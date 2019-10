Obžalovaný z výroby dětského porna peskoval žalobce a vyhodil pojistky

Pavel Rohel a jeho společníci podle obžaloby v letech 2006 až 2014 v ateliéru v Červeném Kostelci na Náchodsku vyráběli a dále šířili dětskou pornografii. Pořizovali snímky dětí ve spodním prádle a kostýmech, ale i nahých ve vyzývavých polohách. Hradecký soud obžalovaného potrestal už dvakrát, jednou na sedm a podruhé na šest let.

Ani druhý rozsudek ale nevešel v platnost, hradecký soud musí celý spis, který obsahuje několik tisíc stran, projednat znovu. Tentokrát rozhoduje soudce Miroslav Mjartan.

Hlavní líčení začalo už v pondělí, Rohel ovšem nepřišel. Tehdy jen vzkázal, že nemá takové věci zapotřebí, avšak ve středu prý přijde.

Slib dodržel a už v osm hodin ráno netrpělivě přešlapoval na chodbě před soudní síní. A bylo ho všude plno. Ještě před začátkem líčení stihl novináře seznámit s úryvkem v zákoně, který podle něj definuje pornografii. Vzal si kvůli tomu sebou trestní zákoník, se kterým se nechal ochotně fotografovat.

Jeho “obhajobu“ před novináři na chodbě se snažil utnout státní zástupce Milan Šimek, který pronesl, že si Rohel zákon vykládá po svém.

Obžalovaný si však svou „show“ nenechal zkazit a neodpustil si ani poznámku ke státnímu zástupci. Nejdříve jej napomenul, proč okřikuje novináře.

„Pane doktore, jste na veřejném místě, takže vás tady novináři fotit můžou,“ pronesl ve chvíli, kdy státní žalobce napomenul fotografa, aby ho nefotil spolu s obžalovaným, když seděli vedle sebe.

Vzápětí Rohel státního zástupce obvinil z falšování důkazů: „Vždyť jste chodil se soudcem na tenis a kafe. Falšoval jste důkazy. Ještě to neskončilo,“ vyhrožoval a dále pózoval fotografům.

Z devadesáti procent je to dětská pornografie, řekl Uzel

Až komických momentů bylo víc. V soudní síni obžalovaný požádal, jestli k obhajobě může použít soukromý počítač, aby se v kauze orientoval.

Senát v čele s předsedou Miroslavem Mjartanem mu to povolil, a tak Rohel začal tahat prodlužovačky. Když jednu z nich zapojil do zásuvky, vyhodil pojistky a místnost na několik minut zhasla.

Na hlavní líčení se dostavil i známý sexuolog a soudní znalec Radim Uzel. V kauze zpracoval už dva znalecké posudky. Poprvé ho oslovil sám Rohel, který mu zaslal dvacet snímků, aby je posoudil. Uzel o nich nejdříve řekl, že nejsou pornografické.

Soudního znalce však poté oslovil i přímo soud a dal mu k dipozici veškerý materiál, tedy stovky tisíc fotek. Znalec změnil názor a snímky označil za pornografické.

Kauza se sporem o definici dětské pornografie Kriminalisté u obžalovaného před lety objevili 600 tisíc snímků a videí. Vrchní soud v Praze hradeckému senátu nařídil celou věc projednat znovu a řádně označit snímky, které jsou pornografické. To je podle státního zástupce Milana Šimka nelehký úkol. Už loni vrchní soud případ vrátil kvůli tomu, že nebylo jasné, které snímky pornografické jsou, a které ne. Podle obžalovaného je pouze jedenáct fotek se sexuálním podtextem, a ty prý byly určené soukromým zákazníkům. Zbytek je pak podle něj naprosto nevinných. Policie Rohelovu skupinu několik měsíců sledovala a odposlouchávala. Nakonec obvinila čtyři cizince, kteří byli dopadeni ve Španělsku, Švédsku, Kanadě a Francii. Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili obrovské množství dat, tisíce kontroverzních snímků. Mezi poškozenými je téměř sto dětí ve věku od 7 do 18 let.

„V devadesáti procentech se jedná o dětskou pornografii. Před dvaceti lety by však tyto snímky za pornografické považovány nebyly. Nyní se to však posuzuje přísněji. Všech 600 tisíc snímků nejde konkretizovat. Dívám se na ně globálně,“ uvedl před soudem Radim Uzel.

Podle něj i normální člověk pozná, co je a není pornografie. „Jednoznačná hranice a definice nemůže existovat. Nemůžu chodit po ulici a ukazovat fotku lidem a ptát se, jestli to je podle nich pornografie, nebo ne. Napsal jsem k tomu spoustu publikací, takže věřím, že to rozeznám,“ pokračoval sexuolog. Připustil ovšem, že jiný soudní znalec může mít odlišný názor.

Státní zástupce Šimek nechal přehrát snímky, aby se k nim Uzel před soudem vyjádřil. Většinu z nich označil za pornografii.

„Obžalovaný nafotil sekvenci padesáti fotek dětí, které se u toho různě hýbaly. Z těch padesáti byla třeba jen jedna pornografická a tu prodal do zahraničí. Obžalovaný po dětech žádal třeba pozice tygříka, což je i na důkazním videu,“ řekl Šimek pro MF DNES.

Jedna námitka za druhou, skákali si do řeči

Rohel však na ukázané fotky reagoval opět úryvkem ze zákona. „Podle mě fotky pornografické nejsou,“ argumentoval.

Soudce pak musel obžalovaného i žalobce několikrát krotit, protože mezi sebou podávali jednu námitku za druhou a skákali si do řeči.

Soudní líčení bude pokračovat na konci října. Ke kauze se vyjádří další soudní znalci.