Dvacet let od útoku na Romy. Skinheadi vyrazili do Modré hvězdy v Budějovicích

Na přepadení romského večírku v českobudějovické restauraci Modrá hvězda si dnes už vzpomene jen málokdo. Dozvuky incidentu z listopadu 1999, který po tři roky zaměstnával média, policisty i soudy a jehož ohlasy dorazily až do Anglie, vyšuměly stejně přirozeně, jako utíká čas. Aktéři příběhu zestárli o jednu generaci.

To nic nemění na tom, že před dvaceti lety šlo o kauzu v Českých Budějovicích s rekordním počtem obžalovaných. Státní zástupce Josef Richtr vinil 24 vesměs mladíků ve věku od 16 do 24 let z rasově motivovaného násilí a propagace extremistického hnutí. Podle obžaloby zaútočili v noci z 20. na 21. listopadu 1999 na nic netušící hosty zábavy a snažili se je zmlátit. Někteří z nich byli ozbrojení.

Policejní protokoly přitom popisovaly kauzu jako náhodné tažení opilých mladíků hlásících se k hnutí skinheads, kteří po sešlosti v baru Natali v Kněžské ulici dostali nápad postrašit Romy. Pochod na Modrou hvězdu vzdálenou několik stovek metrů za skandování rasistických hesel dopadl i tak katastrofálně. Se zraněnými a škodou za desítky tisíc korun.

Soud případ otevřel v roce 2000. Při prvním verdiktu potrestal šest obžalovaných nepodmíněnými tresty v délce do třiceti měsíců, patnáct dostalo podmínku. Po jejich odvolání pokračovala líčení až do března 2003, kdy jedenácti obžalovaným uložil podmíněné tresty, čtyři obžaloby zprostil.

Předseda senátu Jiří Trnka to zdůvodnil pochybnostmi o tom, zda se všichni obžalovaní přepadení zúčastnili. Měli totiž stejné účesy, stejné oblečení a někteří přes obličej šátky. Poškození si je při identifikaci pletli.

Dům v Českých Budějovicích, kde býval podnik Modrá hvězda. Před dvaceti lety zde zaútočili skini na romy.

Právě pochybnosti kolem důkazů, střetu i kolem následného policejního zásahu dodnes vyvolávají dohady, zda byli všichni viníci po právu potrestáni. Jedním z oponentů je konzultant Evropského střediska pro práva Romů Markus Pape. Podle něj byl útok několik dní předem naplánovaný a jeho hlavní organizátoři stihli před policií včas ujet auty.

„Policie zasáhla pozdě. Přitom jeden z obžalovaných uvedl, že zná mobil člověka z Příbrami, který ho pozval do Budějovic na sraz,“ připomněl Pape.

Tuto verzi potvrdil i obžalovaný mladistvý skin. Podle svých slov dostal echo, že do baru Natali přijedou špičky z centra hnutí. Na sraz se vypravil, aby uviděl své vzory.

Nejasnosti trvají i kolem údajné střelby. Po útoku zůstaly zvenku prostřelené skleněné dveře restaurace. Znalci se však neshodli na posudcích kolem stop. Nenašla se ani pistole.

„Ještě teď si pamatuji, jak se skini tlačili dovnitř dveřmi, které jsme zevnitř drželi. Pak jeden vystřelil ostrý náboj. Asi deset skinů se dostalo dovnitř, rozbíjeli všechno. Židle, hudební nástroje. Všichni víme, že přepadení Modré hvězdy si plánovali už dva dny dopředu. Mně vyrazili venku u auta okno a zrcátka, dodnes mi škodu nikdo nezaplatil. Už je to promlčené,“ vzpomíná účastník zábavy Koloman Bugoš.

Podobně jako další jeho známí použil incident jako záminku k dočasné emigraci do Anglie.

Strážníkům dnes pomáhají romští asistenti

Incident, který jen náhodou neskončil vážnějšími zraněními, se odehrál v patrovém klasicistním domě mezi ulicemi Hradební a Na Mlýnské stoce. Restaurace v něm skončila brzy po útoku, dnes je prázdný.

Podle památkářů má dům historickou cenu. Na začátku 20. století sloužil jako sklad pro Zátkovu sodovkárnu. Jde o budovu z 19. století, která se vměstnala do hradební zdi při přestavování parkánu. Jeho majitel nechává bohužel objekt na významném místě v městské památkové rezervaci chátrat.

Jeho sousedé většinou na útok z roku 1999 zapomněli. Dvacet let je dlouhá doba a navíc rasové nepokoje jsou podle nich ve městě minulostí. „Jsem tady třicet let, ale na rvačku v Modré hvězdě si nevzpomínám. Asi jsem to z paměti vytěsnila,“ míní například prodavačka ze sousedního papírnictví Jindřiška Jiránková.

Incident má už za dávnou minulost i krajský koordinátor pro romské menšiny Roman Slivka. Podle jeho mínění se atmosféra ve společnosti mezitím uklidnila i díky vývoji bezpečnosti. Například sídliště Máj, kde eskalovaly nepokoje kolem soužití s Romy v roce 2013, mají pod dozorem romští asistenti strážníků.

Podobné řešení navrhoval Slivka už před dvaceti lety. Navíc se domnívá, že hodně rasových konfliktů vyvolali extremisté z jiných měst, kteří ovlivnili místní obyvatele. Za dvacet let se změnila u policie hlavně technika monitorování excesů na veřejnosti. „Máme víc kamer v ulicích, víc záznamové techniky, pomáhají i lidé, kteří nám poskytují snímky incidentů. Důkazní situace u podobných případů jsou dnes mnohem lepší,“ míní policistka z antikonfliktního týmu Pavla Tůmová.