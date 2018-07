Letos v poklidu, za rok oslavíme s velkými jmény, říká šéf Rock for People

Britská elektronická legenda The Prodigy slibovala velkou show a také ji předvedla, byť se i pořadatel Rock for People obával, aby to nebyl jen profesorský výkon. S 24. ročníkem, který se na hradeckém letišti konal od středy do soboty, je Michal Thomes i díky dobré formě největší hvězdy spokojen.



Jak byste charakterizoval letošní ročník?

Byl poklidný, všechno se událo bez větších zádrhelů. Sám jsem vnímal, že mám méně telefonátů i méně starostí, než bývalo zvykem. Vše víceméně běželo, jak mělo.

Co vy osobně pokládáte za nejsilnější momenty letošního ročníku?

Určitě vystoupení The Prodigy. I u několika mých kolegů panovala mírná skepse nebo obava, že tento koncert nebude vrcholem. Nakonec si ale myslím, že to po právu vrchol byl. Koncert The Prodigy byl určitě lepší než ten, co u nás předvedli před šesti lety. Tehdy nám hodně lidí říkalo, že se to kapele nepovedlo.

Že by na stará kolena přidali?

Dalo by se říct, že ano. Byla to výborně odvedená show.

Mají interpreti rádi české publikum?

Skupiny jako Sick Puppies z Austrálie nebo Marmozets z Velké Británie, které v Česku vystoupily poprvé, odjížděly úplně nadšené. Nikdo z nich prý nečekal, že budou mít u tuzemského publika takový ohlas. Obě kapely slíbily, že se do České republiky brzy vrátí, a bylo na nich vidět, že to myslí vážně.

Koncert Marmozets jsem viděl celý, z běsnící frontmanky Beccy Macintyre bylo opravdu cítit, že takový kotel nečekala...

Viděl jsem video z polského Open’eru, kam z Hradce odjeli koncertovat, tam měla na sobě při vystoupení tričko Rock for People. To asi nejlépe dokazuje, že se jí u nás líbilo.

Kolik letos na festival zavítalo lidí?

Ještě dopočítáváme, ale už teď můžu prozradit, že atakujeme v průběhu tří dnů hranici 25 tisíc návštěvníků.

To je číslo podobné předchozím ročníkům. Letos jsem však měl pocit, že se po areálu pohybuje výrazně méně lidí.

Ve středu určitě řada lidí dala přednost pražskému koncertu Rolling Stones a dorazila až ve čtvrtek. Ten den byl samozřejmě díky možnosti zakoupení jednodenní vstupenky a koncertu The Prodigy nejnabitější. Pokud bych to měl tedy srovnat, první a třetí den byly oproti předchozím ročníkům slabší, naopak čtvrtek byl v průměru silnější a v podstatě nám nahradil menší počet návštěvníků v ostatních dnech. Termín vystoupení Rolling Stones byl pro nás samozřejmě nepříjemný, ale nemohli jsme s tím nic dělat.

Vás nemrzelo, že jste se koncertu takové legendy nemohl zúčastnit?

Snad ani ne, spíš lituju, že jsem zmeškal Pearl Jam, to je mi kapela určitě bližší.

Některé koncerty a festivaly měly letos organizační problémy při zavádění bezhotovostního placení přes čipové náramky. Vy o takové změně neuvažujete?

Z naší strany jde o jakousi opatrnost, protože byť už to na festivalech venku funguje několik let, na českých to ve většině případů přineslo problémy. Je to technologicky i personálně náročná věc, kterou musíte hodně dobře připravit. My raději veškerou energii vkládáme do toho, aby byl festival příjemný, měl vysokou úroveň služeb, aby si ho návštěvníci v klidu užili. Nevylučuji, že to jednou dojde i k nám, ale zatím to pro nás není priorita.

Na podzim jsou komunální volby, možná se změní vedení města. Jak byste obodoval momentální spolupráci mezi Hradcem Králové a Rockem for People?

V posledních letech máme ustálený vztah. Do konce června byla uzávěrka žádostí o účast v Calendariu Regina (program města, který finančně podporuje významné kulturní projekty v Hradci Králové, pozn.red.), kam jsme se znovu přihlásili a doufáme, že spolupráce bude pokračovat. A to i v případě, že ve vedení města budou po volbách změny. Předpokládám, že reprezentace magistrátu pozitivně vnímá vliv Rocku for People na Hradec. Přínos festivalu, kdy přijíždí tisíce turistů, kteří tu utrácejí peníze, je nezpochybnitelný. Teď k tomu zpracováváme nějaká data a chtěl bych už možná v příštím roce vyčíslit, kolik naše akce městu přinese peněz.

Festival skončil teprve v sobotu, ale i tak se zeptám na příští ročník. Už máte představu?

Budeme slavit jubilejní pětadvacáté narozeniny a u té příležitosti chceme do Hradce Králové přivést opravdu zvučná jména. Už nyní rozhazujeme sítě, u velkých kapel je to potřeba minimálně rok dopředu.