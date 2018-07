Počasí bude ideální, Rock for People čeká až 30 tisíc návštěvníků

„Čekáme, co se v předprodeji vstupenek stane v posledních dnech. Lidé se rozhodují až na poslední chvíli, třeba i podle počasí. Každopádně zatím jsme na úrovni loňského ročníku a pozorujeme trend, který také načal rok 2017, tedy velký zájem o jednodenní vstupenky. Táhnou pochopitelně The Prodigy a Volbeat,“ říká Michal Thomes, jeden ze zakladatelů Rocku for People.

Počasí hraje v návštěvnosti velkou roli. Lidé mají stále v paměti 5. červenec roku 2012, kdy několikaminutová bouře strhala stany, zničila aparaturu a přervala i vystoupení kapely Faith No More. Naštěstí meteorologická prognóza praví, že od úterka do pátku by mělo být naprosto ideální počasí, při kterém by snad neměly hrozit úžehy a na druhou stranu ani woodstockové bahno.

Hradecký festival na dálku soupeří o diváky s jinými evropskými hudebními přehlídkami. Tento týden bude patrně nejnadupanější v celé festivalové sezoně. V polské Gdyni se ve stejných dnech koná Open’er, Dánsko hostí proslulý Rosskilde, ve francouzském Arras pořádají Main Square a v maďarské Soproni zrovna končí obrovský Volt Fesztivál.

„Sezona zkrátka skýtá stále nové výzvy. Konkurenčních akcí je skutečně hodně, proto se musíme snažit uspět,“ pokračuje Thomes.

Podle něj nebyl důvod zasahovat do osvědčeného areálu nebo zavádět neprozkoumané novinky. Letos po vzoru loňského ročníku nebude velká krytá scéna, kterou nahradí venkovní pódium.

„V době, kdy jsme postavili obrovský stan, bylo dusno a nepršelo. Ostatně také teď bychom se měli trefit do hezkého počasí,“ říká.



Není tajemstvím, že hradecký festival mezi roky 2012 a 2014 skončil v záporných číslech. V posledních třech letech se však situace poněkud stabilizovala. „Vloni jsme skončili na vyrovnaném rozpočtu,“ potvrzuje pořadatel.

S příznivějšími ekonomickými časy možná souvisí i ticho kolem možného stěhování z Hradce. Thomes si areál i spolupráci s městem chválí, naopak jej trápí nevyjasněné vztahy v souvislosti s pozemky v areálu Festivalparku, tedy s více vlastníky, s nimiž se musí dohadovat také o pronájmu.

Rock for People 4. - 7. července, Festivalpark HK Doprava a parkování:

pro návštěvníky bude zdarma zajištěna kyvadlová doprava (Terminál HD -Festivalpark - Terminál HD). Parkování v bezprostřední blízkosti bude na všechny tři dny stát 400 korun. Za kolik:

základní celofestivalová vstupenka bude na místě stát 2 200 korun, s kempem cena vyjde na 2 400 korun. Juniorské vstupné (15 až 17 let) stojí jen 1 300 korun, dětské (10 až 14) 690 korun a seniorské (nad 60 let) 710 korun. Jednodenní vstupné na středu, čtvrtek nebo pátek 1 100 korun. Vybraný program

středa: John Wolfhooker (15.40), Vypsaná Fixa (16.40), Abert Hammond jr. (17.40), Tři sestry (18.40), Horkýže Slíže (19.45), The Vaccines (20.50), Enter Shikari (21.55), Tho Kooks (23.00), Ho99o9 (00.15).

čtvrtek: Ivan & The Parazol (13.45), Radim Hladík Tribute (14.45), Poletíme? (15.50), The Petebox (16.50), Hentai Corporation (17.50), Xindl X (18.50), Blossoms (19.50), Rodriguez (20.45), Marmozets (21.40), The Prodigy (22.40), Sigma DJ set (00.00). pátek: From Our Hands (13.50), Fast Food Orchestra (14.50), Kapitán Demo (15.50), Stray From The Path (16.50), Gaia Mesiah (17.50), Sick Puppies (18.50), Stick To Your Guns (19.50), Skillet (20.50), Beatsteaks (21.55), Volbeat (23.00), Zeal & Ardor (00.20).

„Nic se nezměnilo, ale asi si musíme zvykat. Vycházíme korektně se všemi, jen řešíme dvoje smlouvy na všechno, občas je to komplikovanější a vyžaduje to diplomacii. Stěhování mimo Hradec každopádně není aktuální téma, areál je nesmírně zajímavý, třeba oproti Aerodromu, což je jen placka bez záchytného bodu. Jsem rád za náš členitý areál s různými hangáry, jen bych ho posunul o 50 kilometrů blíž k Praze,“ uvádí Thomes.

„Jsem zvědavý, jak budou lidé reagovat třeba na Volbeat, kteří jsou headlinery na mnoha evropských festivalech, ale u nás tak známí ještě nejsou. The Prodigy hráli velkou roli v hudebním vývoji mnoha lidí a já doufám, že to bude velká jízda. Těším se i na Ho99o9, ze kterých jsem byl naprosto nadšen,“ přiznává Thomes. Rock for People se letos opírá o několik hvězd. Asi nejvýš ční britští The Prodigy, přijedou však i populární indie formace The Kooks a The Vaccines, američtí rockeři Skillet, dánská heavymetalová kapela Volbeat či živelní Ho99o9.

Vloni svou šňůru neočekávaně zrušili Marmozets, stejně jako na ně by se ještě dlouho mohlo vzpomínat i na Zeal & Ardor, tedy projekt švýcarsko-amerického muzikanta Manuela Gagneuxe, který kombinuje gospel amerických otroků s death metalem. Původně to prý měl být jen žert. Jenže se vydařil natolik, že se dosud neokoukal.