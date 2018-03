Prvňáci se v Budějovicích hlásí k zápisu elektronicky, zájem je veliký

Dosud museli rodiče většinou vyplňovat přihlášku prvňáčka až při zápisu v dané škole, nově ji mohou vypsat v předstihu na webových stránkách. Město otevřelo elektronický systém od pondělí a už v něm jsou stovky žádostí.

Ve středu dopoledne jich bylo 445, což je přibližně třetina dětí, které město u dubnových zápisů očekává. Do šestnácti městských škol by mělo dorazit 1 150 nastávajících prvňáčků z Budějovic a dohromady s předškoláky z okolních obcí jich má být okolo 1 300.

„Ale když odečteme na 200 dětí s odkladem školní docházky, budeme jich umisťovat okolo 1 100. Jsme schopni přijmout každého prvňáčka, i když školy jsou na hranici kapacity a ne všichni noví žáci se musejí dostat do školy, kterou si vyberou,“ uvedl náměstek primátora Petr Podhola.

Volná místa budou ve školách na Máji či ve škole E. Destinnové

Ve většině základních škol v Budějovicích bude v září jen tolik míst, kolik z nich odejde deváťáků. Volná místa v lavicích mají například v základních školách na sídlišti Máj, ve škole Emy Destinnové či ve škole Nová.

Rodiče by měli žáka přivést do spádové školy podle adresy trvalého bydliště, díky zásadě svobodné volby ale mohou svého potomka přihlásit i na jinou než spádovou školu. Jenže její ředitel takového žáka přijme, pouze pokud bude mít volné místo po přednostním přijetí dětí z vlastního obvodu.

A to může některým rodinám komplikovat život, protože si vysněnou školu vybírají podle sportovního či uměleckého zaměření, místa svého zaměstnání či na doporučení známých. Zkoušejí proto přihlásit prvňáčka na více škol a doufají, že se na vybranou školu dostane.

S pomocí elektronické přihlášky si ale rodiče mohou na některých školách i lépe zorganizovat čas při samotném zápisu, který bude letos na budějovických školách 5. a 6. dubna.

„Rodiče si mohou rezervovat čas u zápisu dopředu po dvaceti minutách. Máme na to vyčleněných devět místností a v novém systému vidím rezervace na oba dny. Pro rodiče je dobré, že nemusí s dětmi čekat ve frontě,“ řekl ředitel Základní školy Bezdrevská Pravoslav Němeček s tím, že za první dva dny dostal třicet rezervací.

Tato škola na sídlišti Vltava má letos ve spádovém obvodu 129 dětí k zápisu, přijmout chce 104 prvňáčků do čtyř tříd. „Předpokládám 20 až 23 odkladů, dětí bude tak akorát. Někteří budou chtít jinam, naopak k nám zamíří odjinud hlavně ti, kteří mají zájem o třídu s rozšířenou výuku hudební výchovy,“ předpokládá Němeček.

Zvolili stejný systém jako v Brně

Magistrát se pro zavedení elektronických zápisů v základních školách inspiroval v Brně, kde je podle náměstka Podholy měli jako první.

„Otevřeně říkám, že to je stejný systém, který jsme převedli do Budějovic. Loni jsme to nemohli udělat, protože v Brně to měli jako pilotní projekt. Stojí za tím stejný zhotovitel, který udělal i elektronické zápisy do mateřských škol, v nichž to zafungovalo velice dobře,“ sdělil Podhola.

Město získá z elektronických zápisů předběžný přehled o zájmu a rodič dostane základní informaci o počtu přihlášených. Hlavními kritérii přijetí jsou věk a adresa trvalého bydliště, někde to může být i sourozenec ve škole, přesné podmínky si stanoví samotní ředitelé.

Novinku ale zřejmě ocení i ředitelé, protože budou dopředu vědět, jak velký je zájem právě o jejich školu. A to i když elektronické zápisy nejsou povinné a ti, co virtuální přihlášku nepodají, mohou formulář vyplnit až u samotného zápisu. Přesná pravidla najdou rodiče na školních webech.

„Víme, že zkušenosti s elektronickým zápisem v mateřinkách jsou dobré. Ale fakt je, že jejich program je mnohem jednodušší, u nás se v tom kombinují i odklady. První rok bude zátěžový, ale předpokládáme, že to hlavně urychlí odbavování rodičů u zápisů,“ řekl ředitel ZŠ Máj I Luboš Staněk.

Pracuje s podobnými čísly jako jeho kolega z Bezdrevské - ve spádovém obvodu má 118 dětí, přijmout jich může 100.