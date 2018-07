U roudnického hřbitova vyroste nejpozději do listopadu nové parkoviště

„V minulém týdnu začaly výkopové práce a termín dokončení je stanoven na 15. listopadu. Ale očekáváme, že by to mohlo být hotové i dříve,“ uvedl Jan Vancl z roudnického městského úřadu.

Součástí výstavby parkoviště bude také vybudování nové silnice. „Příjezdová cesta ke hřbitovu bude tři metry široká jednopruhová obousměrná místní komunikace. Důvodem tohoto užšího profilu vozovky je snaha zachovat sousedící aleje, aby je neohrozily stavební práce,“ vysvětlil Vancl.

V budoucnu by na vznik nového parkoviště měla navázat ještě výstavba rozlučkové síně.

„V projektu je proto počítáno i s realizací potřebných přípravných prací na přivedení vody, elektřiny a kanalizace, aby už se později v ploše parkoviště a na příjezdové cestě nemuselo kopat,“ podotkl Vancl.

Vybudování rozlučkové síně plánuje Roudnice už řadu let. Měla už i zájemce o stavbu, ten si to však nakonec rozmyslel. „Nyní hledáme investora, který by rozlučkovou smuteční síň nejen investoval, ale i provozoval,“ doplnil Vancl.

Nové parkoviště, příjezdová cesta i všechny přípravné práce by město měly vyjít na 2,3 milionu korun.