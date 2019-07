GLOSA: Olympic dal největší pecky, Rock for People ovládly taneční vibrace

Bylo pěkně a teplo, ale ne zas takové, aby museli hasiči kropit areál vodou a záchranka křísit desítky dehydrovaných návštěvníků. Ideální festivalové počasí přitáhlo druhý den na letiště do Festivalparku pocitově možná největší počet lidí za poslední roky. Houfy pendlující mezi pěti pódii se bavily už od odpoledne (Ohlédnutí za prvním večerem čtěte v glose: Bring Me The Horizon přivezli hlavně show).

Podvečerní vystoupení americké čtveřice Our Last Night bylo teprve zahřívacím kolem. Možná až přílišnou snahou přesně se vejít do moderních melodických metalcorových škatulek si hoši sami přidali na zaměnitelnosti, což frontman kapely korunoval opakovanou a pro mnohé už otravnou výzvou publiku „make some f**king noise“.

Střídání naštvaných a romantických poloh přesto zabíralo a Our Last Night servírovali širokou škálu emocí, které se s menším i větším úspěchem přenášely na mladé publikum.

Avizované přitvrzení 25. ročníku v tu chvíli na mnohem menším pódiu potvrdil český zástupce death-metalové komunity Horrible Creatures, který by jistě více spojenců našel na přespolním Brutal Assault. Mimochodem tento svátek metalu vypukne v josefovské pevnosti přesně za měsíc. Kvartet z Horrible Creatures také stihl pozvat na svůj dnešní koncert ve Znojmě.

Osmý den schází nám...

O půl osmé skupinky postávající před stanem pro deset tisíc lidí viditelně zestárly. Že se želva ne moc snadno hledá, ví každý, kdo někdy seděl u táboráku. Ale že si s Olympicem zazpíváme v roce 2019 na hlavním pódiu Rock for People, to si asi představoval málokdo.

Nepřekvapí, že právě před tímto vystoupením šéf festivalu Michal Thomes pozdravil diváky a mnohým poděkoval, že se už 25 let podílejí na pořádání této přehlídky. (Rozhovor s pořadatelem čtěte v článku Na pětadvacátý ročník se bude dlouho vzpomínat).

„Rock for People 25? To je dobrý. Olympic 57,“ uvítal vtipně Petr Janda zaplněný stan. „Nikdy bych nevěřil, že se dožiju toho, že budeme mít v roce 2019 koncert na Rock for People. Nebudeme experimentovat a dáme jen největší pecky,“ ujistil namlsané diváky sedmasedmdesátiletý muzikant.

Vlak, co nikde nestaví, Osmý den, Okno mé lásky, Želva – Olympic sázel jeden hit za druhým, dav byl ve varu, rozjížděl mašinku i pogoval.

Dramaturgická perlička zabodovala. Olympic v pátek bravurně navázal na úspěch Karla Gotta, který se tu před šesti lety setkal s až frenetickou reakcí nadšeného publika. Nahrání diváckého pozdravu „Ahoj Karle“ přes mobilní telefon Petra Jandy ke Gottovým narozeninám bylo stylovým dovršením tohoto odkazu.

Provokativní roztančená seance a pozitivní vibrace na závěr

Estonský rapper Tommy Cash působí jako zjevení. Jeho bizarní show s nezaměnitelnou angličtinou přenesla Rock for People po setmění do tanečního finále druhého dne festivalu. S hutnými beaty v trapových a grimeových polohách dlouhovlasý performer sám utáhl vizuální orgii s prvky hororu, při které mu asistoval jen DJ s červeným šátkem nasazeným po vzoru Karkulky. Provokativní roztančená seance s řadou pop-kulturních odkazů připomněla devadesátkové disco Scatmana Johna i britské rave party z konce 80. let.

Tommy Cash skvěle připravil půdu britské multiinstrumentální taneční senzaci Rudimental, která patřila k vrcholům ročníku. Desetičlenné partě s trubkami, kytarami, saxofonem a několika vokály bylo leckdy pódium skoro malé. Rudimental však potvrdili svůj obrovský hitový potenciál, roztančený dav konzumoval jednu pecku za druhou.

Celosvětový megahit Waiting All Night, jedna z mála drum ´n´ bassových písní, která se prosadila i v českých komerčních rádiích, byl dokonalým završením druhého dne přehlídky.

V sobotním programu jsou například Manic Street Preachers, Mig 21, Franz Ferdinand a na závěr v jednu ráno Panjabi MC.