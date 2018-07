Do zplyňování kalů mluvit nesmíte, vzkázalo Karlovým Varům ministerstvo

„Naše odvolání se týkalo toho, že nejsme takzvaným účastníkem řízení povolení pro zplyňování kalů, které dělá společnost Sokolovská uhelná,“ vysvětlil primátor Petr Kulhánek.

Obavy související se zplyňováním koncem dubna vyjádřila městská komise lázeňství a cestovního ruchu. Upozornila, že likvidace ropných kalů ve Vřesové nepůsobí dobře na lázeňské hosty. Primátor od ní dostal koncem dubna úkol, aby se pokusil rozhodnutí o zdejším zplyňování kalů zvrátit (podrobněji v článku Karlovy Vary se bojí, že jim likvidace ropných kalů odradí lázeňské hosty).

„Komise lázeňství logicky preferuje a brání lázeňství a lázeňskou destinaci Karlovy Vary. Proto mám prozkoumat povolení, které fakticky umožnilo Sokolovské uhelné dovážet a zplyňovat nebezpečné kaly. Komise mi zároveň uložila, abych vyvinul veškeré úsilí k tomu, aby se zplyňování týkalo pokud možno jen kalů z lokální zátěže,“ zdůvodnil tehdy primátor.

Zmínil přitom své pochybnosti, že by mohl celý již rozjetý proces zvrátit, nicméně se kvůli situaci sešel s právníky.

„Zatím jsem dal do další komise lázeňství celé vyjádření ministerstva a uvidíme, jak se k tomu budeme stavět dál. Záleží na komisi, ale moc nástrojů nemáme. Tenhle byl v podstatě náš jediný – tedy vyjádřit snahu o to, stát se účastníkem řízení,“ řekl Petr Kulhánek. Ten zároveň podotkl, že zplyňování je už otázkou pěti let, kdy se to týkalo lokálních zátěží.

První várka ropných kalů z ostravských lagun dorazila do plynárny ve Vřesové koncem dubna. Sokolovská uhelná tehdy informovala, že se látky rozloží v tlakové nádobě, takže při likvidaci nebude nic unikat do ovzduší. Kaly se budou přidávat ke zplyňovanému uhlí, v poměru tří až čtyř procent celkového množství uhlí (psali jsme o tom v článku Do Vřesové už vlaky přivezly prvních 200 tun ropných kalů z Ostravy).

Společnost dále zmínila, že zatímco ve většině případů se dnes odpady v Česku likvidují formou spalování, tlaková plynárna tento proces umí ekologicky nahradit. Dokáže přeměnit ropné kaly na energetický plyn, který se poté využívá pro pohon turbín nedaleké paroplynové elektrárny.