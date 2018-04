Rodiče pětiletých dětí nesmí zapomenout na jejich povinné předškolní vzdělávání

Zákonní zástupci dětí (zpravidla rodiče) si musí dát pozor na zákonnou povinnost předškolního vzdělávání svých potomků. „pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, platí povinnost předškolního vzdělávání a to od 1. září 2018. Aktuálně se to týká 173 dětí majících v současnosti trvalý pobyt na území města Rožnov pod Radhoštěm,“ uvedl vedoucí odboru školství rožnovského MěÚ Dušan Vrážel.

„Pro zákonné zástupce, jejichž dětí již do mateřské školy dochází, se nic nemění a dítě bude plnit povinné předškolní vzdělávání v dosavadní mateřské škole. Zákonní zástupci těchto dětí nemusí proto konat žádné administrativní úkony ke splnění svých závazků vztahujících se k povinnému předškolnímu vzdělávání. Pokud však ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho jeho zákonný zástupce přihlásit k předškolnímu vzdělávání, a to v jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu,“ doplnil Dušan Vrážel.

Termín zápisu byl stanoven jednotně na dny 9. května v době od 8 do 16 hodin a 10. května 2018 v době od 8 do 12 hodin pro všechny mateřské školy zřizované městem Rožnov pod Radhoštěm.

Zákonní zástupci dětí, na něž se povinnost předškolního vzdělávání vztahuje a dosud jejich dítě do mateřské školy nedochází, obdrží do konce dubna od odboru školství a sportu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podrobnou písemnou informaci, jak postupovat při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doplnil Dušan Vrážel s tím, že nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 5 000,- Kč.

Další informace k povinnému předškolnímu vzdělávání a doporučení, jak postupovat při přihlašovaní dítěte k docházce v mateřské škole naleznou zákonní zástupci zde.