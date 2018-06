Roční provoz pražské kompostárny se osvědčil!

Do zařízení ve Slivenici vozí bioodpad firmy starající se o městskou zeleň i jednotliví občané. Radní Jana Plamínková ubezpečuje, že lidé v okolí kompostárny zápach neobtěžuje. „Pokud je kompostárna dobře vedená, tak vůbec nepáchne. Zápach se tvoří jen tehdy, když je tam velké množství trávy, která hnije. Jde o to, aby ten proces probíhal tlením, to znamená za přístupu vzduchu a nikoliv hnitím, což znamená bez přístupu vzduchu.“

Za každých 5 kilogramů odevzdaného bioodpadu si pak může občan odvést 1 kilogram hotového kompostu. Služba je pro obyvatele Prahy zdarma, ostatní musejí zaplatit podle ceníku. Službu zatím využívají firmy, které se na území metropole starají o údržbu městské zeleně. Přivážejí tam posekanou trávu nebo větve stromů a keřů. Proces tvorby kompostu trvá 3-4 měsíce.

Poslechněte si reportáž Tomáše Kabáta popisující provoz kompostárny: