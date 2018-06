Obyvatelé věří, že stavba ropovodu neohrozí Klíny a část Litvínova

Otázky a odpovědi K čemu ropovod? Se stavbou ropovodu Litvínov–Spergau ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) počítá od roku 2015. Jde o prodloužení ropovodu Družba přepravujícího surovou ropu z jižní větve od rafinerie Litvínov do rafinerie TRM Spergau. Smyslem je zabezpečení přepravy suroviny propojením jižní větve přes ČR a Slovensko a severní přes Německo a Polsko. Posílí to energetickou bezpečnost Česka i Německa. Kde se vzal problém? Do loňského podzimu jeho trasa z Litvínova k hranicím s Německem byla v mapách plánovaného rozvoje kraje zakreslena pouze jako 15 kilometrů široký pás. V lednu šéfové místních samospráv zjistili, že trasa ropovodu se podle plánů státní firmy Mero zúžila na 300 metrů a povede z Litvínova přes Klíny na Mníšek, aniž by přitom Mero mělo územní rozhodnutí. Klíny by částečně zmizely z mapy a o domy a pozemky by přišly stovky lidí v Litvínově. Co bude dál? Radnice začaly jednat s obyvateli i firmou Mero, vznikl společný tým. Litvínov již připravil náhradní variantu trasy, která nezasahuje žádnou obec, vyjádřit se k ní musí ovšem ochránci přírody. Klíny a Litvínov již podaly na kraj stížnost a připomínky k projektu, radnice mají řadu možností, jak se bránit a najít jiné řešení. Co na to stát? MPO snahu najít alternativu vítá.