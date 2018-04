Odvoz kalů z ostravských lagun se odkládá, plynárna zatím nedala souhlas

Společnost AVE CZ má připraveno ke konečnému spálení prvních třináct tisíc tun kalů z ropných lagun někdejší společnosti Ostramo. AVE CZ z lagun těží zbylých 91 tisíc tun kalů, s nimiž se v původním projektu nepočítalo.

Součástí těžby je i následná likvidace, pro kterou byla vybrána tlaková plynárna ve Vřesové, vlastněná společností Sokolovská uhelná.

„Sokolovská uhelná finalizuje přípravy energetického využití kalů z ostravských lagun a zatím nedala souhlas k dovozu zpracovaných kalů, který je podmínkou k zahájení odvozů upravených kalů z Ostravy,“ uvedla mluvčí společnosti AVE CZ Pavla Ivácková.

Odklad problémy nezpůsobí

Odklad odvozu kalů by ale neměl být pro termín konečné likvidace lagun problém.

„Posečkání v řádu dnů či týdnů žádné komplikace nezpůsobuje, společnost AVE CZ může upravené kaly dočasně ukládat v areálu lagun až do výše 30 tisíc tun,“ řekla Jana Dronská, mluvčí státního podniku Diamo, který na miliardovou ekologickou zakázku dohlíží.

„Diamo navíc vítá maximální komplexní přípravu všech zařízení i opatření pro zajištění bezproblémového a ekologicky šetrného odstranění nadbilančních kalů,“ dodala.

Ve Vřesové by měla být směs kalů z ostravských lagun a vápna spálena ve speciální tlakové plynárně.

„Ta využívá moderní technologii bezvýduchových generátorů, díky níž se do ovzduší nedostávají žádné plyny,“ vysvětlila Ivácková. „Plynárna bude kaly postupně zplyňovat společně s hnědým uhlím. Jde skutečně o unikátní technologii a v České republice neexistuje ekologičtější a efektivnější likvidace tohoto specifického nebezpečného odpadu,“ dodala mluvčí AVE CZ.

Záměr vozit do spalovny u Sokolova toxické kaly z Ostravy vyvolal v Karlovarském kraji pozdvižení. Lidem vadí, že nemají dostatek informací.

Kalů bylo více, než s čím se počítalo

Kaly z lagun společnosti Ostramo začala společnost AVE CZ těžit letos v zimě v rámci zakázky na odstranění nadbilančních kalů z lagun. Na území na okraji ostravské čtvrti Fifejdy zůstaly poté, co konsorcium firem Čistá Ostrava z lagun odtěžilo původně odhadované množství kalů.

Při tom se ale ukázalo, že v areálu zůstalo více než 90 tisíc tun kalů, které nemohly být v rámci původní zakázky odtěženy.

V následném výběrovém řízení zvítězila společnost AVE CZ, jež se ve smlouvě – oproti té původní – musela zavázat ke konkrétní a konečné likvidaci kalů, pro kterou byla vybrána právě tlaková plynárna ve Vřesové.

Už žádný přeprodej dalším firmám

Neměla by se tak opakovat situace z původní zakázky na likvidaci lagun, kdy část vytěžených kalů nebyla zlikvidována, ale jen přeprodána sítí firem a převezena na jiná místa.

Například do Vratimova, kde zápach uskladněných kalů ztrpčuje již několik let život tamním obyvatelům. I vratimovské kaly by měly být ještě letos zlikvidovány, za jejich spálení zaplatí stát a kraj zhruba 40 milionů korun.

Stát navíc bude muset počítat s výdaji na možnou likvidaci kalů vyvezených do Polska, což chce po České republice polská strana.