910. „Tehdy však počítal s úplně jiným provozem,“ poukazuje Vancl na to, že dnes tudy vede vytížená silnice II/240.

Podle místostarosty Františka Padělka ovlivní nová podoba mostu roudnické dění na další desítky let, a proto je požadovaná úprava jeho parametrů silně žádoucí.

„Vyzvali jsme proto hejtmana i radní kraje, aby přehodnotili stávající podobu projektu. Zaslali jsme jim připomínky a chceme vyvolat jednání s cílem zohlednění charakteru mostu jako městského, s důrazem nikoli na nákladní, ale osobní dopravu, především pak pro pěší a cyklisty,“ uvedl Padělek.

Text petice je dostupný na webu města a na 23 petičních místech. Patří mezi ně kancelář pro ověřování na radnici, informační a dopravní centrum na Karlově náměstí, školy i řada obchodů, restaurací a kaváren.

„A zapojily se samozřejmě také okolní obce Vědomice, Kyškovice, Chodouny, Vrbice, Hošťka a Polepy,“ vyjmenoval Vancl.