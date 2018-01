VIDEO: Ostravským prvňáčkům předal pololetní vysvědčení robot

„Robot Engi předává vysvědčení už potřetí, začali jsme loni v pololetí. Pro prvňáčky je pololetí velká událost, dostávají vůbec první vysvědčení. Podpořit je přijeli i rodiče. Poté si prošli naše experimentárium,“ uvedl lektor planetária Pavel Konečný. Robot školáky napřed slovně ohodnotil, a poté jim předal vysvědčení.

Teď školáky a studenty čekají pololetní prázdniny, připadají na pátek. Také ten si mohou zpestřit netradičním zážitkem. Třeba ostravská zoo chystá speciální program.

„Na pátek jsme připravili mimořádné komentované krmení vybraných druhů zvířat. Tento den bude mezi 11. a 14. hodinou pro veřejnost rovněž mimořádně otevřeno výukové centrum zoo,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková. Lidé tak nahlédnou do talíře šimpanzům, žralůčkům, hrochům a slonům. Ve výukovém centru najdou sbírku preparátů, prohlédnou si kostru želvy, užovky i šimpanze a potěžkají lebku tygra či stehenní kost slona.

Lyžaři mohou vyrazit například do Ski Arény Karlov, školáci tam totiž v pátek po předložení čerstvého vysvědčení dostanou celodenní skipas zdarma. Žáky s vysvědčením láká i Aquacentrum v Bohumíně, které jim k hodině plavání nadělí dalších 60 minut zdarma. Protože v Bohumíně hned příští týden začínají jarní prázdniny, platí to i pro ně. „Akce platí v pátek 2. února v době pololetních prázdnin a o jarních prázdninách od pondělí 5. do pátku 9. února,“ sdělil vedoucí aquacentra Jaromír Voráč.

V Ostravě se bude tancovat, Středisko volného času Ostrava-Zábřeh připravilo od osmi hodin ráno do dvou odpoledne program s názvem Taneční prázdniny. Školákům patří páteční program i v Muzeu Frenštát pod Radhoštěm. Prohlédnou si prostory muzea, zastřílejí na laserové střelnici, zúčastní tvůrčí dílny a vydají se po stopách někdejších vystěhovalců z Frenštátu až do amerického Texasu.