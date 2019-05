Pochybně řízené rozdělování dotací z EU stálo kraj skoro 600 milionů

Ústí má hezké muzeum z dotací. Byl to však průšvih Je to takové severočeské, chtělo by se říci. Díky EU tu máme krásně opravené muzeum, ale oprava s sebou přinesla i pachuť. Za rekonstrukci svého muzea muselo Ústí nad Labem zaplatit pokutu 6,5 milionu korun. Přitom mohlo být o poznání hůř. Původní sankce za chybu v evropském projektu, kterou radnici vyměřil úřad ROP Severozápad, činila astronomických 296 milionů. Vytýkal mu například to, že po uchazečích o zakázku chtěl potvrzení o jejich bezdlužnosti vůči městu. O snížení sumy rozhodlo ministerstvo financí. „Domníváme se, že za pochybení, která byla v rámci projektu zjištěna, byla původní sankce opravdu nepřiměřená,“ řekla před necelými třemi lety tehdejší primátorka města Věra Nechybová. Rekonstrukce muzea vyšla na 447 milionů, přičemž evropská dotace činila přes 335 milionů korun. Záležitostí se zabývala policie, která došla k závěru, že oprava byla předražená o 53 milionů. Protože ale nedohledala, jak o ní hlasovali zastupitelé, nikoho neobvinila a případ odložila. Politiky zachránila amnézie, prostě ztráta paměti. Jak dříve uvedla MF DNES, například Jan Kubata, někdejší primátor za ODS, nejprve na policii přiznal, že hlasoval pro, protože to podle něj bylo výhodné pro město. Pak si ale svá slova rozmyslel a sám měl zavolat vyšetřovatelům, že chce svou předchozí výpověď změnit. Uvedl, že si vlastně nepamatuje, jak tehdy hlasoval. „Pro mě je důležité, že muzeum stojí, je opravené a je využívané. Nikdo peníze neodnesl,“ pronesl Jan Kubata před lety pro ČT. Stejně na tom byli i další zastupitelé. A právě to bylo zásadní. Nešlo totiž nijak dokázat, jak kdo hlasoval. V sále tehdy ještě nebylo záznamové zařízení. Hlasy počítaly úřednice podle zvednutých rukou. Pro bylo sedmadvacet politiků. Podle policie porušili zastupitelé povinnost řádně spravovat majetek. „Trestný čin se stal, ale nepodařilo se identifikovat, jak hlasovali jednotliví zastupitelé,“ řekla tehdy krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Pokud jde o sankce od ROP Severozápad, Ústí dostalo kvůli pochybením v evropských projektech pokutu vícekrát. Například za projekt městských sadů či opravu sídliště Mojžíř. Pokuty postihly třeba i Litoměřice nebo Žatec.